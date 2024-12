Vánoční text od Michaela Moorea: Ve Svaté zemi - jen dvě mrtvé katoličky

27. 12. 2024

čas čtení 4 minuty



Michael Moore

26. prosince 2024



Dnes je toho hodně, co je třeba cítit - láska, rodina, společenství, laskavost. Doufám, že se vám všem daří dobře a jste tam, kde chcete být. Přeji vám vše nejlepší do dalšího roku.



Také jsem nechtěl, aby tento den skončil bez vzpomínky na to, co se stalo loni o Vánocích. Nahida Khalil Antonová, 70letá palestinská katolička, matka sedmi dětí a babička dvaceti dětí, a její 50letá dcera Samar Kamal Antonová byly popraveny izraelskou armádou, když se účastnily mše v katolickém kostele Svaté rodiny ve městě Gaza.

Nahida vstala, aby si odskočila na toaletu, která se nachází na druhé straně nádvoří kostela. Izraelský odstřelovač na střeše nedaleké budovy ji sledoval svým výkonným zaměřovačem, když šla na toaletu, a vpálil jí do těla tři kulky, z nichž jedna jí při pádu na zem prorazila díru do břicha. Michael Moore26. prosince 2024Dnes je toho hodně, co je třeba cítit - láska, rodina, společenství, laskavost. Doufám, že se vám všem daří dobře a jste tam, kde chcete být. Přeji vám vše nejlepší do dalšího roku.Nahida vstala, aby si odskočila na toaletu, která se nachází na druhé straně nádvoří kostela. Izraelský odstřelovač na střeše nedaleké budovy ji sledoval svým výkonným zaměřovačem, když šla na toaletu, a vpálil jí do těla tři kulky, z nichž jedna jí při pádu na zem prorazila díru do břicha.

Nahidina dcera Samar, která pracovala pro jeptišky jako kuchařka v klášteře Matky Terezy připojeném ke kostelu, přiběhla k matčinu bezvládnému tělu a začala ji táhnout do bezpečí. Když to udělala, ostřelovač na ni namířil svůj zaměřovač, zamířil svou výkonnou vojenskou útočnou pušku přímo na její hlavu a na místě ji zavraždil rozstřelením hlavy.





Izraelský tank na ulici vypálil tři velké granáty do kostela a kláštera, přičemž zničil jeho velkou část a poté postřelil a zranil nejméně dalších 7 katolíků, včetně Samařina bratra Edwarda, který pracuje pro Lékaře bez hranic. „Bylo po nich chladnokrevně stříleno v prostorách farnosti,“ uvedli svědci včetně kněží, jeptišek a farníků.

P.S. Dnes, 25. prosince 2023, před rokem se Netanjahu vydal do Gazy, aby poblahopřál svým jednotkám IDF k zabití 250 lidí během 24 hodin - včetně útoků na uprchlické tábory - se slovy: „Nepřestáváme.“ A pak se vydal do Gazy, aby se tam s nimi rozloučil.





Poslední prosba pro-Netanjahuova davu - počet mrtvých nevinných zavražděných v Gaze a na Západním břehu se nyní blíží 50 000 - naprostá, drtivá většina z nich jsou miminka, děti, ženy a staří lidé - můžete mi prosím jen říct číslo, kdy bude vaše touha po pomstě/krvi ukojena? Za kolik z těch 1200, které bojovníci Hamásu povraždili 7. 10. 23, je třeba popravit ještě palestinských civilistů? Vím, že nějaké číslo musí existovat. Stačilo by vám dalších 100 000? Milion?





Prostě nám řekněte číslo, abychom věděli, kdy to může skončit. A kolik lidí můžeme my Američané jít dnes večer zabít do Guatemaly, abychom pomstili smrt ženy, která minulý týden zemřela v newyorském metru, když ji ten guatemalský migrant zapálil?





Nebylo by spravedlivé, kdybychom na Guatemalu prostě shodili atomovou bombu a všechny je vyhladili? Chci krev! Chci, aby mi z úst kapala krev Guatemalců! Spravedlnost! Pomstu! Další vraždění! Ano!!!! Ach, o prázdninách je to tak příjemné!







Zdroj v angličtině ZDE

0

309

Papež František odsoudil zabíjení ze strany izraelských sil jako „teroristický čin“. Celý útok na civilní obyvatelstvo Gazy je samozřejmě jedním teroristickým činem za druhým - etnickou čistkou, genocidou, nuceným masovým hladověním, vyhlazením téměř všech nemocnic, škol a obytných domů. Vraždění katolíků? Samozřejmě! Kdo si myslíte, že je režim, který vládne - se souhlasem lidu - Státu Izrael?O rok později mě napadlo, že bychom na ně neměli zapomínat. Měli bychom obětovat jejich památce, jejich duším, náš slib, že nejenže nebudou zapomenuty, ale že nevzdáme svůj boj za jejich svobodu a svobodu jejich rodin. Vyslovte jejich jména. Umístěte tuto jejich fotografii na nějaké zvláštní místo. A nenechte se mýlit tím, za co vy a já platíme. Je to na nás.Vím, že v tento den bychom se raději soustředili na šťastnější věci.Nebo možná je smyslem dnešního dne právě toto: Mír na zemi, dobrá vůle těm, kteří jsou utlačováni a žijí pod okupací.Děkuji všem za to, co děláte pro to, aby byl tento svět lepším místem.