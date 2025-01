Kreml de facto vyzývá USA ke kapitulaci

6. 1. 2025

Zatímco se zdá, že Putinův kruh odmítá návrhy Trumpova týmu, oči se upírají na nově zvoleného amerického prezidenta – kapituluje, nebo bude následovat předchůdce z dob studené války?, ptá se Anna Magdalena Wielopolska. Zatímco se zdá, že Putinův kruh odmítá návrhy Trumpova týmu, oči se upírají na nově zvoleného amerického prezidenta – kapituluje, nebo bude následovat předchůdce z dob studené války?,

Nedávné titulky v mezinárodních médiích přinesly zprávu, že "Rusko odmítá mírový plán Donalda Trumpa na Ukrajině".

Nedošlo k žádným oficiálně oznámeným jednáním nebo schůzkám, přesto Kreml veřejně vypálil svou první salvu "nět" a stanovil požadavek, že žádné přímé mírové rozhovory mezi Ruskem a novou americkou administrativou se neuskuteční za přítomnosti Ukrajiny.

Přijetím tohoto postoje ruský prezident Vladimir Putin vysílá zprávu, že – pokud jde o něj – Rusko ve skutečnosti nebojuje s Ukrajinou, ale bojuje proti USA na Ukrajině.

To v podstatě dělá z USA oficiální stranu války a umožňuje Kremlu tlačit USA ke zdi a požadovat jejich kapitulaci.

S takovou arogancí Rusové zvýšili sázky ohledně vyjednávání, což vede ke klíčové otázce – bude Trumpova administrativa tak neopatrná, aby dovolila Rusku diktovat podmínky Spojeným státům americkým?

Záhadné lety a údajná setkání

Za prvé je důležité poznamenat, že ani z ruské, ani z americké strany nebylo potvrzeno, že by se uskutečnila setkání a rozhovory mezi nejvyššími představiteli obou zemí.

Spojující tečky mezi záhadnými lety, veřejnými prohlášeními ruských představitelů, jakož i zprávami na sociálních sítích, však naznačují, že Kreml možná nedávno vyslal svého velvyslance do USA, načež vyslanec americké straně (bez obalu) řekl "nět". Ke všemu.

Tato schůzka se údajně uskutečnila mezi Michaelem Waltzem, Trumpem nominovaným poradcem pro národní bezpečnost, a kremelským vyslancem, kterým není nikdo jiný než Nikolaj Patrušev, bývalý ředitel FSB a jeden z Putinových nejbližších důvěrníků.

Co víme jistě, je, že některé lety z Ruska do New Yorku a Washingtonu DC a zpět se uskutečnily během vánočního období a že krátce poté vysocí ruští představitelé učinili komentáře, které přímo odmítly Trumpův mírový plán.

25. prosince letělo speciální letadlo z Moskvy do Petrohradu. 26. prosince odletěl let Il-96 z Petrohradu do New Yorku. Poté, po krátké přestávce, odletěl do Washingtonu. 28. prosince ruské letadlo opět letělo z Washingtonu do New Yorku a odtud zamířilo do Moskvy, uvádí Flightradar.

O cestě neinformovala ani ruská, ani americká strana. Poté, co se zpráva o letu do USA dostala na veřejnost, ruské ministerstvo zahraničí vydalo stěží přesvědčivé vysvětlení – "další rotace diplomatů".

Vzhledem k nadcházející inauguraci Trumpova druhého funkčního období a jeho slibům, že prosadí mír mezi Ukrajinou a Ruskem, by takové lety mohly být mnohem významnější než rotace.

Výroky

Z ruské strany z ničeho nic následovala veřejná prohlášení. Ve skutečnosti byla tato prohlášení přímou reakcí na mírové návrhy Trumpovy administrativy. Takové návrhy byly údajně předloženy, ale Kreml by je nemusel komentovat, pokud by je neobdržel.

Na své výroční tiskové konferenci na konci roku 26. prosince Putin odmítl myšlenku, že by odklad členství Ukrajiny v NATO byl pro Moskvu uspokojivý.

Putin řekl, že i když nezná podrobnosti Trumpova plánu, současný americký prezident Joe Biden učinil podobný návrh již v roce 2021, aby odložil přijetí Ukrajiny o 10 až 15 let.

"Z hlediska historických vzdáleností a časových rámců je to okamžik. Jaký je pro nás rozdíl – dnes, zítra nebo za 10 let?" zeptal se řečnicky v odpovědi na otázku novináře a podle kremelského přepisu rozhovoru.

Pak, 29. prosince, ruská státní zpravodajská agentura TASS citovala ministra zahraničí Sergeje Lavrova, který znásobil Putinovo odmítnutí některých Trumpových návrhů pro Ukrajinu.

"Určitě nejsme spokojeni s návrhy zástupců týmu nově zvoleného prezidenta na odložení členství Ukrajiny v NATO o 20 let a na rozmístění mírového kontingentu britských a evropských sil na Ukrajině," řekl Lavrov agentuře TASS.

Lavrov dodal, že Rusko dosud neobdrželo žádné oficiální "signály" z USA ohledně "ukrajinského urovnání" a že až do Trumpovy inaugurace ve Washingtonu 20. ledna byla k jednání s Moskvou oprávněna pouze Bidenova odcházející administrativa.

Spekulace na sociálních sítích

Proslýchá se, že Patruševovy rozhovory s Waltzem byly "obtížné a napjaté". Rusové údajně "práskli dveřmi" a obviňovali z toho "nekonstruktivní postoj americké strany".

Jak Hlas Ukrajiny prezentoval ve vlákně na X, Waltz měl jménem Trumpa prohlásit, že USA "jsou připraveny schválit zákon na státní úrovni, který v zásadě NEumožní Ukrajině vstoupit do NATO, ale pouze výměnou za:

stažení ruských vojsk na podmíněnou linii 24 – faktické zmrazení současné separační linie na Donbasu

osvobození Chersonské a Záporožské oblasti, což z těchto území následně učinilo "demilitarizovanou zónu"

Waltz také údajně řekl, že USA jsou připraveny podepsat novou verzi Smlouvy o jaderných silách středního doletu s Ruskem a Čínou, ale pokud Rusko a Čína odmítnou, USA "umístí nové takové rakety na ruských hranicích".

Patruševovou odpovědí bylo podle stejného vlákna naprosté odmítnutí návrhů jako absolutně "nekonstruktivních" a nepřijatelných. Místo toho údajně předložil následující termíny:

"Legislativní konsolidace neangažovanosti Ukrajiny" výměnou za nasazení "mírových sil z neutrálních zemí" na obou stranách LBZ (první obranné linie)

Ruská federace by vyjednávala o osvobození Chersonské a Záporožské oblasti pouze výměnou za zrušení sankcí uvalených na Rusko (všechny sankce – od technologických po finanční)

Ukrajinská armáda a rozsah zbraní by se zredukovaly (což by znamenalo, že by Ukrajina prakticky zůstala bez armády a bez prostředků k obraně)

Patrušev také údajně navrhl zorganizovat přímý rozhovor mezi Putinem a Trumpem, protože "bez něj by k průlomu v jednáních možná nikdy nedošlo".

Možná to není přesné, ale je to jasný odraz postoje Kremlu

Takže to je to, co se údajně stalo podle účtu Hlasu Ukrajiny na X. Nicméně, i když tato zpráva není zcela přesná, je v souladu s dobře známým ruským postojem, který je dále potvrzen veřejnými prohlášeními Putina a Lavrova, jak byla citována výše.

I kdyby Patrušev v prosinci USA skutečně nenavštívil, Kreml zjevně nechce, aby "rozhovory" zahrnovaly Ukrajince, což je v souladu s jeho pohledem na ukrajinskou vládu jako na americkou loutku a "nacistický režim", který je třeba demontovat, a se kterým se nemá vyjednávat.

Tento postoj je zřejmý z mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova, který na začátku prosince řekl, že "neexistují žádné důvody pro jednání s Ukrajinou". To je také v souladu s Putinovou mantrou, jak bylo uvedeno výše, že Rusko bojuje spíše proti USA než proti samotné Ukrajině. A udržováním tohoto narativu Putin prohlašuje, že Rusko a USA jsou ve válce.

Z tohoto hlediska Putin chce, aby USA opustily Ukrajinu, což by se rovnalo tomu, že by USA přiznaly, že pomáhat Ukrajině bránit se proti Rusku byla chyba. A aby tuto "chybu" napravily, USA by se musely formálně podvolit ruským požadavkům.

Od Kremlu se dalo očekávat právě jen tohle – od režimu schopného napadnout suverénní nezávislou zemi. Putinův okruh nezmění narativ, protože tento narativ ospravedlňuje celou Putinovu politiku za poslední tři roky.

Zvrat v tomto narativu spočívá v tom, že Putin přímo a otevřeně zpochybňuje USA. To vyvolává otázku, která bude definovat Trumpovo druhé funkční období – je nově zvolený prezident připraven stát se prezidentem "ve stylu studené války" v měřítku svých velkých předchůdců? Nebo ustoupí, kapituluje před požadavky Kremlu?

