Sýrie jako Putinův Afghánistán: Jak může převzetí moci v Damašku radikálními fundamentalisty změnit Blízký východ

2. 12. 2024

čas čtení 7 minut

Zhroucení baasistické vlády v Sýrii na severu země, kdy pobočka al-Káidy HTS (Haját Tahrír aš-Šám nebo Rada pro osvobození Levanty) postoupila do Aleppa a Hamá, by mohlo změnit konfiguraci Blízkého východu. Rychlost postupu a muslimské fundamentalistické vedení bojovníků mi připomíná pád vlády Ašrafa Ghaního před postupem Tálibánu v srpnu a září 2021. Jestliže tyto události uvedly Joea Bidena do rozpaků, tento vývoj uvedl do rozpaků ruského prezidenta Vladimira Putina, hlavního podporovatele Damašku. Odvedení pozornosti od Ukrajiny jednoznačně oslabilo Rusko na Blízkém východě a může Putina stát jednoho z mála klientů v regionu, miní Juan Cole.