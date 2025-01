Dánští představitelé se obávají, že Trump to se získáním Grónska myslí mnohem vážněji než v prvním funkčním období

10. 1. 2025

čas čtení 3 minuty

Když nově zvolený prezident Donald Trump během své první administrativy uvažoval o koupi Grónska od Dánska, dánský premiér označil tuto myšlenku za "absurdní" a přímo ji odmítl, píší Natasha Bertrand a Katie Bo Lillis. Když nově zvolený prezident Donald Trump během své první administrativy uvažoval o koupi Grónska od Dánska, dánský premiér označil tuto myšlenku za "absurdní" a přímo ji odmítl,

Nyní jsou dánští představitelé varováni Trumpovými spojenci a poradci, že to myslí vážně, řeklo CNN několik dánských představitelů. A pečlivě zvažují, jak reagovat, aniž by vyvolali velkou roztržku s blízkým spojencem a dalším členem NATO.

"Ekosystém podporující tuto myšlenku je nyní zcela odlišný" než v roce 2019, kdy ji Trump poprvé navrhl, řekl jeden vysoký dánský úředník. "Zdá se to mnohem vážnější," řekl další vysoký dánský představitel.

Trump v úterý řekl, že "potřebujeme Grónsko pro účely národní bezpečnosti".

"Lidé opravdu ani nevědí, jestli na to Dánsko má nějaké zákonné právo, ale pokud ano, měli by se toho vzdát, protože to potřebujeme pro národní bezpečnost," řekl na tiskové konferenci v Mar-a-Lago.

Na dotaz ohledně Trumpových středečních komentářů odcházející ministr zahraničí Antony Blinken řekl, že "vyjádřená myšlenka o Grónsku zjevně není dobrá, ale možná ještě důležitější je, že se to zjevně nestane, takže bychom pravděpodobně neměli ztrácet čas mluvením o ní".

Dánští představitelé říkají, že nemusí nutně souhlasit – upřímný rozhovor o Trumpových poznámkách, spíše než předpokládat, že to nemyslí vážně, bude pravděpodobně jediným způsobem, jak odvrátit krizi, řekli CNN.

Za tímto účelem dánský ministr zahraničí Lars Lokke Rasmussen ve středu naznačil, že země chce o této otázce více diskutovat s nastupující Trumpovou administrativou.

"Jsme otevřeni dialogu s Američany o tom, jak můžeme případně spolupracovat ještě úžeji, abychom zajistili, že americké ambice budou naplněny," řekl Rasmussen novinářům. USA dlouho úzce spolupracovaly s Dánskem v Arktidě a v Grónsku, kde USA udržují svou nejsevernější vojenskou základnu.

Trump také v úterý varoval, že Dánsko by mohlo čelit vysokým clům, pokud se nevzdá kontroly nad Grónskem, a odmítl vyloučit vojenskou akci k jeho obsazení silou.

V úterý také Trumpův nejstarší syn Donald Trump Jr. navštívil Grónsko osobně – byla to cesta, která byla bedlivě sledována dánskými představiteli, ale nezahrnovala žádná oficiální vládní setkání.

Na znamení toho, jak se chce v této otázce angažovat, Trump ve středu zavolal na schůzku, kterou měl Trump junior s obyvateli Nuuku v Grónsku, a řekl, že USA a svět "potřebují" Grónsko, protože je tak strategicky umístěno.

Trumpovy komentáře již vytvářejí napětí s americkými partnery a spojenci. Grónský premiér Mute Egede v úterý naznačil, že Grónsko se nechce zapojit do politických tahanic mezi USA a Dánskem.

"Grónsko patří grónskému lidu," řekl. "Naše budoucnost a boj za nezávislost je naše věc."

Ve středu reagovaly také Francie a Německo, přičemž německý kancléř Olaf Scholz řekl: "Princip nedotknutelnosti hranic platí pro každou zemi... bez ohledu na to, zda je velmi malá nebo velmi mocná," a francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot řekl: "Samozřejmě není pochyb o tom, že by Evropská unie dovolila jiným národům světa útočit na její suverénní hranice."

Zdroj v angličtině: ZDE

0