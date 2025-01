Kanada si klade za cíl stát se významným hráčem v těžbě vzácných zemin pro čipy a baterie

6. 1. 2025

Kanada se pokouší stát se výrobním centrem pro kritické nerostné suroviny, které čelí rizikům dodavatelského řetězce. Tyto prvky jsou nezbytné pro ekonomickou bezpečnost, dosažení nulových čistých emisí a udržení konkurenceschopného postavení v globálních dodavatelských řetězcích.

Nejnovější výroční zpráva národní strategie pro kritické nerostné suroviny za rok 2024 nastiňuje plány na rozšíření domácí těžby více než 30 nerostných surovin označených jako kritické. Zvláštní důraz je kladen na šest z nich: lithium, grafit, nikl, kobalt, měď a prvky vzácných zemin.

Impuls je jak ekonomický, tak geopolitický. S eskalací napětí mezi USA a Čínou rostou obavy z přílišné závislosti na čínských dodavatelích v klíčových technologických vstupech, jako jsou kovy vzácných zemin. Globální tlak na čistou energii zároveň zvyšuje poptávku po kovech pro baterie, solárních materiálech a dalších strategických zdrojích, kterých má Kanada zjevně dostatek. Země tyto zdroje potřebuje, aby dosáhla svého cíle čisté nuly.

"Předpokládá se, že Kanada má velmi velké množství těchto materiálů, i když je ještě nezačala zpracovávat ve významném množství," řekl James Edmondson, ředitel výzkumu v IDTechEx.

Edmondson dodává, že Nechalacho, projekt těžby vzácných zemin v Severozápadních teritoriích Kanady, si klade za cíl stát se globálně relevantním dodavatelem s cílem dosáhnout do roku 2025 roční produkce nejméně 5 000 tun oxidů vzácných zemin.

Pokud jde o baterie, analytici IDTechEx považují Kanadu za potenciálního lídra ve výrobě niklu mimo Čínu a Indonésii. Nikl je klíčovou složkou katod nikl-mangan-kobalt (NMC) použitých v 63 % baterií elektrických vozidel na celém světě v loňském roce.

Není pochyb o tom, že Kanada má značné nerostné zdroje; někteří zasvěcenci z oboru se však domnívají, že národní předpisy na ochranu životního prostředí by mohly bránit rychlému rozvoji nových dolů, které obvykle vyžadují 10-15 let, než se dostanou do provozu. Naznačují, že další země, jako jsou USA, Čína a Austrálie, mohou v oblasti nerostných projektů postupovat rychleji a že na kanadské úsilí již může být příliš pozdě.

Na obzoru jsou také technologická rizika, přičemž existuje možnost, že nová chemie baterií změní hru, což učiní některé z těchto snah zastaralými.

Přesto, s rostoucí globální rivalitou ohledně kritických nerostných surovin, většina analytiků považuje kanadskou strategii za nezbytný a opožděný krok k prosazení svého hlasu v těchto strategicky životně důležitých dodavatelských řetězcích.

Mezinárodní energetická agentura předpovídá, že poptávka po kritických nerostných surovinách by mohla uprostřed globální energetické transformace do roku 2040 vzrůst více než třicetkrát. Očekává se, že poptávka po lithiu poroste nejrychleji a do roku 2040 se zvýší více než čtyřicetkrát.

