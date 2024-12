Tři oříšky pro Popelku: normalizační filmová pohádka, která ovládla svět

19. 12. 2024 / Jan Čulík

Shodou okolností jsme tady v Glasgow s kolegou historikem řešili jedno docela předvánoční české téma. Jedna naše postgraduální studentka vypracovala seminární práci o východoněmeckých filmech zpracovávajících pohádková témata, tak, aby to vyhovovalo tehdejší ideologii východoněmecké komunistické strany.



Mezi ty filmy patří i Vorlíčkova vánoční pohádka z roku 1973, z doby absolutního ideologického vítězství Husákovy poinvazní normalizace, film Tři oříšky pro Popelku. Byl vyroben v koprodukci s východoněmeckou státní firmou DEFA a byl natáčen nejen v české krajině, ale i na jednom německém zámku.



Na wikipedii je velmi zajímavé, podrobné heslo o okolnostech výroby tohoto filmu, a zvlášť zajímavé je podle mě především to, jak se jeho tvůrci snažili - a podařilo se jim to - probruslit ideologickými požadavky brutálně agresivní husákovské éry.





Tak zaprvé, scénář filmu tajně napsal zakázaný dramatik František Pavlíček, je zjevné, že nikdo z tvůrců filmu v komunismus už nevěřil a byli ochotni riskovat angažmá zakázaného autora, i když jeho jméno bylo samozřejmě utajeno a v titulcích filmu se nevyskytuje. Tou dobou to byla dost běžná praxe.





Ale zajímavé je i to, že svou filozofií film je hozenou rukavicí tehdejšímu mainstreamu i vládnoucí ideologii. Tak zaprvé Popelka je pozoruhodně samostatně myslící osoba, prostě feministka. A podobně je to i s princem, který absolutně ignoruje veškeré oficiální požadavky královského protokolu a dělá si prostě zcela svobodně, co chce. Obě hlavní postavy jsou zcela svobodné, jako by to byla rukavice hozená režimu a apel občanům: je na vás, zda se budete chovat svobodně a budete ignorovat ideologické nesmysly režimu, nebo ne.







Zajímavé je, že režisér Vorlíček chtěl film původně točit v létě, ale DEFA měla čas a místo na výrobu v zimních měsících, tak ten scénář trochu přepsali a dali ho do sněhové krajiny. Tak se z filmu stal absolutně charismatický vánoční výrobek a od té doby se opakovaně hraje v televizích o Vánocích skoro ve všech zemích Evropy. V Norsku byly jeden rok demonstrace, když ho televize o Vánocích neuvedla. :)







Píšu o tom proto, že - a to je myslím docela neuvěřitelné - o letošních Vánocích budou Tři oříšky pro Popelku vysílány jen v německých televizích patnáctkrát! Světový úspěch normalizačního českého filmu. No, teda!





