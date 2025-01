Je tohle skutečně nutné?

Celkem jsme vyjížděli v noci pro 7 labutí. Jedna uhynula bohužel do našeho příjezdu, rozbila si nárazem do tramvajového vedení na Mánesově mostu hlavu. Jednu se nepodařilo najít, nejspíš ji někdo donesl do vody (možná zraněnou). Pět živých, ale zraněných, labutí jsme dovezli do záchranné stanice. Jedna z nich má utržené křídlo, druhá se nemůže postavit, zbylé mají snad jen oděrky a pohmožděniny, píše Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy.





Pro někoho je možná 7 zraněných labutí málo. Kvůli pár ptákům si přece lidé neodepřou tu skvělou podívanou a zábavu. Jenže ono to není jen 7 labutí. Mnoho zraněných živočichů se nenajde bezprostředně po zranění a budou nalezeni, možná, až během následujících dní. Některé labutě také nemusely dopadnout na mosty, ale mohly spadnout do Vltavy a tam už je nikdo nenašel. Našly se pouze ty, co spadly po kolizi s mosty či tramvajovým vedením přímo na mosty. O poraněných ptácích, kteří leží někde v keřích, zatím nevíme a možná se ani nedovíme. Uhynou nebo je něco chytí a do statistik se nedostanou. Také zajíce či srny sražené na silnicích si málokdo dá do souvislosti s ohňostroji.