Lampa

17. 12. 2024 / Milan Šťastný

Konečně se mi podařilo

Rozsvítit

Tvou lampu

Dávno ne novou



Co z toho?



Možná nic

A možná ...



Co to vlastně říkal

Goethe



Na smrtelné posteli?









Ze sbírky Nesmazáno (2024) Ke koupi zde: http://www.enface.cz/eshop/product/nesmazano-milan-stastny/

