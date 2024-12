Jedna cigareta zkracuje délku života o 20 minut, zjistila studie

30. 12. 2024

čas čtení 4 minuty





Tato hodnota je téměř dvojnásobná oproti odhadu z roku 2000 a znamená, že krabička 20 cigaret stojí člověka v průměru sedm hodin života





Kuřáci jsou vyzýváni, aby se v roce 2025 zbavili svého zlozvyku poté, co nové hodnocení škodlivosti cigaret ukázalo, že zkracují délku života ještě více, než se lékaři domnívali.



Výzkumníci z University College London zjistili, že jedna cigareta zkrátí život člověka v průměru asi o 20 minut, což znamená, že typická krabička 20 cigaret může zkrátit život člověka téměř o sedm hodin.



Podle analýzy by kuřák, který 1. ledna přestane kouřit 10 cigaret denně, mohl do 8. ledna zabránit ztrátě celého dne života. Pokud přestane kouřit do 5. února, může si prodloužit délku života o týden, a pokud přestane kouřit do 5. srpna, může si prodloužit život o celý měsíc. Do konce roku by se tak mohli vyhnout ztrátě 50 dnů života, zjistilo hodnocení.



Pokud někdo kouřil 20 cigaret denně po dobu padesáti let svého života, zkrátil si život o 14 let.

Kuřáci jsou vyzýváni, aby se v roce 2025 zbavili svého zlozvyku poté, co nové hodnocení škodlivosti cigaret ukázalo, že zkracují délku života ještě více, než se lékaři domnívali.Výzkumníci z University College London zjistili, že jedna cigareta zkrátí život člověka v průměru asi o 20 minut, což znamená, že typická krabička 20 cigaret může zkrátit život člověka téměř o sedm hodin.





„Lidé obecně vědí, že kouření je škodlivé, ale mají tendenci podceňovat jeho míru,“ řekla Dr. Sarah Jacksonová, vedoucí výzkumná pracovnice výzkumné skupiny UCL pro alkohol a tabák. „Kuřáci, kteří nepřestanou kouřit, ztratí v průměru přibližně deset let života. To je 10 let drahocenného času, životních okamžiků a milníků s blízkými.“



Kouření je jednou z hlavních příčin nemocí a úmrtí, kterým lze předcházet, a zabíjí až dvě třetiny dlouhodobých uživatelů. Ve Spojeném království způsobuje přibližně 80 000 úmrtí ročně a čtvrtinu všech úmrtí na rakovinu v Anglii.



Studie, kterou zadalo ministerstvo zdravotnictví, vychází z nejnovějších údajů studie British Doctors Study, která začala v roce 1951 jako jedna z prvních rozsáhlých studií o účincích kouření na světě, a studie Million Women Study, která sleduje zdraví žen od roku 1996.



Zatímco dřívější hodnocení v BMJ z roku 2000 zjistilo, že jedna cigareta zkracuje průměrnou délku života přibližně o 11 minut, nejnovější analýza zveřejněná v časopise Journal of Addiction tento údaj téměř zdvojnásobuje na 20 minut - 17 minut u mužů a 22 minut u žen.



„Někteří lidé si mohou myslet, že jim nevadí, že přijdou o několik let života, vzhledem k tomu, že stáří je často poznamenáno chronickým onemocněním nebo postižením. Kouření však nezkracuje nezdravé období na konci života,“ řekla Jacksonová. „Především ubírá relativně zdravá léta ve středním věku a urychluje nástup špatného zdravotního stavu. To znamená, že šedesátiletý kuřák má obvykle zdravotní profil sedmdesátiletého nekuřáka.“



Přestože někteří kuřáci žijí dlouhý život, u jiných se v souvislosti s kouřením objevují nemoci, na které dokonce umírají již po čtyřicítce. Tyto rozdíly jsou způsobeny rozdíly v kuřáckých návycích, jako je typ používané cigarety, počet šluků a hloubka vdechování. Lidé se také liší v tom, jak jsou citliví na toxické látky obsažené v cigaretovém kouři.



Autoři zdůrazňují, že kuřáci musí přestat kouřit úplně, aby plně využili přínosů pro zdraví a délku života. Předchozí práce ukázaly, že neexistuje bezpečná míra kouření: riziko srdečních onemocnění a mrtvice je u lidí, kteří vykouří jednu cigaretu denně, jen asi o 50 % nižší než u těch, kteří vykouří 20 cigaret denně. „Přestat kouřit v každém věku je prospěšné, ale čím dříve kuřáci vystoupí z tohoto eskalátoru smrti, tím delší a zdravější život mohou očekávat,“ píší.







Prof. Sanjay Agrawal, zvláštní poradce pro tabák při Royal College of Physicians, uvedl:

„Každá vykouřená cigareta stojí drahocenné minuty života a kumulativní dopad je zničující nejen pro jednotlivce, ale také pro náš systém zdravotní péče a ekonomiku. Tento výzkum je důraznou připomínkou naléhavé potřeby řešit kouření cigaret jako hlavní příčinu úmrtí a nemocí, kterým lze předcházet.“

0

665

Zdroj v angličtině ZDE