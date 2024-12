Trump vyhrožuje, že si vynutí kontrolu nad Panamským průplavem

23. 12. 2024

čas čtení 2 minuty

Nastupující americký prezident Donald Trump v sobotu odsoudil to, co nazval nespravedlivými poplatky pro americké lodě proplouvající Panamským průplavem, a pohrozil, že bude požadovat, aby kontrola nad vodní cestou byla vrácena Washingtonu. Nastupující americký prezident Donald Trump v sobotu odsoudil to, co nazval nespravedlivými poplatky pro americké lodě proplouvající Panamským průplavem, a pohrozil, že bude požadovat, aby kontrola nad vodní cestou byla vrácena Washingtonu.

Naznačil také rostoucí vliv Číny v okolí průplavu, což je znepokojivý trend pro americké zájmy, protože americké podniky jsou na tomto kanálu závislé při přepravě zboží mezi Atlantským a Tichým oceánem.

"S naším námořnictvem a obchodem bylo zacházeno velmi nespravedlivě a neuváženě. Poplatky, které si Panama účtuje, jsou směšné," uvedl v příspěvku na své platformě Truth Social.

"Toto úplné "okrádání" naší země se okamžitě zastaví."

Panamský průplav, který byl dokončen Spojenými státy v roce 1914, byl vrácen středoamerické zemi na základě dohody z roku 1977 podepsané demokratickým prezidentem Jimmym Carterem.

Panama převzala plnou kontrolu v roce 1999.

"Bylo to výhradně na Panamě, aby to řídila, ne na Číně nebo komkoli jiném," řekl Trump. "Nikdy bychom nedovolili, aby se to dostalo do nesprávných rukou!"

Pokračoval, že pokud Panama nemůže zajistit "bezpečný, efektivní a spolehlivý provoz" průplavu, "pak budeme požadovat, aby nám byl Panamský průplav vrácen, v plném rozsahu a bez otázek."

Úřady v Panamě na Trumpův příspěvek bezprostředně nereagovaly.

Ačkoli se Trump oficiálně ujme úřadu až příští měsíc, přesto v posledních dnech administrativy prezidenta Joea Bidena uplatňuje svůj politický vliv.

Realitní magnát se v kampani chlubil, že jako podnikatel má jedinečnou pozici k boji za americké obchodní zájmy.

Odhaduje se, že pět procent celosvětové námořní dopravy prochází Panamským průplavem, který umožňuje lodím plujícím mezi Asií a východním pobřežím USA vyhnout se dlouhé a nebezpečné trase kolem jižního cípu Jižní Ameriky.

Hlavními uživateli jsou Spojené státy, Čína, Japonsko a Jižní Korea.

Správa Panamského průplavu v říjnu oznámila, že vodní cesta v minulém fiskálním roce vydělala rekordní příjmy ve výši téměř 5 miliard dolarů.

Zdroj v angličtině: ZDE

0