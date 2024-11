Proč je Severní Korea divokou kartou v mocenské hře v severovýchodní Asii

29. 11. 2024

Nově zvolený americký prezident Donald Trump už léta mluví o Číně tvrdě. Nenávidí obrovský obchodní přebytek Číny s USA, a kdo by mu to mohl mít za zlé? Není pochyb o tom, že čínský prezident Si Ťin-pching udělal vše, co bylo v jeho silách, aby Číně zaručil, že bude sklízet mnohamiliardové vývozy do USA, vyrábět zboží s levnou pracovní silou, zatímco bude porušovat nebo obcházet pravidla a předpisy, píše Donald Kirk.

Celkově vzato by se zdálo, že tyto prohřešky ospravedlňují Trumpovu hrozbu uvalení šedesátiprocentního cla na dovoz z Číny – což je kvantový skok oproti desetiprocentnímu skoku, který Trump navrhuje na dovoz z většiny zbytku světa. Číňané budou křičet, americko-čínské vztahy budou stále napjatější a my budeme přemýšlet, jak Čína odpoví.

Zřejmou cestou by pro Čínu bylo posílit vztahy se zeměmi od Afriky přes Střední východ a jižní a střední Asii až po jihovýchodní Asii a Pacifik. Rozhodující pro stále rostoucí přítomnost Číny je iniciativa Pásu a cesty, která poskytla rámec pro agresivní čínský expanzionismus s vojenskými i ekonomickými důsledky. Nikde není tato iniciativa tak dramatická jako při výstavbě dálnice přes vysoký Himaláj do Pákistánu, která končí v přístavu Gwadar v Arabském moři a kterou vybudovala a financuje Čína.

Trumpův nastupující zahraničněpolitický a obranný tým, z velké části nevyzkoušený, by mohl reagovat sliby, že se Číně postaví víceméně tak, jak to dělá Bidenova administrativa. Optika však může být zástěrkou pro ústupky a kompromis; nikdo to neví jistě. Přinejmenším jedna divoká karta může poskytnout konečný důkaz Trumpova odhodlání zmařit čínské vykořisťování bohatých, zralých, důvěřivých a stále překvapivě svobodných a otevřených Američanů.

Tou divokou kartou je Severní Korea.

Je velmi hezké, že Trump předvádí chvástání, ale jak hodlá obnovit svůj románek s nepředvídatelným severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, o němž prohlásil, že se do něj "zamiloval" na jejich summitu v Singapuru v červnu 2018, zatímco se donekonečna hádá s Čínou, zdrojem většiny severokorejské ropy a poloviny potravin? Kim by možná rád poštval Američany proti Číňanům, jejichž moc nesnáší, ale nemůže se příliš vzdálit od oběžné dráhy národa, který se tyčí nad jeho severní hranicí až do posledních několika kilometrů, které Severní Korea sdílí s Ruskem, historickým rivalem Číny.

Pravda, Kim chytře vytvořil něco, co vypadá jako skálopevné spojenectví s Ruskem, což znamená, že si může dovolit nesouhlasit se všemi čínskými požadavky. Na rozdíl od Ruska Si možná nechce, aby Kim považoval Jižní Koreu za "nepřátelský stát", a možná ho nebude bavit, když Kim vyhrožuje, že zasype jih raketami s jadernými hlavicemi.

Připomeňme si, že Čína je zdaleka největším obchodním partnerem Jižní Koreje a Čína má v Soulu obrovské velvyslanectví – mnohem větší než její velvyslanectví v Pchjongjangu. Si a jeho zástupci a poradci vidí, že Čína má nadvládu nad oběma Korejemi, stejně jako ji Číňané vládli nad celým Korejským poloostrovem ve staletích předtím, než Japonci porazili Číňany v čínsko-japonské válce v roce 1895 (a Rusy v roce 1905), obsadili Tchaj-wan a během 15 let proměnili celou Koreu v kolonii.

Pokud Trump dodrží své hlasitě proklamované sliby, že zabrání Číňanům pohlcovat americké trhy, zatímco budou vyhrožovat americkým silám od jižního Pacifiku po Jihočínské moře a dále, jak začne jednat se Severní Koreou?

Trump naznačil, že věří, že Kim by mohl chtít obnovit dialog, který se rozpadl, když tehdejší prezident odešel z jejich druhého formálního summitu v Hanoji v únoru 2019. Znovu se setkali o čtyři měsíce později ve vesnici Pchanmundžom, kde Trump po Kimově boku slavnostně překročil severojižní linii, ale ze setkání nic nevzešlo. Od té doby si Trump a Kim možná vyměnili milostné dopisy, ale zdá se, že komunikace mezi nimi ustala.

Severokorejské mlčení o Trumpově znovuzvolení však naznačuje, že Kim o těchto vztazích dlouho a usilovně přemýšlí.

Jistě, dosažením silného vzájemného obranného paktu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem Kim posílil Severní Koreu způsobem, který nikdo nepředvídal, když se s Trumpem účastnili summitů, ale musí promyslet možnosti obnovení dialogu s Washingtonem. Pravděpodobně se domnívá, že v tom spočívá možnost, že USA konečně uznají Severní Koreu jako jaderný stát a vzdají se mantry "úplné, ověřitelné, nezvratné denuklearizace".

Kimova hra by spočívala v tom, že by hrál Trumpem proti Putinovi, zatímco Trump by také hrál proti Putinovi a hledal dohodu o rychlém ukončení války na Ukrajině, což by Rusům umožnilo ponechat si, co mají. Možná se nedohodnou za den, jak Trump dlouho tvrdil, že by to mohl udělat, ale brzy by rád vznesl nárok na urovnání války. Severokorejci, kteří jsou nyní na Ukrajině bojující stranou, by byli součástí dohody. Mohli by se Trump a Kim, s ohledem na Ukrajinu, dohodnout, že spolu budou znovu mluvit?

Možná, ale jak by mohl být Trump tvrdý vůči Číně, když by posílal americké válečné lodě přes Tchajwanský průliv a Jihočínské moře, nařizoval těžkým bombardérům zastrašovací lety, zatímco by usiloval o otevření se severu? A jak by si mohl udržet to, co chtěl, aby svět považoval za přinejmenším zdvořilý, dokonce přátelský vztah s Putinem, zatímco by se přetlačoval se Si Ťin-pchingem?

Číňané možná nemají Rusko v lásce a Si Ťin-pching může nelibě nést pevné pouto, které Putin vytvořil s Kimem, ale společně jsou Číňané a Rusové stále zachránci Severní Koreje, garanty přežití Severu, stejně jako tomu bylo během korejské války.

Trump a jeho tým budou muset projít základním výcvikem ve způsobech a nástrahách mocenské hry v severovýchodní Asii. Pravděpodobně zjistí, že nic není tak jednoduché, jako zvýšit cla jedním tahem nebo podepsat kus papíru vyhlašující "mír" na Korejském poloostrově.

Jednou z věcí, na kterou jsou zcela nepřipraveni – mentálně, psychologicky, původem nebo výcvikem – je druhá korejská válka nebo požár v severovýchodní Asii, který by mohl vypuknout, protože napětí stoupá ve vlně rétoriky začínající novou obchodní válkou.

