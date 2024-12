Uvědomují si Češi, jak tvrdě Fialova vláda mezinárodně diskredituje Českou republiku a jaké to bude mít dlouhodobé dopady?

15. 12. 2024 / Jan Čulík

čas čtení 3 minuty

Omlouvám se, že se k tomu stále vracím, ale je to velmi vážná věc. Česká republika v těchto dnech v OSN hlasovala proti rezoluci požadující okamžíté příměří a ukončení izraelského vraždění v Gaze, Česko a autoritářské Orbánovo Maďarsko byly jedinými dvěma členskými zeměmi Evropské unie hlasujícími pro pokračování izraelského masového vraždění civilistů.







Nejsem si jist, zda si Češi uvědomují, jaký bude mít tento naprosto mezinárodně ojedinělý a šokující postoj české vlády dlouhodobější dopady na pověst České republiky. Uvědomte si šokující dopad této věty, kterou napsal autor komentáře na Seznamu Zprávách:







Kromě Čechů a Orbánova Maďarska text rezoluce odmítla jen Argentina vedená populistou Javierem Mileiem, Papua Nová Guinea, Paraguay, Tonga, Nauru, tradičně pak USA a Izrael.





Uvědomují si Češi obrovský dopad této naprosté mezinárodní izolace? Všiml jsem si jedné poznámky na sociálních sítích, která v podstatě byla nad pokračujícím izraelským vražděním civilistů pokrčením rameny: "Je to věc, proti které nemůžeme nic dělat."







Skutečně? Opravdu by čeští občané měli v této věci vůči své vládě zastávat naprosto pasivní postoj? Ve vlastním zájmu by čeští občané měli zajistit, aby česká vláda nepodporovala izraelské válečné zločiny a mezinárodně se brutálně nediskreditovala. Může to mít obrovské kulturní i ekonomické dopady.







Potíž ovšem je, že v ČR není žádná rozumná alternativa, pro kterou by lidé mohli hlasovat...



Protesty proti této šílené zahraniční politice Fialovy vlády jsou však - ve vlastním zájmu českých občanů - naprosto namístě.





Jen Maďarsko a Česko? To snad Fiala opravdu nemyslí vážně.