Způsobí umělá inteligence absolutní katastrofu globálního oteplování?

17. 12. 2024

Ve svém upozorňuje Jan Čulík. Potíž totiž je, že vznikající datová centra, která jsou nutná pro vznik umělé inteligence, potřebují obrovské množství elektrické energie, které na této planetě prostě není k dispozici. Píše nám čtenář MP a upozorňuje, že by to mohlo vyvolat katastrofu globálního oteplování: Ve svém nedávném článku o umělé inteligenci , která v nejbližší době zřejmě způsobí absolutní ekonomickou revoluci, jsem se měl zmínit o jednom faktoru, který tuto revoluci může odložit či omezit,Potíž totiž je, že vznikající datová centra, která jsou nutná pro vznik umělé inteligence, potřebují obrovské množství elektrické energie, které na této planetě prostě není k dispozici. Píše nám čtenář MP a upozorňuje, že by to mohlo vyvolat katastrofu globálního oteplování:

Chtěl bych jen upozornit k velmi důležitému tématu AI na jeden aspekt, který ještě na webu BL nezazněl a který by možná stálo za to podrobněji zpracovat.. V brzké době lze očekávat kvůli jejímu masivnímu zavádění razantní zvýšení spotřeby elektrické energie viz :













Což bude mít pravděpodobně za následek další posílení globálního oteplování, což v kombinaci s nástupem Donalda Trumpa může vyvolat ekologickou katastrofu obřích rozměrů..







