Trump byl shledán vinným za platbu prostituce, avšak soud ho propustil

10. 1. 2025

Trump, který byl shledán vinným ze spáchání 34 trestných činů, byl v New Yorku odsouzen k bezpodmínečnému propuštění



Donald Trump se vyhne trestu odnětí svobody za své odsouzení za trestné činy v newyorské kauze peníze za mlčenlivost, proplacené prostitutce, rozhodl v pátek soudce.



Juan Merchan, vynesl rozsudek „bezpodmínečného propuštění“, což znamená, že zvolený prezident bude propuštěn bez pokuty, odnětí svobody nebo probačního dohledu za své odsouzení za 34 trestných činů falšování obchodních záznamů. Ačkoli rozsudek činí z Trumpa odsouzeného zločince, kromě tohoto právního označení mu nebude hrozit žádný jiný trest.

Trump, jehož prezidentská inaugurace je naplánována na 20. ledna, je prvním americkým prezidentem - bývalým či úřadujícím -, který kdy čelil trestnímu procesu, natož pak rozsudku o vině a následném odsouzení.



V projevu k soudu prostřednictvím videa krátce před převzetím rozsudku Trump označil případ za „velmi hroznou zkušenost“, „nespravedlnost“ a „politický hon na čarodějnice“.



„Byl to velmi strašný zážitek. Myslím, že to byl obrovský neúspěch pro New York, pro newyorský soudní systém,“ řekl Trump, když se objevil vedle svého právníka Todda Blanche. „Obvinili mě kvůli obchodním záznamům? Každý by měl být tak přesný. Byl to politický hon na čarodějnice... s cílem poškodit mou pověst, abych prohrál volby. To se zjevně nepovedlo.“



Po skončení soudního jednání pokračoval Trump ve svém výlevu na sociálních sítích, kde na sociální síti Truth napsal: „Skutečná porota, americký lid, promluvila tím, že mě znovu zvolila drtivým MANDÁTEM v jedněch z nejvýznamnějšíchh voleb v historii.“



Při vynesení rozsudku však Merchan zdůraznil, že Trumpovo vítězství v prezidentských volbách „nijak nesnižuje závažnost trestného činu ani neospravedlňuje jeho spáchání“, i když je třeba k němu přihlédnout.



„Ochrana [prezidenta] je však zákonným mandátem, který musí tento soud v souladu s principy právního státu respektovat a řídit se jím. I přes mimořádnou šíři těchto ochran však neposkytují jednu pravomoc, a to pravomoc vymazat rozsudek poroty,“ uvedl Merchan.



„Byli to občané tohoto národa, kteří nedávno rozhodli, že byste opět měli mít výhody těchto ochran, které zahrnují mimo jiné klauzuli o nadřazenosti a prezidentskou imunitu. Právě touto optikou a touto skutečností musí tento soud rozhodnout o zákonném rozsudku.“



Merchan, který byl vystaven intenzivní kritice a výhrůžkám, když dohlížel na Trumpův případ, pak Trumpovi řekl: „Pane, přeji vám hodně štěstí při nástupu do druhého funkčního období.“



Trump byl 30. května 2024 shledán vinným z falšování obchodních záznamů s úmyslem spáchat druhý trestný čin.



Úřad manhattanského okresního prokurátora Alvina Bragga konstatoval, že Trump falešně zaznamenal platby, které poskytl svému bývalému právníkovi Michaelu Cohenovi za to, že ten vyplatil 130 000 dolarů pornoherečcer Stormy Daniels, aby mlčela o údajném sexuálním styku s Trumperm. Trump tyto úhrady Cohenovi označil ve finančních dokumentech jako „právní výdaje“.



Státní zástupci u soudu tvrdili, že tyto falzifikáty měly zakrýt Trumpovo porušení newyorského volebního zákona, který zakazuje prosazovat jakoukoli osobu do úřadu nezákonnými prostředky. Uvedli, že těmito nezákonnými prostředky byla výplata Danielsové, neboť ji hodnotili jako nezákonný příspěvek na volební kampaň.



Před soudní budovou na 100 Centre Street na Manhattanu se shromáždili Trumpovi příznivci a protitrumpovští demonstranti, aby vyjádřili své názory na soudní jednání. Někteří protestující drželi nápisy „Trump je vinen“, „podvod“ a „34 odsouzení za trestné činy“, zatímco příznivci vyvěsili transparent s nápisem „zastavte stranické spiknutí; zastavte politický hon na čarodějnice“.



Jeden z protestujících proti Trumpovi, Paul Rabin, řekl ještě před vynesením rozsudku: „U soudu bylo prokázáno, že porušil zákon, a přesto se dokázal vyhnout spravedlnosti, a bohužel v naší společnosti má peníze, bohatství, postavení a moc, a to je to, co vám zajistí spravedlnost - nebo opak spravedlnosti.“



V průběhu soudního procesu Trump opakovaně brojil proti jeho průběhu a sám sebe označil za oběť zpolitizovaného honu na čarodějnice. Trumpovy invektivy opakovaně porušovaly Merchanovo nařízení o mlčenlivosti, které mu zakazovalo mluvit o svědcích a porotcích.



Ačkoli byl Trump za tato porušení pokutován a zadržen za pohrdání soudem, Merchanovo neuložení smysluplného trestu, například vězení, předznamenalo mnohé události po skončení procesu, které vyzněly v jeho prospěch.



Trump měl být původně odsouzen 11. července. Pak přišlo 1. července rozhodnutí amerického Nejvyššího soudu, které prezidentům propůjčilo širokou imunitu vůči trestnímu stíhání za úřední jednání.



Merchan souhlasil s odkladem vynesení rozsudku na 18. září, aby mohl zvážit, zda toto rozhodnutí ovlivní rozsudek o vině. Následně právník odsunul vynesení rozsudku na 26. listopadu, „aby se předešlo jakémukoli zdání - jakkoli neopodstatněnému - že řízení bylo ovlivněno blížícími se prezidentskými volbami, v nichž obžalovaný kandiduje, nebo že se je snaží ovlivnit“. Odložil také vydání rozhodnutí o imunitě.



Trumpova právní strategie odvolání a odkladu zafungovala. Po Trumpově vítězství jeho tým zintenzivnil svou snahu zmařit případ na základě prezidentské imunity s tím, že tato ochrana se vztahuje na zvoleného prezidenta a že vynesení rozsudku by bránilo hladkému předání moci.



Merchan 3. ledna nakonec rozhodl, že Trumpův případ nezruší, a uvedl, že „neexistuje žádná právní překážka“ pro vynesení rozsudku. Merchan naplánoval Trumpovo odsouzení na 10. ledna.



„Tento soud je pevně přesvědčen, že pouze uvedení této věci do konečného stavu poslouží všem třem zájmům,“ napsal Merchan v tomto rozhodnutí. „Porota vyslýchala důkazy téměř sedm týdnů a vynesla rozsudek; obžalovaný a lid měli veškerou příležitost zabývat se rozhodnutími, která zasáhla do věci, vyčerpat všechny možné návrhy na podporu i protistranu svých stanovisek v tomto bezprecedentním a pravděpodobně nikdy neopakovatelném právním scénáři.“





Merchan však ve svém rozhodnutí pouze uvedl, že vězení nepřipadá v úvahu. Merchan uvedl, že při zvážení všech faktorů a obav ohledně prezidentské imunity se jako nejschůdnější řešení jeví trest „nepodmíněného propuštění“.





