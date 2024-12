Blízký východ: Vůdce syrských povstalců zveřejní seznam představitelů Asadova režimu odpovědných za „mučení“

10. 12. 2024

čas čtení 8 minut



Šéf HTS Ahmed al-Sharaa přislíbil, že bude stíhat „válečné zločince“, i když uprchli ze země

Vůdce syrských povstalců zveřejní seznam představitelů Asadova režimu odpovědných za „mučení



Vůdce syrských povstalců prohlásil, že zveřejní seznam bývalých vysokých představitelů „podílejících se na mučení syrského lidu“, a slíbil, že bude stíhat „válečné zločince“ a hnát je k odpovědnosti.



„Nabídneme odměnu každému, kdo poskytne informace o vysokých armádních a bezpečnostních důstojnících zapojených do válečných zločinů,“ uvedl vůdce povstalců Abú Mohammed al-Jolani, nyní vystupující pod svým pravým jménem Ahmed al-Sharaa, v prohlášení na Telegramu.



Vůdce skupiny Haját Tahrír aš-Šám (HTS) zahájil jednání se svrženou vládou o předání moci v pondělí, den poté, co jeho opoziční aliance po desetiletích brutální vlády dramaticky sesadila prezidenta Bašára Asada. Premiér Mohammed al-Jalali řekl televizi al-Arabíja, že souhlasil s předáním moci povstalecké „vládě spásy“.



Povstalečtí bojovníci uvedli, že v pondělí našli v nemocniční márnici nedaleko Damašku asi 40 těl se známkami mučení, nacpaných do pytlů na mrtvoly, na nichž byla napsána čísla a někdy i jména, informovala agentura AFP.

Vůdce syrských povstalců prohlásil, že zveřejní seznam bývalých vysokých představitelů „podílejících se na mučení syrského lidu“, a slíbil, že bude stíhat „válečné zločince“ a hnát je k odpovědnosti.„Nabídneme odměnu každému, kdo poskytne informace o vysokých armádních a bezpečnostních důstojnících zapojených do válečných zločinů,“ uvedl vůdce povstalců Abú Mohammed al-Jolani, nyní vystupující pod svým pravým jménem Ahmed al-Sharaa, v prohlášení na Telegramu.Vůdce skupiny Haját Tahrír aš-Šám (HTS) zahájil jednání se svrženou vládou o předání moci v pondělí, den poté, co jeho opoziční aliance po desetiletích brutální vlády dramaticky sesadila prezidenta Bašára Asada. Premiér Mohammed al-Jalali řekl televizi al-Arabíja, že souhlasil s předáním moci povstalecké „vládě spásy“., na nichž byla napsána čísla a někdy i jména, informovala agentura AFP.

Syrská organizace pro sledování války se sídlem v Británii v úterý uvedla, že Izrael od pádu režimu prezidenta Bašára Asada „zničil nejdůležitější vojenské objekty v Sýrii“ přibližně 250 leteckými údery. Údery byly za posledních 48 hodin zaměřeny na letiště a sklady, letecké letky, radary, vojenské signalizační stanice a četné sklady zbraní a munice, uvedla organizace. Izrael uvedl, že jeho akce byly „omezenými a dočasnými opatřeními“ na ochranu jeho občanů.



Rada bezpečnosti OSN se zdá být jednotná v názoru, že je třeba zachovat svrchovanost, územní celistvost a jednotu Sýrie, uvedly USA a Rusko po uzavřeném mimořádném zasedání. Uvedly, že patnáctičlenná rada bude v nadcházejících dnech pracovat na společném prohlášení k Sýrii.



Syrská civilní obrana, známá také jako Bílé přilby, ukončila pátrání po možných zbývajících vězních v nechvalně proslulé věznici Sednaya a dodala, že neobjevila žádné „důkazy o neobjevených tajných celách nebo sklepeních“.



Benjamin Netanjahu prohlásil, že Golanské výšiny, které Izrael okupuje již téměř 60 let, zůstanou součástí Izraele „na věčné časy“, a to v souvislosti s rostoucí kritikou izraelského převzetí dříve demilitarizované nárazníkové zóny na území kontrolovaném Sýrií.



Katarští diplomaté jednali s povstaleckou skupinou Haját Tahrír aš-Šám (HTS), regionální státy spěchaly, aby navázaly kontakt se skupinou, která svrhla Asada, a zaujaly příznivou pozici. V úterý budou znovu jednat s Mohamedem al-Bašírem, vůdcem HTS, který byl jmenován do čela přechodné správy Sýrie, uvedla agentura Reuters.



Propuštění amerického novináře Austina Tice drženého jako rukojmí v Sýrii je „nejvyšší prioritou“ Bidenovy administrativy, řekl poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan v pořadu Good Morning America televize ABC.



Izrael je nyní optimističtější ohledně možné dohody o rukojmích v Gaze, uvedl jeho ministr zahraničí Gideon Saar v souvislosti se zprávami, že Hamás požádal o seznamy všech rukojmích, které militantní skupiny na palestinském území stále zadržují.



Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že prezident Vladimir Putin osobně schválil rozhodnutí udělit Bašáru Asadovi azyl v Rusku. Peskov uvedl, že je „předčasné“ diskutovat o budoucnosti ruské vojenské přítomnosti uvnitř Sýrie.





Prvním západním novinářem, který získal přístup do věznice Sednaja, byl William Christou z deníku Guardian.



Christou: „Nevěděl jsem přesně, co mám očekávat. Ale vypadalo to středověce. Byly tam klece, viděl jsem protézu nohy ležící na podlaze, malé stísněné cely, díry vytlučené do stěn, kam se vězni nacpali, a špinavé deky.



Bylo to opravdu neskutečné místo. Vypadalo to, jako by bylo navrženo tak, aby člověk měl pocit, že neexistuje: všechny stěny byly natřené na bílo, všechno vypadalo stejně.



Hodinu jsme se snažili dostat ven. Zasekli jsme se v kruhu, protože všechno vypadalo stejně. Takže si dovedu představit, že když tam jste desítky let, musí vás přejít chuť vnímat realitu."





V Tel Avivu se koná malá demonstrace před soudem, kde má dnes později vypovídat izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve svém trestním procesu kvůli korupci.



Protestující obviňují Netanjahua z toho, že odmítl uzavřít dohodu o rukojmích z politických důvodů a že pokračuje ve válce, aby podpořil zájmy svých ultranacionalistických politických spojenců, kteří si přejí vybudovat židovské osady v Gaze.



Uvnitř soudní budovy si před bezprecedentní podívanou, kdy úřadující premiér vystupuje jako svědek ve vlastním trestním procesu, zřídila vysílací stanoviště spousta médií včetně zahraničního tisku.





Palestinská tisková agentura Wafa informuje, že po izraelském útoku na dům v uprchlickém táboře Nuseirat v centrální části pásma Gazy bylo zabito sedm Palestinců a „řada jich byla zraněna“.





Izraelská pozemní invaze do Sýrie nyní dosáhla asi 25 km jihozápadně od Damašku.



Resul Serdar Atas, který pro Al-Džazíru připravuje reportáž z Damašku, píše, že „opakované izraelské útoky v Damašku a jeho okolí a v dalších regionech představují pro syrskou opozici obrovskou výzvu k zachování státního aparátu a zajištění hladkého přechodu“.



Izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon včera v dopise mezinárodnímu orgánu prohlásil, že izraelské akce jsou „omezenými a dočasnými opatřeními“ a že „Izrael nezasahuje do probíhajícího konfliktu mezi syrskými ozbrojenými skupinami“.



Írán označil izraelskou invazi na syrské území, zahájenou z Golanských výšin, které Izrael v roce 1967 Sýrii zabral a v roce 1981 jednostranně anektoval, za „porušení mezinárodníhio práva“.





Bílé přilby ukončily pátrací operace ve věznici Sednaja



Syrská civilní obrana ukončila pátrání po případných zbývajících vězních v nechvalně proslulé věznici Sednaya a dodala, že neobjevila žádné „důkazy o neodhalených tajných celách nebo sklepeních“.



Skupina známá také jako Bílé přilby ve svém prohlášení uvedla:



Specializované týmy Bílých přileb provedly důkladnou prohlídku všech sekcí, zařízení, sklepů, nádvoří a okolí věznice. Tyto operace byly prováděny za pomoci osob, které věznici a její uspořádání dobře znají. Nebyly však nalezeny žádné důkazy o neodhalených tajných celách nebo sklepeních.



Operace se zúčastnilo pět týmů, včetně dvou jednotek K9 (vycvičených policejních psů). Týmy zkontrolovaly všechny vchody, východy, větrací šachty, kanalizaci, vodovodní potrubí, elektrické rozvody a kabely bezpečnostních kamer. I přes toto rozsáhlé úsilí nebyly zjištěny žádné skryté nebo zapečetěné prostory.



Skupina uvedla, že „sdílí hluboké zklamání rodin tisíců lidí, kteří zůstávají nezvěstní a jejichž osud zůstává neznámý“, a zároveň vyzvala uživatele sociálních médií, aby si dávali pozor na rozšířené dezinformace a fámy, které kolují o věznicích a zadržovaných osobách.





Rada bezpečnosti OSN se zdá být jednotná v názoru, že je třeba zachovat svrchovanost, územní celistvost a jednotu Sýrie, uvedly USA a Rusko po uzavřeném mimořádném zasedání. Uvedly, že patnáctičlenná rada bude v nadcházejících dnech pracovat na společném prohlášení k Sýrii.





Zdroj v angličtině ZDE



0