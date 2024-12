Hluboké historické síly, které vysvětlují Trumpovo vítězství

2. 12. 2024

Náš výzkum ukazuje, že politický rozpad od Římské říše až po ruskou revoluci probíhá podle jasného vzorce: mzdy pracujících stagnují, zatímco elity se množí, píše Peter Turchin, vedoucí projektu v Complexity Science Hub ve Vídni a autor knihy End Times: Konec světa: elity, kontraelity a cesta politického rozpadu (End Times: Elites, Counter-Elites and the Path of Political Disintegration, Allen Lane).



Málo se po Trumpově vítězství v USA hovořilo o neosobních společenských silách, které tlačí složité lidské společnosti na pokraj kolapsu - a někdy i až za něj. To je chyba: abychom pochopili kořeny naší současné krize a možné cesty z ní, musíme se zaměřit právě na tyto tektonické síly.



Výzkumný tým, který vedu, píše autor, studuje cykly politické integrace a dezintegrace za posledních 5 000 let. Zjistili jsme, že společnosti organizované jako státy mohou zažívat významná období míru a stability trvající zhruba sto let. Nevyhnutelně se však poté dostávají do období sociálních nepokojů a politického rozpadu. Vzpomeňme na konec Římské říše, anglickou občanskou válku nebo ruskou revoluci. Dosud jsme shromáždili údaje o stovkách historických států, které se dostaly do krize a následně z ní vyšly.





Jsme tedy v dobré pozici, abychom mohli identifikovat právě ty neosobní společenské síly, které podněcují nepokoje a roztříštěnost, a našli jsme tři společné faktory: lidovou nesvornost, nadměrné šíření elit a rozpad státu.



Abychom lépe pochopili tyto koncepty a jejich vliv na americkou politiku v roce 2024, musíme se vrátit v čase do 30. let 20. století, kdy vznikla nepsaná společenská smlouva v podobě New Dealu Franklina D. Roosevelta. Tato smlouva vyvažovala zájmy zaměstnanců, podniků a státu podobně jako formálnější dohody, které vidíme v severských zemích. Po dvě generace tato implicitní smlouva zajišťovala nebývalý růst blahobytu v širokém okolí země. Zároveň se díky „velké kompresi“ příjmů a bohatství dramaticky snížila ekonomická nerovnost. Po zhruba 50 let byly zájmy pracujících a zájmy vlastníků udržovány v rovnováze a celková příjmová nerovnost zůstala pozoruhodně nízká.



Tato společenská smlouva se začala rozpadat koncem 70. let 20. století. Byla podkopána moc odborů a sníženy daně pro bohaté. Mzdy typických zaměstnanců, které dříve rostly společně s celkovým hospodářským růstem, začaly zaostávat. Mzdy stagnovaly a někdy i klesaly. Výsledkem byl pokles mnoha aspektů kvality života většiny Američanů. Jedním z šokujících způsobů, jak se to projevilo, byly změny průměrné délky života, která se zastavila a dokonce se vrátila zpět (a to začalo dávno před pandemií covidu). Tomu říkáme „lidová imise“.



Vzhledem k tomu, že příjmy pracujících se fakticky zasekly, plody hospodářského růstu místo nich sklízely elity. Vznikla zvrácená „pumpa bohatství“, která odčerpávala peníze chudým a směrovala je k bohatým. Velká komprese se obrátila. Poslední čtyři desetiletí v mnoha ohledech připomínají to, co se dělo ve Spojených státech v letech 1870-1900 - dobu železničních bohatství a loupeživých baronů. Jestliže poválečné období bylo zlatým věkem široké prosperity, po roce 1980 se dá říci, že jsme vstoupili do druhého zlatého věku rabování.



Mezi lety 1980 a 2020 se počet superbohatých lidí zdesetinásobil.



Jakkoli se může zdát, že dodatečné bohatství je pro jeho příjemce vítané, nakonec jim jako třídě způsobuje problémy. Počet superbohatých (těch, kteří mají majetek větší než 10 milionů dolarů) se po zohlednění inflace mezi lety 1980 a 2020 zdesetinásobil. Určitá část těchto lidí má politické ambice: někteří z nich sami kandidují na politické funkce (jako Trump), jiní financují politické kandidáty (jako Peter Thiel). Čím více je příslušníků této elitní třídy, tím více aspirantů na politickou moc společnost obsahuje.



V roce 2010 se společenská pyramida v USA mimořádně zvedla: o pevně stanovený počet pozic v horních patrech politiky a byznysu se ucházelo příliš mnoho rádoby vůdců a magnátů. V našem modelu má tento stav své jméno: nadprodukce elit.



Nadprodukci elit lze přirovnat ke hře na hudební židle - s tím rozdílem, že počet židlí zůstává konstantní, zatímco počet hráčů se může zvyšovat. Jak hra postupuje, vzniká stále více naštvaných poražených. Někteří z nich se mění v „anti-elity“: ty, kteří jsou ochotni zpochybnit zavedený řád; vzbouřence a revolucionáře, jako byl Oliver Cromwell a jeho Roundheads v anglické občanské válce nebo Vladimír Lenin a bolševici v Rusku. V současných Spojených státech můžeme vedle bezpočtu méně výrazných příkladů na nižších úrovních systému uvažovat o mediálních narušitelích, jako je Tucker Carlson, nebo o svérázných podnikatelích usilujících o politický vliv, jako je Elon Musk. S tím, jak se rozhořívají boje mezi vládnoucími elitami a anti-elitami, se rozpadají normy, jimiž se řídí veřejný diskurz, a klesá důvěra v instituce. Výsledkem je ztráta občanské soudržnosti a smyslu pro národní spolupráci - bez níž státy rychle zahnívají zevnitř.





Jedním z důsledků celé této politické dysfunkce je neschopnost dohodnout se na tom, jak by měl být vyrovnaný federální rozpočet. Spolu se ztrátou důvěry a legitimity to urychluje rozpad státní kapacity. Je pozoruhodné, že zhroucení státních financí je často spouštěcí událostí revoluce: stalo se tak ve Francii před rokem 1789 a v období před anglickou občanskou válkou.



Jak se tato situace promítá do stranické politiky? Americká vládnoucí třída, jak se vyvinula od konce občanské války v roce 1865, je v podstatě koalicí nejbohatších držitelů majetku (pověstné 1 %) a vysoce vzdělané nebo „pověřené“ třídy odborníků a absolventů (které bychom mohli nazvat 10 %). Před deseti lety byli republikáni stranou 1 %, zatímco demokraté stranou těch 10 %. Od té doby se obě strany změnily k nepoznání.



Přetváření republikánské strany začalo nečekaným vítězstvím Donalda Trumpa v roce 2016. Byl typickým příkladem politických podnikatelů v dějinách, kteří usměrňovali nespokojenost lidu, aby se dostali k moci (příkladem je Tiberius Gracchus, který založil populistickou stranu v pozdně republikánském Římě). Ne všechny jeho iniciativy šly proti zájmům vládnoucí třídy - podařilo se mu například zvýšit regresivitu daňového zákoníku. Ale mnohé ano, včetně jeho politiky v oblasti imigrace (ekonomické elity mají tendenci upřednostňovat otevřenou imigraci, protože ta stlačuje mzdy); odmítnutí tradiční republikánské ortodoxie volného trhu ve prospěch průmyslové politiky; skepse vůči NATO a proklamovaná neochota rozpoutávat nové konflikty v zahraničí.



Někomu se zdálo, že revoluce byla potlačena, když v roce 2020 porazila Trumpa postava, která je kvintesencí establishmentu, Joe Biden. Do roku 2024 se demokraté v podstatě stali stranou vládnoucí třídy - 10 % a 1 %, když zkrotili své vlastní populistické křídlo (vedené vermontským senátorem Berniem Sandersem). Toto přeskupení signalizovala Kamala Harrisová, která v tomto volebním cyklu masivně překonala Trumpa, a také mainstreamoví republikáni, jako Liz a Dick Cheneyovi nebo neoconi, jako Bill Kristol, podporující kandidátku Harrisové.



Republikánská strana se mezitím proměnila ve skutečně revoluční stranu: stranu, která reprezentuje pracující lid (podle jejích vůdců) nebo radikální pravicový program (podle jejích kritiků). Přitom se do značné míry očistila od tradičních republikánů.



Porážka 5. listopadu představuje jednu bitvu v probíhající revoluční válce



Hlavním hybatelem této změny byl jednoznačně Trump. Ale zatímco mainstreamová média a politici jsou jím posedlí, je důležité si uvědomit, že Trump je nyní pouhou špičkou ledovce: kolem Trumpa se shromáždila různorodá skupina antielitářů. Někteří z nich, jako například JD Vance, měli za sebou raketový vzestup v řadách republikánů. Někteří, jako Robert F. Kennedy Jr. a Tulsi Gabbardová, přeběhli od demokratů. Mezi další patří magnáti, jako je Musk, nebo mediální osobnosti, jako je Joe Rogan, možná nejvlivnější americký podcaster. Ten byl kdysi stoupencem populistického křídla Demokratické strany (a zejména Bernieho Sanderse).



Hlavní je, že v roce 2024 se demokraté, kteří se proměnili ve stranu vládnoucí třídy, museli potýkat nejen s vlnou lidové nespokojenosti, ale také se vzpourou anti-aelit. Jako taková se ocitli v obtížné situaci, která se v lidských dějinách opakovala tisíckrát, a existují dvě možnosti, jak se věci budou dále vyvíjet.



Jedním z nich je svržení etablovaných elit, jak se to stalo ve francouzské a ruské revoluci. Druhou je, že vládnoucí elity podpoří obnovení rovnováhy společenského systému - především vypnutí pumpy bohatství a zvrácení lidové nesoběstačnosti a nadprodukce elit. To se stalo zhruba před sto lety s New Deal. Paralelu můžeme najít i v období chartistů (1838-1857), kdy se Velká Británie jako jediná evropská velmoc dokázala prostřednictvím zásadních reforem vyhnout vlně revolucí, která se přehnala Evropou v roce 1848. USA se však dosud nedokázaly z historických lekcí poučit.



Co bude následovat? Volební porážka 5. listopadu představuje jednu bitvu v probíhající revoluční válce. Vítězné anti-elity chtějí své protějšky - to, čemu se někdy říká „deep state“ - zcela nahradit. Historie však ukazuje, že úspěch při dosahování takových cílů není zdaleka jistý. Jejich protivníci jsou v byrokracii docela dobře zakořeněni a mohou se účinně bránit změnám. Ideologické a osobní napětí ve vítězné koalici může vyústit v její rozpad (jak se říká, revoluce požírají své děti). Nejdůležitější je, že výzvy, kterým nová Trumpova administrativa čelí, jsou obzvláště neřešitelné. Jaký je jejich plán na řešení explodujícího deficitu federálního rozpočtu? Jak hodlají zastavit pumpu na bohatství? A jaká bude odpověď demokratů? Bude jejich platforma pro rok 2028 obsahovat nový New Deal, závazek k zásadní sociální reformě?





Jedno je jasné: ať už budou volby a kroky soupeřících stran jakékoli, nepovedou k okamžitému řešení. Nespokojenost obyvatel USA se hromadí již více než čtyři desetiletí. Bylo by zapotřebí mnoha let skutečné prosperity, aby se veřejnost přesvědčila, že se země vrátila na správnou cestu. Prozatím tedy můžeme očekávat trvalý věk neshod. Doufejme, že se nerozšíří do horké občanské války.





Zdroj v angličtině ZDE

