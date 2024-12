Útočník z Magdeburku varoval na sociálních sítích před "nebezpečím islámu" a byl stoupencem AfD

21. 12. 2024

čas čtení 5 minut

Foto: Betonové bloky v Magdeburku, které měly zabránit autům vjet na vánoční trh

Saúdské úřady varovaly úřady německé před údajně extremistickými názory tohoto lékaře

Zatčený muž byl identifikován jako Taleb A., 50letý lékař ze Saúdské Arábie.



Vedoucí představitel Saska-Anhaltska Reiner Haseloff uvedl, že muž žil v Německu od roku 2006. Podezřelému, konzultantovi pro psychiatrii a psychoterapii, byl v roce 2016 přiznán status uprchlíka.



Některá německá média poukázala na minulé příspěvky podezřelého na sociálních sítích, v nichž údajně vyjadřoval kritické názory na islám a dokonce varoval před „nebezpečím“ islamizace Německa.



„Za současného stavu věcí se jedná o osamělého pachatele, takže pokud víme, nehrozí městu žádné další nebezpečí,“ uvedl Haseloff.



Podezřelý si podle zpráv citujících bezpečnostní zdroj pronajal auto krátce před útokem a úřadům nebylo známo, že by měl islamistické pozadí.



Saúdský zdroj agentuře Reuters řekl, že Saúdská Arábie varovala německé úřady před útočníkem poté, co na svém osobním účtu na Twitteru zveřejnil extremistické názory, které ohrožovaly mír a bezpečnost.



Der Spiegel uvedl, že podezřelý sympatizoval s AfD. Časopis neuvedl, odkud informaci získal.



Německá domácí zpravodajská služba nebyla bezprostředně k dispozici pro komentář, uvedla agentura Reuters.



Počet mrtvých při nárazu autem na německém vánočním trhu stoupl na čtyři, uvedl list



Počet mrtvých při útoku autem na vánočním trhu v německém Magdeburgu vzrostl na čtyři lidi a 41 dalších bylo těžce zraněno, informoval v sobotu deník Bild.



Šestaosmdesát lidí je ošetřováno v nemocnici s vážnými zraněními, která utrpěli při incidentu v pátek večer v centru města, dalších 78 lidí utrpělo lehká zranění, uvedl deník.



Policie se k počtu obětí nemohla bezprostředně vyjádřit. Místní představitelé původně uvedli, že zemřeli nejméně dva lidé, a varovali, že počet obětí může vzrůst.



Počet mrtvých nebyl ověřen. Zatčený muž byl identifikován jako Taleb A., 50letý lékař ze Saúdské Arábie.Vedoucí představitel Saska-Anhaltska Reiner Haseloff uvedl, že muž žil v Německu od roku 2006. Podezřelému, konzultantovi pro psychiatrii a psychoterapii, byl v roce 2016 přiznán status uprchlíka.Některá německá média poukázala na minulé příspěvky podezřelého na sociálních sítích, v nichž údajně vyjadřoval kritické názory na islám a dokonce varoval před „nebezpečím“ islamizace Německa.„Za současného stavu věcí se jedná o osamělého pachatele, takže pokud víme, nehrozí městu žádné další nebezpečí,“ uvedl Haseloff.Podezřelý si podle zpráv citujících bezpečnostní zdroj pronajal auto krátce před útokem a úřadům nebylo známo, že by měl islamistické pozadí., které ohrožovaly mír a bezpečnost.Der Spiegel uvedl, že podezřelý sympatizoval s AfD. Časopis neuvedl, odkud informaci získal.Německá domácí zpravodajská služba nebyla bezprostředně k dispozici pro komentář, uvedla agentura Reuters., uvedl listPočet mrtvých při útoku autem na vánočním trhu v německém Magdeburgu vzrostl na čtyři lidi a 41 dalších bylo těžce zraněno, informoval v sobotu deník Bild.Šestaosmdesát lidí je ošetřováno v nemocnici s vážnými zraněními, která utrpěli při incidentu v pátek večer v centru města, dalších 78 lidí utrpělo lehká zranění, uvedl deník.Policie se k počtu obětí nemohla bezprostředně vyjádřit. Místní představitelé původně uvedli, že zemřeli nejméně dva lidé, a varovali, že počet obětí může vzrůst.Počet mrtvých nebyl ověřen.



Desítky lidí byly v pátek zraněny a nejméně dva lidé včetně malého dítěte zemřeli poté, co auto najelo do davu lidí na vánočním trhu ve východoněmeckém Magdeburgu, což místní úřady označují za teroristický útok.



Dalších nejméně 68 lidí bylo zraněno, z toho 15 v kritickém stavu, uvedla městská správa.



Podle očitých svědků, které citovala televizní stanice, při útoku vjelo černé BMW přímo do davu na vánočním trhu a jelo rychlostí 400 metrů směrem k radnici.





Na videozáznamech zveřejněných na sociálních sítích bylo vidět, jak auto tmavé barvy vjíždí vysokou rychlostí do davu. Několik médií tato videa ukázalo ve svém zpravodajství, ale pravost záběrů zatím nebyla oficiálně potvrzena.



Bylo vidět, jak záchranáři ošetřují oběti na zemi na tržišti, obklopené krví. Na místě byly postaveny provizorní stany. Svědci hlásili, že slyšeli výkřiky a křik. Provozovatel stánku s jídlem na tržišti popsal scény jako „připomínající válku“.



Řidič auta byl okamžitě zatčen a později identifikován jako Taleb A., 50letý lékař ze Saúdské Arábie.



Agentura Reuters: Saúdská Arábie varovala německé úřady před útočníkovými „extremistickými názory“.



Bezpečnostní experti uvedli, že je udivilo, že muž dokázal vjet na trh navzdory těžkým bariérám, které byly instalovány, aby takovému útoku zabránily.



Hans-Jakob Schindler, expert na terorismus, řekl německým médiím: „V první řadě je překvapivé, že vozidlo takové velikosti bylo schopno vjet na vánoční trh v Německu.“





V Německu se koná odhadem 2 500 až 3 000 vánočních trhů, které se po celé zemi konají přibližně měsíc, od konce listopadu do období těsně po Vánocích.



Udržení bezpečnosti trhů je velkým problémem od roku 2016, kdy islamistický extremistický útočník najel nákladním autem do davu návštěvníků vánočních trhů v Berlíně a zanechal 13 mrtvých a desítky dalších zraněných. Útočník byl o několik dní později zabit při přestřelce v Itálii.







Kancléř Olaf Scholz a ministryně vnitra Nancy Faeserová mají v sobotu odcestovat do Magdeburku a večer se má v městské katedrále konat zádušní mše.









Patnáct lidí je v kritickém stavu a mezi mrtvými bylo i malé dítě, uvedli vládní představitelé.



Policejní operace probíhala také ve městě Bernburg jižně od Magdeburku, kde podezřelý pravděpodobně bydlel, uvedl místní list Mitteldeutsche Zeitung.



Nemocnice v okruhu 80 km od Magdeburku byly připraveny na příjem pacientů a do oblasti byly nasazeny všechny záchranné vrtulníky regionu. Magdeburská univerzitní nemocnice uvedla, že ošetřuje 10 až 20 pacientů a připravuje se na další, informovala německá tisková agentura dpa. Záchranná služba uvedla, že počet zraněných může být až 80.



Saúdská Arábie útok odsoudila a její ministerstvo zahraničních věcí uvedlo, že království vyjádřilo „solidaritu s německým lidem a rodinami obětí“.



Německý prezident Frank-Walter Steinmeier napsal, že „očekávání klidných Vánoc bylo náhle přerušeno“ útokem, ale upozornil, že „pozadí hrůzného činu se zatím nepodařilo objasnit“.













Zdroj v angličtině ZDE

0