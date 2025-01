Jak je to s těmi úředníky

3. 1. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Jednou všeobecně sdílenou nadějí na záchranu Česka je vyhazovat státní úředníky. Pořád čekáme na ty lepší zítřky, až budou vyhozeni, a pak si ulevíme a zaplatíme armádu, policii, hasiče. Máme přece na svém těle nádor pěti set tisíc státních zaměstnanců. Nikdy to ale nebylo podepřeno žádnými solidními daty, jen nenávistí k fantasmagorii úředníka podobné někdejší fantasmagorii žida.







Premiér nás sice poučil, že máme věřit a nemáme se zabývat ničím, co by kalilo naši víru, protože to je šíření blbé nálady a ruská propaganda, ale přece jen si někdo konečně dovolil pustit do veřejného prostoru data.