Proč dopouštíme mučení malých dětí jejich rodiči?

12. 12. 2024

čas čtení 8 minut

Český rozhlas v záslužném pořadu informuje o domácím násilí proti dětem. Jak můžeme tolerovat, aby byly děti doma bodány nůžkami nebo páleny cigaretami? Koho by to zajímalo, že, níže citovaný tweet Českého rozhlasu nezhlédlo ani tisíc lidí. Věci ovšem mohou dojít opravdu daleko. Británie je v těchto dnech otřesena případem desetileté Sary Šarifové, kterou její rodiče dlouhodobě mučili - za nezájmu sociálních služeb - až ji zavraždili. Může se něco takového stát i v ČR?



🤛 Šance pro týrané děti? Že si domácího násilí všimne přes signály širší rodina, učitelé nebo dětští lékaři. V seriálu Volání o pomoc o tom mluví Zora Dušková z Dětského krizového centra. Dostávají se k ní děti bodané nůžkami nebo pálené od cigaret. https://t.co/ULXT05DtAC — Český rozhlas (@CRozhlas) December 11, 2024

Otec a nevlastní matka desetileté Sáry Šarífové uznáni vinnými z její vraždy

Jaké byly promarněné šance zabránit smrti Sáry Šarífové?



Na první pohled by domácí video, na kterém Sára Šarífová tančí před televizí, mohlo být natočeno v jakékoli šťastné domácnosti. Při bližším pohledu však bylo zřejmé, že holčičce chybí malý kousek prstu a na nose má hluboký škrábanec.



Objektiv neviděl desítky devastujících zranění, která Sáře způsobili její otec Urfan Šaríf a nevlastní matka Beinash Batool během několikaleté kampaně týrání.



„Je to srdcervoucí,“ řekl porotcům v Old Bailey žalobce William Emlyn Jones KC poté, co jim byly záběry promítnuty.



„Zbitá do modra a pod těmi šaty, s otevřenými popáleninami na hýždích a kotnících, se stále snažila bavit, stále se snažila být dítětem. Pohybovala se trochu neohrabaně, vypadala poněkud vyčerpaně a s propadlými tvářemi, ale v té době žila, jen o něco déle.“



Domácí video ukazuje desetiletou Sáru Sharifovou, jak zpívá a hraje na kytaru. Domácí video ukazuje desetiletou Sáru Sharifovou, jak zpívá a hraje na kytaru.



Sára zemřela o dva dny později. Plný rozsah jejích zranění byl zjištěn až 10. srpna 2023, kdy byla nalezena mrtá úhledně zastrčená na palandě v rodinném domě ve Wokingu v hrabství Surrey.



Při pitvě bylo zjištěno, že měla 71 vnějších zranění, včetně modřin, popálenin a stop po lidském kousnutí. Měla také nejméně 25 zlomenin, včetně zlomeniny jazylky na krku, a 11 zlomenin páteře, které měla po bití kriketovou pálkou, kovovou tyčí a mobilním telefonem.



Třiačtyřicetiletý Sharif a třicetiletý Batool byli ve středu po sedmitýdenním procesu, který odhalil brutální násilí, jež na své dceři páchal, shledáni vinnými z vraždy. Sharifův 29letý bratr Faisal Malik byl odsouzen za způsobení nebo umožnění smrti dítěte.



Sára se narodila 11. ledna 2013 a kvůli existujícím obavám o její rodiče se na ni okamžitě vztahoval plán ochrany dítěte. V roce 2014 byla krátce umístěna do pěstounské péče a později do útulku poté, co její biologická matka Olga Dominová obvinila Šarífa z domácího násilí. Po rozhodnutí rodinného soudu v říjnu 2019 se Sára vrátila ke svému otci.



Podle jejích učitelů ze základní školy St Mary's ve West Byfleetu byla veselé, energické a „někdy drzé“ dítě, které se nebálo odpovídat. „Uměla být velmi temperamentní a docela odvážná a divoká v tom, co chtěla říct. Ráda byla na jevišti, zpívala a vystupovala, to bylo její šťastné místo,“ řekla Helen Simmonsová, která Sáru učila ve věku od osmi do deseti let.



Sářina jiskra však vyprchala v době, kdy se rodina přestěhovala do nového domu se třemi ložnicemi ve Wokingu v dubnu 2023, ve stejném měsíci, kdy ji Sharif a Batool vzali ze školy, aby skryli její rostoucí zranění před okolním světem.



Sára byla po léta běžně „brutálně týrána a a násilně napadána“, ale právě v tomto období Šaríf své týrání stupňoval.



Dceru svazoval a bil kriketovou pálkou a improvizovaným kovovým obuškem vyrobeným z nohy vysoké židle. Také jí byla nasazena kapuce s igelitovým pytlem, který měla přelepený přes hlavu.



Kotníky měla svázané a polévali jí je horkou vodou, po které zůstaly symetrické otevřené rány. Zadeček jí byl vypálen žehličkou, což také zanechalo otevřené rány. Musela nosit plenu, aby ji násilník mohl během sériových útoků držet v poutech.



Ani po smrti nebyla Sáře dopřána žádná důstojnost. Její zmlácené tělo bylo svlečeno a, jak se předpokládalo, možná umyto na zahradě, když se rodina chystala utéct do Pákistánu. Její promočené legíny a plena byly nalezeny propletené v zahradním koši spolu s balicí páskou a podomácku vyrobenými kuklami potřísněnými krví.



Poté, co se obžalovaní pokusili místo činu uklidit, uprchli 9. srpna do Pákistánu, odkud Sharif zavolal policii, že Sáru „příliš zbil“, protože zlobila. U jejího plně oblečeného těla také zanechal ručně psané „přiznání“, ve kterém stálo: „Přísahám Bohu, že mým úmyslem nebylo ji zabít.“



Rodina se na útěku v Pákistánu, kde byla více než měsíc, zbavila mobilních telefonů. Do Spojeného království se vrátili 13. září 2023 a při výslechu na policii v Surrey se k tomu nevyjádřili.



Bylo však obtížné udržet krok se Šarífovými lžemi, když vypovídal na lavici svědků v soudní síni č. 5. Šest dní se prezentoval jako obětavý otec a manžel, který ve dne v noci pracuje jako taxikář, aby zajistil rodinu.



Tvrdil, že se stal obětí nepodložených obvinění. Skutečnost, že tři bývalé polské přítelkyně řekly policii totéž - že je věznil, vyhrožoval jim a ovládal je -, byla podle něj „náhoda“.





Šaríf ženy označil za lhářky a tvrdil, že mu ve skutečnosti vyhrožovaly a napadaly ho. „Nikdy jsem se k nikomu nechoval násilnicky,“ řekl devíti ženám a třem mužům obviněným z rozhodování o jeho osudu.





Státní zástupce uvedl, že se Sharif snažil z vraždy vyváznout, ale porotě stačily pouhé dva dny jednání, aby prohlédla jeho lži a uznala ho vinným.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

0

354

Záznamy sociálních služeb o jeho údajném týránií žen a dětí a jeho nátlakové povaze jsou také nesprávné nebo se jednalo pouze o názory, tvrdil.Došlo i na pořádné házení bláta. Sharif na lavici obžalovaných opakovaně ukazoval na Batoolovou a nazýval ji psychopatem. Řekl, že je lhářka, a naznačil, že Sáru pokousala „jako zvíře“ a svázala. Batool ani Malik během procesu nevypovídali.Šarífovy vlastní lži se však rozplynuly sedmý den jeho svědectví. Začalo to celkem nevinnou otázkou Caroline Carberryové KC, Batoolovy obhájkyně, když měl být třetí den podroben křížovému výslechu.Ve chvíli, kdy se v soudní síni odehrávalo drama, které je obvykle k vidění pouze v televizi, Šaríf tiše odpověděl, že má co říct. „Chci přiznat, že je to všechno moje vina. Chci, aby soud vzal v úvahu mé přiznání,“ řekl.Porota měla otevřená ústa. Batoolová začal na lavici obžalovaných naříkat. Přiznání zaskočilo i Sharifova obhájce Naeema Miana KC. „Vůbec jsem netušil, že to udělá,“ řekl později porotcům.