Spojené státy obvinily Rusko z rozdmýchávání občanské války v Súdánu

8. 1. 2025

čas čtení 2 minuty

Rusko financuje obě strany občanského konfliktu v Súdánu, který začal v roce 2023, aby dosáhlo svých politických a ekonomických cílů, uvedla americká velvyslankyně při OSN Linda Thomasová-Greenfieldová. Rusko financuje obě strany občanského konfliktu v Súdánu, který začal v roce 2023, aby dosáhlo svých politických a ekonomických cílů, uvedla americká velvyslankyně při OSN Linda Thomasová-Greenfieldová.

Rusko podle diplomatky nese částečnou odpovědnost za to, co se děje v Súdánu, protože v listopadu vetovalo návrh rezoluce Rady bezpečnosti OSN (RB OSN) o příměří v zemi. Zástupce Ruské federace při OSN Dmitrij Poljanskij to vysvětlil tím, že Spojené království si chce prostřednictvím předloženého dokumentu "nechat možnost zasahovat do záležitostí Súdánu a pokračovat v politickém a sociálním inženýrství". Současně hlasovalo pro přijetí rezoluce zbývajících 14 států v radě.

"Rusko se rozhodlo zabránit (přijetí dokumentu) tím, že hlasovalo samo pro ohrožení civilistů a zároveň financovalo obě strany konfliktu - ano, to je přesně to, co jsem řekla: obě strany," řekla Thomasová-Greenfieldová na naléhavém zasedání Rady bezpečnosti OSN o ochraně civilistů v Súdánu v pondělí 6. ledna.

V reakci na žádost o další objasnění jejího postoje mluvčí americké mise při OSN poznamenala, že Washington si je vědom "pokračujícího zájmu Ruska o obchod se zlatem v Súdánu". Thomasová-Greenfieldová dodala, že Spojené státy odsuzují jakoukoli finanční podporu válčícím stranám - "ať už jde o nelegální obchod se zlatem nebo dodávky vojenského vybavení".

"Domníváme se, že spolupráce súdánských úřadů se sankcionovanými ruskými organizacemi a jednotlivci při těžbě zlata může být nepříznivá pro dlouhodobé zájmy Súdánu a aspirace súdánského lidu na ukončení války," zdůraznila.

Válka v Súdánu začala v dubnu 2023 na pozadí mocenského boje mezi ozbrojenými silami země a polovojenskými Silami rychlé reakce (RRF, RSF) před plánovaným přechodem k civilní vládě. Konflikt vyvolal největší humanitární krizi na světě. "Nejméně pět regionů v současné době zažívá hladomor. V dalších pěti regionech vidíme v nadcházejících měsících předpokládaný hladomor. A nejméně 17 dalších oblastí je ve stejném období ohroženo hladem," řekla Thomasová-Greenfieldová.

V prosinci ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzňa označil za "výmysly šířené západními zeměmi a jejich médii", že Moskva se snaží hrát na obou stranách války v Súdánu, aby využila situace. Navzdory ruským pokusům ovlivnit události v regionu však oficiální orgány Súdánu v prosinci nedaly povolení k otevření ruské vojenské základny v zemi.

Zdroj v angličtině: ZDE

