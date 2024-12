Asadův pád: Kdo je vítěz a kdo poražený?

18. 12. 2024

čas čtení 12 minut

Vláda Bašára Asada skončila poté, co rebelové přemohli vládní síly. Vítězství rebelů završilo bleskové zisky, kterých dosáhli v posledních dvou týdnech. Od konce listopadu povstalecké síly obsadily druhé největší syrské město, Aleppo, než pokračovaly v obsazení Hamá a Homsu a obklíčení Damašku – což přimělo Asada uprchnout ze země a znamenalo konec třiapadesáti let trvající vlády Asadovy rodiny, napsali Haleigh Bartos, John Chin a Sydney Laite. Vláda Bašára Asada skončila poté, co rebelové přemohli vládní síly. Vítězství rebelů završilo bleskové zisky, kterých dosáhli v posledních dvou týdnech. Od konce listopadu povstalecké síly obsadily druhé největší syrské město, Aleppo, než pokračovaly v obsazení Hamá a Homsu a obklíčení Damašku – což přimělo Asada uprchnout ze země a znamenalo konec třiapadesáti let trvající vlády Asadovy rodiny,

Změna režimu v Damašku má hluboké, i když ne plně doceněné geopolitické důsledky pro region. Občanská válka v Sýrii byla od samého počátku složitá – s několika hrdiny a mnoha oběťmi – částečně kvůli rozsáhlému zapojení vnějších hráčů s různou mírou vlivu a cílů. Tito aktéři mají na postasadovském Blízkém východě hodně co ztratit, potenciálně vyhrát nebo vyřešit.

Intervence zahraničních aktérů v Sýrii se datuje dlouho před občanskou válkou v zemi. V průběhu desetiletí jak přímá, tak nepřímá intervence – prostřednictvím podpory (nebo opozice) Asadova režimu – zanechala různým zahraničním aktérům v Sýrii relativní úroveň vlivu. Patří mezi ně Rusko, Turecko, Čína, Írán, Spojené státy, Evropa (zejména prostřednictvím aktivit Francie) a Izrael.

Stejně jako měl Sovětský svaz zdaleka největší zahraniční vliv na syrský režim strany Baas během studené války, Rusko obnovilo dominantní podíl Moskvy na bilaterálním vlivu v Sýrii během nedávné občanské války, ačkoli ruská vlivová kapacita v Sýrii v posledních letech neustále klesá.

Rusko není jediné, kdo vidí, jak jeho vliv klesá. Skutečně, jak se syrská ekonomika zmenšovala a mezinárodní obchod se zmenšoval kvůli západním sankcím, vlivová kapacita většiny vnějších mocností klesla. Turecko je jedinou zkoumanou zemí, která v posledních letech skutečně zaznamenala nárůst své vlivové kapacity v Sýrii. Kterým aktérům se podaří zachránit určitou míru vlivu s novým režimem v Damašku, se teprve uvidí. Každá z nich však čelí jedinečnému souboru důsledků Asadova pádu.

Vzbouřenci

Poté, co otec Bašára al-Assada Háfiz nechal v roce 1982 srovnat se zemí část Hamá, aby brutálně potlačil povstání Muslimského bratrstva, sloupkař New York Times Thomas Friedman proslul poznámkou, že v Sýrii se politika na Blízkém východě řídí "pravidly Hamá" – tedy žádnými pravidly. Asadovi se podařilo zůstat u moci během čtrnácti let občanské války tím, že se řídil pravidly Hamá. Ale jeho schopnost potlačovat a vyvolávat strach nakonec ztroskotala. A Hamá se pomstilo.

Rebelové jsou konglomerátem Haját Tahrír aš-Šám (HTS) – dříve Fronty an-Nusra – Syrské národní armády a dalších menších opozičních skupin, které se spojily, aby využily klesající vnější podpory režimu. HTS je vedena Abú Muhammadem al-Julanim – USA označeným teroristou, který měl vazby na Abú Bakra al-Baghdádího.

Sýrie, označená americkým ministerstvem zahraničí v r. 1979 za stát podporující terorismus, je nyní evidentně v rukou Julaniho. Zatímco Julani dříve prohlásil, že pro syrské nesunnitské menšiny není místo, možná se snaží rebrandovat na umírněného, což by mu mohlo pomoci upevnit moc. Zůstává mnoho nejistot, protože vzbouřenci ještě musí sestavit vládu, jmenovat ministra zahraničí nebo dát najevo, s kým hodlají spolupracovat.

Rusko

Asadův pád je velkou ranou pro Moskvu, která byla jedním z nejvěrnějších Asadových podporovatelů. Ruské síly jsou v nejlepším případě rozptýleny a v nejhorším napnuty svým primárním zaměřením na Ukrajině. Asadův pád odhaluje, že Rusko nemůže bojovat ve dvou konfliktech najednou.

Zatímco Rusko ke konci listopadu provedlo omezené údery na Aleppo, protože rebelové v této oblasti rychle získávali, mohlo si spočítat, že se nemůže rozmístit s dostatečnou silou a koordinací, aby omezilo postup rebelů. Nebo možná Moskva mohla chovat obavy, že na rozdíl od své intervence od září 2015, která vyžadovala masivní a nevybíravou kampaň k zastavení rebelů, není v současné době v jejím strategickém zájmu pokusit se znovu vojensky zachránit Asada, vzhledem ke škodám, které reputace Moskvy utrpěla kvůli Ukrajině. Možná trochu z obojího. Tak či onak, v době, kdy Asad uprchl, Rusko již začalo přesouvat válečné lodě z Tartúsu, své jediné námořní základny ve Středozemním moři, téměř o týden dříve, což signalizovalo, že začíná omezovat ztráty v Sýrii. Rusko si také udržovalo leteckou základnu v Sýrii, kterou využívalo k zásobování svých operací v Africe. Pravděpodobná ztráta těchto základen zřejmě omezí jeho schopnost promítat moc a podporovat partnery po celém světě. Navíc její vnímaná neochota nebo neschopnost zachránit Asada může vést některé z jejích partnerů, zejména v Africe, ke zpochybnění schopností a odhodlání Moskvy.

Írán

Ze všech zahraničních aktérů je nedávnými událostmi v Sýrii pravděpodobně nejvíce postižen Írán. Na rozdíl od Ruska má Írán jen málo jiných možností partnerství a kolaps Asadova režimu je velkou ztrátou pro teheránskou "osu odporu". Damašek byl dříve nejbližším regionálním spojencem Teheránu, kterému poskytoval strategické vedení, diplomatickou podporu, zpravodajství, zbraně a bojovníky. Teherán také pohlížel na své vztahy s Asadovým režimem do značné míry jako na prostředek k projekci šíitské moci a vlivu v regionu. Írán navíc využil Sýrii ke skladování a přepravě zbraní svým milicím, včetně Hizballáhu. HTS a další složky opozice údajně zabily několik poradců Islámských revolučních gard, jednotek Kuds, a zaútočily na íránské velvyslanectví v Damašku. Íránští představitelé tvrdí, že Teherán je v přímém kontaktu s vedením rebelů ve snaze zabránit dalšímu zhoršení vztahů. Ačkoliv není jasné, jak se nový režim rozhodne angažovat se v Teheránu, nebo ne, s největší pravděpodobností to bude podstatně méně než Asadovo angažmá. Bez Sýrie by byla schopnost Íránu promítat sílu v regionu – zejména pokračovat v poskytování materiální podpory Hizballáhu – výrazně snížena, což zase pravděpodobně podkope Hizballáh během nejvýznamnějšího konfliktu této skupiny s Izraelem od roku 2006. To by oslabilo postavení Íránu v regionu a zbrzdilo jeho schopnost dosáhnout svých vlastních strategických cílů, včetně zpochybnění Izraele.

Turecko

Turecko má tendenci upřednostňovat úsilí o oslabení Kurdů, takže není překvapivé, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan veřejně prohlásil, že doufá v postup rebelů na Damašek, i když tyto poznámky zmírnil s určitými obavami ohledně složení povstaleckých sil. Turecko podporuje Syrskou národní armádu, zastřešující organizaci pro několik opozičních skupin bojujících jak proti Asadovi, tak proti Kurdům – kteří se připojili k HTS a dalším v bojích za svržení syrského režimu. Turecko tuto skupinu podporuje, protože je fixováno na Kurdy – ale v závislosti na tom, jak se věci vyvinou v nadcházejících měsících, by se Turecko mohlo potýkat s dalšími uprchlíky a další nestabilitou na svých hranicích. Turecko uvádí HTS jako teroristickou organizaci, ale občas operovalo po boku této skupiny a téměř jistě to považuje za příležitost ke zlepšení svého cílení na domnělé hrozby pocházející od syrských Kurdů.

Čína

Peking byl ochoten obchodovat s Asadovým režimem, ale neměl s ním žádnou zásadní ideologickou spřízněnost ani bezpečnostní závazky. Pragmaticky očekáváme, že Peking bude ochoten obchodovat i s postasadovským režimem. V loňském roce Peking a Damašek oznámily "strategické partnerství" – Sýrie je součástí čínské iniciativy Pás a stezka – a Čína podpořila Assadův režim v OSN. Zatímco Čína volá po politickém řešení v Sýrii, teprve se uvidí, zda rebelové budou chtít pokračovat v úzké spolupráci s Pekingem.

Izrael

Pád Asadova režimu byl pravděpodobně zčásti možný, protože Izrael v posledních několika měsících Hizballáh výrazně oslabil. Skupina tentokrát nebyla schopna zachránit Asada. Bojovníci Hizballáhu se již dříve zapojili do bojů v Sýrii, ale v poslední době v bojích s Izraelem utrpěli snížení schopností. Během posledního desetiletí Izrael zahájil letecké údery proti silám spojeným s Íránem v Sýrii. Nyní zaútočil na zařízení s chemickými zbraněmi a rakety dlouhého doletu, aby zabránil jejich obsazení rebely, a převzal kontrolu nad nárazníkovou zónou uvnitř Sýrie. S pádem režimu je snížená schopnost Íránu podporovat své protiizraelské proxies nepochybně výhrou pro Izrael a může povzbudit Izrael, protože pokračuje v bitvách na dvou svých hranicích. Nicméně se teprve uvidí, zda HTS, vzhledem ke své vlastní protiizraelské agendě, přesune pozornost na svého souseda za předpokladu, že dokáže konsolidovat pořádek v Sýrii.

Spojené státy americké

Spojené státy v současné době udržují v Sýrii přítomnost asi devíti set vojáků v posádce al-Tanf – strategicky umístěné na východě země, poblíž hranic s Irákem a Jordánskem. Navzdory závěru operace Inherent Resolve slouží al-Tanf Washingtonu jako místo, kde může pokračovat v úsilí čelit ISIS a Íránem podporovaným milicím a uplatňovat vliv v regionu. Její geografická poloha, která je relativně izolovaná od bašt povstaleckých sil, by mohla znamenat, že není bezprostředním cílem rebelů – ale to by mohl být diskutabilní bod, protože nově zvolený prezident Donald Trump se může rozhodnout základnu uzavřít. V prosinci 2018 tehdejší prezident Trump nařídil, aby byla většina amerických vojáků stažena ze Sýrie. Pouze byrokratické "skořápkové hry" lídrů ministerstva obrany a velvyslance Jima Jeffriese udržely americkou stopu.

Evropa

Francie, Velká Británie a mnoho dalších evropských zemí se postavily proti Asadovu režimu a jak EU, tak Velká Británie uvalily na Damašek sankce. Evropské státy však mají také velký zájem na zastavení uprchlické krize, která vyhnala vlny syrských uprchlíků a žadatelů o azyl do jejich zemí. V Evropě je více než milion syrských uprchlíků, většina v Německu. Tisíce syrských uprchlíků v Evropě se radují z pádu Asada, ale není jasné, zda se někteří z nich budou moci v dohledné době bezpečně vrátit do Sýrie. Evropské země pravděpodobně upřednostní úsilí, které by pomohlo bezpečně repatriovat uprchlíky zpět do Sýrie. Některé země, jmenovitě Německo a Rakousko, přestaly zpracovávat syrské žádosti o azyl.

V tuto chvíli existuje mnoho neznámých, ale možná největší je Julaniho záměr, pokud se mu podaří plně konsolidovat moc. Jisté je, že Asadova éra skončila a pád režimu způsobil vážné škody jak íránské, tak ruské mocenské projekci v regionu. Co bude dál, bude záviset na Julaniho schopnosti vést zemi, zachraňovat instituce, obnovovat infrastrukturu a rozvíjet zahraničněpolitickou agendu – k lepšímu i horšímu.

Zdroj v angličtině: ZDE

1