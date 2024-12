"Nepochopil jsem násilí"

9. 12. 2024

Maksym Butkevyč se považoval za odpůrce války, dokud Rusko nenapadlo Ukrajinu. Byl zajat Rusy a nedávno byl propuštěn. Maksym Butkevyč se považoval za odpůrce války, dokud Rusko nenapadlo Ukrajinu. Byl zajat Rusy a nedávno byl propuštěn.

Sedmačtyřicetiletý aktivista v oblasti lidských práv a novinář Maksym Butkevyč je jednou z nejznámějších osobností ukrajinské občanské společnosti. Studoval filozofii a antropologii v Kyjevě a Sussexu a pracoval jako novinář, mimo jiné pro BBC World Service. Spoluzaložil nezávislou ukrajinskou rozhlasovou stanici Hromadske, nevládní organizace pro lidská práva ZMINA a No Borders Project a zasazuje se o práva uprchlíků na Ukrajině. Krátce po začátku ruské invaze vstoupil jako dobrovolník do ukrajinských ozbrojených sil a podílel se na obraně Kyjeva. V červnu 2022 se stal ruským válečným zajatcem a v březnu 2024 byl ve vykonstruovaném procesu v Luhansku odsouzen ke 13 letům vězení. V říjnu letošního roku byl Butkevyč propuštěn v rámci výměny vězňů. Kniha "Maksym Butkevyč: Na správném místě" s texty od něj a o něm byla nedávno vydána v němčině nakladatelstvím Anthea Verlag. Poskytl listu Tageszeitung první rozhovor pro německý tisk od svého propuštění. - Otázky kladla Yelizaveta Landenberger.

taz: Maksyme Butkevyči, byl jste propuštěn 18. října. Co se od té doby stalo?

Maksym Butkevyč: Je to můj druhý týden v Kyjevě a šestý na svobodě. První čtyři jsem strávil v rehabilitačním centru. Poté má bývalý válečný zajatec nárok na 30 dní dovolené, takže v mém případě téměř do poloviny prosince. Protože jsem důstojník na dovolené, musím se pak buď vrátit do činné služby, nebo zahájit proces demobilizace.

taz: Chceš zůstat v armádě?

Butkevyč: Rozhodně chci přispět k osvobození našich válečných zajatců za ruskými mřížemi. A jsou zde také civilní vězni, z nichž někteří jsou v ještě obtížnější situaci. Někteří prostě zmizeli – ani nevíme, jestli ještě žijí. Musíme je odtamtud dostat. To je to, o co se pokusím. V současné době se snažím zjistit, jaké jsou nejefektivnější způsoby, jak toho dosáhnout.

Pokud budu v armádě užitečnější, budu nosit uniformu a sloužit hrdě. Pokud je pro mě efektivnější stát se opět civilistou a pracovat ve státní instituci nebo v neziskové organizaci jako doposud, bez váhání tak učiním. Chci také pomoci vytvořit celostátní systém rehabilitace bývalých vězňů a vojáků a podílet se na mezinárodním lobbování za Ukrajinu, protože podporu skutečně potřebujeme. A pak jsou tu samozřejmě otázky migrace, kterými jsem se zabýval již dříve a které mě pravděpodobně budou provázet po zbytek života.

taz: O lobbingu: Existuje mnoho Němců, kteří obhajují větší pochopení pro ruskou stranu, pro údajný mír a proti vojenské podpoře Ukrajiny. Máte k tomu co říct?

Butkevyč: Ano, udělal jsem to. Byl jsem tam, viděl jsem Ruskou federaci zevnitř. Byl jsem nucen projít tímto ruským světem, který chce Rusko nyní přivést na Ukrajinu. Stalo se patentovanou metodou Rusů "osvobozovat" města jejich prostým vymazáním. Pokud chcete uzavřít mír s Ruskem, pak navrhuji, abyste si sbalili kufry a odjeli do Ruska. Protože to, co ve skutečnosti navrhujete, je, aby Rusko přišlo k vám. Možná byste měli tento proces urychlit, a pak uvidíte to, co nazýváte mírem. Navrhujete největší zemi v Evropě, aby přijala svou porážku, vzdala se své vlastní identity – aby dovolila někomu, aby jí vzal svobodu, aby ji udusil, a to je pro vás mír.

taz: V Německu je také mnoho levičáků, kteří jsou proti dodávkám zbraní na Ukrajinu.

Butkevyč: Já sám mám antiautoritářské, anarchistické zázemí a účastnil jsem se protestů proti válce v Iráku. V určitém okamžiku se však antiimperialismus mnoha levičáků, s nimiž jsem tehdy společně protestoval, pravděpodobně změnil v antiamerikanismus a prorusismus. A pak, když se dívám na ruskou televizi, vidím, jak naše hesla o globálním Severu a globálním Jihu, o mezinárodní spravedlnosti, jsou zneužívána ruskou propagandou. Spolu s levičáky, kteří jsou proti podpoře Ukrajiny, si říkám: Byli jste pro globální spravedlnost.

Tato válka je tou nejnespravedlivější věcí, která se v této části světa děje. Pokud jste antiimperialista, jste proti impériím – v množném čísle. Ale svým postojem podporujete impérium, které se rodí a má zničit miliony životů, a to nepřeháním. To je škoda. Chcete vyměnit své pohodlí za miliony životů, místo abyste je podporovali. Bude to však iluzorní útěcha, protože Ruská federace nejen okupuje a devastuje ukrajinské území, ale také záměrně demontuje vše, co zbylo z mezinárodního bezpečnostního systému. Mezinárodní humanitární právo je trháno na kusy před našima očima, zvrhlo se ve vtip. Všechny dohody nyní stojí za méně než kus papíru, na kterém jsou napsány. Promiňte, že jsem trochu naštvaný.

taz: Německá kniha o vás a s vašimi texty, která nedávno vyšla v nakladatelství Anthea Verlag, vás v podtitulu označuje za mírového aktivistu ve válce. Popsal byste se jako mírový aktivista?

Butkevyč: Myslím že ano, ale to je samozřejmě otázka definice. Byl jsem součástí protiválečných hnutí – jako novinář a aktivista a soukromě jako křesťan. Všude, kde jsem mohl, jsem podporoval mír. Válka je likvidací života, je to smrt, která vládne na rozsáhlých územích. Měli bychom zastavit smrt, kdekoli je to možné. A měli bychom se snažit podporovat život. To je jak můj osobní lidský postoj, tak mé sociální, politické a náboženské přesvědčení. Takže ano, byl jsem mírovým aktivistou a stále jsem, jakkoli to může znít překvapivě. Válku jsme nezačali my ani já. A pak už šlo o to, jestli jí opravdu dovolím jít dál, nebo jestli se ji pokusím zastavit.

Je to paradoxní, ale existují antimilitaristé jako já, kteří vstoupili do armády. A máme pacifisty, kteří jim dodávají ochranné prostředky a zbraně. Neděláme to proto, že by se nám to líbilo, ale proto, že nemáme jinou možnost. Zda jsem také pacifista, je skutečně otázkou definice. Příliš často jsem slýchával, že pacifista je člověk, který odmítá násilí jako možnost za všech okolností. Jednoduchý příklad: Jste svědky strašlivého násilného zločinu. Jste schopni to odvrátit, ale musíte použít sílu. Uděláte to? No, já ano. Jsem absolutně neagresivní člověk. Protože pokud nezasáhnu, jsem zodpovědný za to, že se zločin stal.

taz: Jak jste se vyrovnal s časem v ruském zajetí? Změnili jste svůj pohled na svět?

Butkevyč: Potkal jsem mnoho lidí z velmi odlišných společenských vrstev, které bych ve svém normálním životě nikdy nepotkal. Armáda je odrazem ukrajinské společnosti. Měl jsem spoustu času. V prvních dnech vězení jsem se rozhodl, že se chci zamyslet nad některými základními věcmi, pochopit, co je v mém životě a v mém vidění světa opravdu důležité. Nikdy předtím jsem na to neměl čas, pořád jsem byl něčím zaneprázdněný. V zajetí jsem se nenudil ani minutu. Nikdy. Psal jsem si texty do hlavy. Myslel jsem na všechny ty úžasné, krásné, neuvěřitelné lidi, které jsem ve svém životě potkal. Začal jsem si některých věcí více vážit a vidět, jak jsou některé věci povrchní.

taz: Přineslo vám zajetí také nové poznatky?

Butkevyč: Uvědomil jsem si, že jsem špatně pochopil násilí. Existují všechny druhy textů o násilí, od Benjamina, Fanona nebo Sorela. Všichni si myslíme, že násilí je destrukce – rozbití něčeho. A pokud jde o živé bytosti a lidi, o mrzačení a zabíjení. Ale není tomu tak. No, někdy ano, ale to je důsledek násilí. Poté, co nás dozorci kdysi nutili dělat sedy-lehy, kliky, čímž nás dostávali do stresových situací, jsem si díky této zkušenosti náhle uvědomil, že násilí je o přeměně člověka v objekt, se kterým lze manipulovat jako s hračkou. Chcete, aby seděl, on bude sedět. Měl by zpívat, bude zpívat. A pokud se člověk nenechá objektivizovat, pak se používá násilí pod hrozbou zničení neposlušné hračky – pod hrozbou, že se k vám smrt přiblíží. Násilí je manipulace se smrtí.

taz: Vidíš konec války? Jaké scénáře si představuješ?

Butkevyč: Situace se v tuto chvíli zdá nestálá a téměř nepředvídatelná. Jsme velmi závislí. Je to paradoxní: Bojem za naši svobodu jsme se nakonec stali závislými na vnějších aktérech. Ale kdybychom nebojovali, neexistovali bychom. No, nikdy jsem nepřemýšlel o porážce a nemyslím na ni ani teď. Porážka nepřichází v úvahu. A není to o patosu, jako ve filmu.

Je třeba si uvědomit, že ruští okupanti berou ústupky jako známku slabosti a výzvu k pokračování. Pokud neexistuje žádné trvalé řešení, které by zaručilo bezpečnost Ukrajincům, pokud dojde k dalšímu zamrzlému konfliktu, pak je to jen pauza v masovém vraždění. Dlouhodobé příměří by mělo v první řadě zahrnovat skutečné bezpečnostní záruky a nemělo by se stát dalším budapešťským memorandem. Budeme bojovat zuby nehty, ale potřebujeme podporu.

