Uhlová a Jurečka

9. 1. 2025

čas čtení 1 minuta

Včera na Noci důstojnosti před MPSV (fotoreportáž brzy na Alarmu) jsem potkala Mariana Jurečku. Přihnala jsem se k němu a říkám mu, že je škoda, že mi už od LEX Ukrajina V neodpovídá na zprávy a já tak musím komunikovat s jeho tiskovým mluvčím Jakubem Augustou, což je jedno velké utrpení. A že nás čeká perný rok, že to bude samej hejt. On se ptal: "Hejt na koho?" a já mu radostně sdělila "Přeci na vás". Pak jsem ho ujistila, že to není vůbec osobní, že kritizovat ministry práce a sociálních věcí je moje práce a že doufám, že mi bude odpovídat. No a potom jsme se společně vyfotili.