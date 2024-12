Odpovědnost dispečerů dopravních firem musí být trestní!

9. 12. 2024 / Beno Trávníček Brodský

Považte. Kamionová přepravní firma kdekoli v Evropě dobře ví, že v Česku na Vysočině bude 6. prosince 2024 nebezpečná sněhová kalamita. Ve varování ČHMÚ je na Havlíčkobrodsku hnědý stupeň (čtyřka z pěti, pak už je jen červená katastrofa). Považte. Kamionová přepravní firma kdekoli v Evropě dobře ví, že v Česku na Vysočině bude 6. prosince 2024 nebezpečná sněhová kalamita. Ve varování ČHMÚ je na Havlíčkobrodsku hnědý stupeň (čtyřka z pěti, pak už je jen červená katastrofa).

Předpověď počasí na 2 (až 3) dny se dnes blíží absolutní pravdě a je kontinuálně on-line dostupná na mnoha evropských serverech. Přesto tam dopravní společnost pošle svoje nákladní auta. Abychom si to zopákli: Dispečeři libovolné přepravní firmy v Evropě, tedy pokud nejsou nesvéprávní, s jistotou vědí, že jejich kamiony na Vysočině v plánované sněhové kalamitě v lepším případě budou mít problém, v horším způsobí nějaké škody, zranění, úmrtí... a tak je tudy pošlou!





V onen pátek jsme jeli krokem z České Bělé do Havl. Brodu - po „pardubické“ státovce. Z kopce dolů - naléhavě. V opačném směru do kopce byla silnice zcela zarovnána a zablokována kamiony, které kopec v daných podmínkách nevyjely. Mezi nimi samozřejmě i další auta, které kamiony uvěznily mezi sebou, protože objíždět je do protisměru a do opačné kolony - na kluzkém povrchu - bylo nebezpečné. Člověk to přesně nespočítá, ale tranzitních oblud byly desítky. Já řídil, žena sledovala okolí a neviděla žádný kamion, který by měl navlečené sněhové řetězy a také nikde nebyl vidět žádný „závozník“, který by mohl pomoci šoférovi třeba s navlékáním oněch řetězů, „vykopáním auta“ ze zledovatělého sněhu pro lepší rozjezd atp.





Některé dopravní firmy to zřejmě hrají vabank. Je potřeba co nejvíc vydělat... buď pojedeš ty nebo pojede někdo jiný... ono to tam nakonec nějak dojede. Proto nelze házet vinu jen na šoféry kamionů. Ale dobře - když tu tedy jde o co nejvíc vydělaných peněz bez ohledu na dopravní bezpečnost, na životy lidí, na cokoli rozumného; tak ať je tu také druhá strana mince! Když se něco přihodí, tak ať kamiony platí výjezdy IZS, údržbové a vyprošťovací techniky a všeho dalšího, co musí být navíc na nohách jen kvůli jejich aroganci; kvůli tomu, aby tyhle, na dané počasí zcela nepřipravené, lochnesky kalamitu vůbec nějak zdolaly. A ti, kteří rozhodli o jejich výjezdu, ať jsou zváni k trestní odpovědnosti za „obecné ohrožení“!





Doufám, že si tenhle textík přečte nějaký inteligentní a poctivý politik (existuje-li takový) a něco se stane. Protože tohle už NEJDE! Evidentně je nezbytné upřesnit ustanovení Trestního zákoníku ve věci obecného ohrožení. Laicky se domnívám, že pokud někdo někoho pošle s kamionem do takové a tak dobře předem předpovězené sněhové kalamity, mohlo by to už teď být podle § 272 trestního zákoníku bráno jako nejnižší stupeň obecného ohrožení se sazbou 3 – 8 let vězení. Žalobci s obhájci by se ale nepochybně u soudu přeli, takže je potřeba dopilovat tak, aby skutková podstata byla nesporná. Možná by pomohlo, kdyby náš pan ministr známý schopností ovládat celý vesmír a jeho nejbližší okolí se více pověnoval dopravě. Současně se vkrádá otázka - kde byla dopravní policie, aby tam ty kamiony nepustila?!

