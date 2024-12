Sousedská novoroční

31. 12. 2024 / Beno Trávníček Brodský

čas čtení 3 minuty

U sousedů pořád štěká pes. Tedy neštěká – burácí. Obzvláště „příjemné“ je to ráno, když vstáváte třeba o půl šesté a už od půl páté vám pod oknem hřímá kříženec vlkodlaka a baskervila. Až se kočkám ježí ocasy. Ale co můžete?! Řeknete to sousedům jednou-dvakrát-třikrát, stejně to nepomůže. Zbývá občanskoprávní žaloba, ale soudit se kvůli psímu štěkotu bude asi jen blázen, který neví, co s časem a penězi. U sousedů pořád štěká pes. Tedy neštěká – burácí. Obzvláště „příjemné“ je to ráno, když vstáváte třeba o půl šesté a už od půl páté vám pod oknem hřímá kříženec vlkodlaka a baskervila. Až se kočkám ježí ocasy. Ale co můžete?! Řeknete to sousedům jednou-dvakrát-třikrát, stejně to nepomůže. Zbývá občanskoprávní žaloba, ale soudit se kvůli psímu štěkotu bude asi jen blázen, který neví, co s časem a penězi.



A tak vám to začne šrotovat v hlavě... ten starej kazeťák na půdě, co dobře nahrával, by ještě mohl fungovat... kazety jsou v zašupovačce na chodbě... tam asi bude i ta supr bedna, co má na kabelu starej pětikolík, kterej jde strčit do toho kazeťáku... Hledáte, šátráte... když to najdete a poskládáte dohromady, tak se vás zmocní radost podobná té, kterou nepochybně zažíval Albert Einstein, když mu konečně vyšla rovnice.

A tak jdete, když ten sousedovic pes řve úplně nejvíc nahrávat. Až se kazeťák klepe – HAF-HAF-HAFHAFHAFHAFVRRRRRRRHAFHAFHAF! Když si to cvičně pustíte na plné koule v obýváku, akvarijní rybičky přestanou žrát a schovají se pod kokosák. Želvy v teráriu zbystří a strachy začnou souložit.

Na Silvestra o půlnoci všude okolo salvy a střelba z povětšině čínských „kaťuší“. Sousedovic pes se evidentně bojí. Ani neštěkne. Patrně zalez' do kotelny.

Pak bombardování pomalu ustává, na střechy přistávají poslední oslavné padáčky. Máme skoro jednu hodinu a další rok. Starší sousedé se ukládají ke spánku, mladší dopíjejí, tenagerové se tulí, děti spí. Přichází vaše chvíle! Maskován v bundě s vojenským vzorem se vyplížíte nepozorovaně z domu - do bojové polohy. Zapnete kazeťák a necháte proudit psí štěkot drátem až do té super-repro bedny, kterou jste v podvečer nepozorovaně zastrčili pod keř, který mají sousedé od vlkodlaka skoro pod okny. Zakroutíte knoflík s hlasitostí co watty dovolí... a pes, který „není“ štěká jak o život!

Minutu, pět... u sousedů se otevírá okno a sousedka řve na půl vesnice: „Zalez potvoro! Kterej blbec zase nezavřel kotec?!“ Potvora ňafe dál, dokonce stále vaší rukou zesiluje hlas, a tak sousedka běží do dvora dolů po schodech - za stálého nápravného vřeštění. Psa nevidí, není ani v kotci, tak vlétne do kotelny, kde baskervil klidně odfukuje na staré dece. „A eště si ze mě budeš dělat prdel!“ slyšíte její dovětek až k vašemu ležení. Protože ale má evidentně upito, mávne nakonec rukou a odplíží se po schodech domů.

Vy se dneska sice nevyspíte, ale za tu prču to stojí. Tenhle výstup se syntetickým pejskem zopakujete ještě třeba v půl třetí a v pět. Zase se to nesmí přehánět, aby vás neodhalili. Uvidíte jak bude vypadat nový rok. Až se sousedka vyspí z opojení, můžete se jí nezištně zeptat jak se pes dneska vyspal.

