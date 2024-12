Význam Ruska závisí na našem rozhodnutí. Z vlastní hlouposti a pohodlnosti váháme

Ruku v ruce s tím je nutné ukázat ruské společnosti, v jaké bídě vlastně žije. Rusko vede otevřenou hybridní válku proti Západu, často jeho vlastními prostředky (sociální sítě), zejména prostřednictvím útoků na měkké cíle, zneužíváním kybernetických útoků a šířením vlastní propagandy ve formě informačních manipulací, tedy dezinformací a psychologických operací v digitálním prostoru. Útoky hybridního charakteru mohou mít podobu třeba

poškození energetických a internetových spojení na mořském dně použitím civilních plavidel

. Tato otevřená válka vedená Ruskem proti Západu je

nezpochybnitelná

a

stupňuje se

. NATO je ekonomicky a technologicky mnohem silnější než zaostalý a vnitřně zcela zkorumpovaný ruský stát. Této možnosti (nutnosti) ale nevyužíváme vůbec. Stále ještě hledáme, jako EU i jako NATO,

jak udělat z prevence proti ruským hybridním hrozbám prioritu

. Nejlepší prevencí proti otevřeně nepřátelským akcím Ruska by bylo využití symetrických prostředků mnohem mocnějším technologickým komplexem. Bylo by otázkou relativně nízkých - společných - nákladů prolomit ruský cenzorský a propagandistický firewall a zahltit ruskou společnost nikoliv lží, nýbrž realitou. Představte si, že jsou uživatelé VKontakte (nejvíce využívaná sociální síť v ruskojazyčném prostoru) vystaveni masivnímu a dlouhodobému působení kontra-propagandy. Vzhledem k účinnosti prověřené ruskou manipulační mašinérií na Západě lze předpokládat, že by do roka a do dne muselo Rusko vynaložit své velmi omezené zdroje na to řešit vnitřní problémy v podobě společenských nálad.