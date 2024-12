ČR: Důchodová "reforma"? Pozoruhodně tupé až sebevražedné

5. 12. 2024 / Jan Čulík

Stovky hodin práce a jednání míří k dobrému konci. Třicátníci a čtyřicátníci už nemusí mít obavy, že by neměli důstojné důchody. Senát právě schválil důchodovou reformu, která je k tomu klíčovým předpokladem. Reforma ale pomůže třeba také rodinám s dětmi nebo pracujícím seniorům.… — Petr Fiala (@P_Fiala) December 4, 2024

Je mi líto, že to pořád musím říkat tak otevřeně, ale hloupost a izolovanost dnešní české vlády od reality je ohromující. (Upozornění: Babiš není o nic lepší...)



Stojíme absolutně na hraně radikální ekonomické revoluce. Odborníci varují, že v Británii do pěti let zmizí osm milionů pracovních příležitostí, do dalších několika pár let pak všechny. Veškerou práci přebírá rychle umělá inteligence.

Paradoxně vstupujeme do věku "komunismu", o němž kdysi bájili marxističtí přednášející na povinných školeních marxismu. V komunismu měly být zrušeny peníze a každý měl dostávat všechno, co chtěl, podle svých potřeb.

Problém je, že tohle do určité míry nastává, právě teď. Veškerou práci budou zjevně vykonávat roboti a lidi ztratí příležitost vydělávat peníze. Obrovské peníze budou vydělávat jen majitelé robotů. Pokud nedojde k zásadní ekonomické reformě, totiž tvrdému zdanění majitelů robotů a rozdělování lidem všeobecného základního přijmu, bude ekonomická katastrofa.

Fiala a jeho česká vláda tohle netuší. Oni opravdu nemají žádné odborníky?



V době, kdy zmizí veškeré pracovní příležitosti, oni prodloužili věk odchodu do důchodu o dva roky.



No není to tragikomické? Co ti lidi bez zaměstnání budou dělat?







