Každý šestý britský zaměstnanec vynechává jídlo, aby vyšel s penězi

13. 1. 2025

čas čtení 4 minuty



Kongres britských odborových svazů TUC zjistil, že v posledních třech měsících vynechalo jídlo 17 % lidí a až 10 % Britů tak činí většinu dní



Až každý šestý pracovník v Británii vynechává jídlo, aby vyšel s penězi. Ddomácnosti jsou stále pod tlakem vyšších cen potravin, energií a dalších základních potřeb.



Údaje Kongresu odborových svazů (TUC) zdůrazňují dopad krize životních nákladů na pracující domácnosti a ukazují, že 17 % pracovníků na plný nebo částečný úvazek vynechalo v posledních třech měsících jídlo, aby snížilo své výdaje.



Podle průzkumu, který v týdnu před Vánocemi provedla agentura YouGov na vzorku více než 2 500 dospělých pracujících na objednávku odborové organizace, až jeden z deseti respondentů uvedl, že vynechává jídlo každý den nebo většinu dní.

TUC uvedla, že výsledky průzkumu ukazují na dědictví „14 let stagnace toryů“, a zdůraznila význam plánů labouristů na posílení práv zaměstnanců v rámci nejradikálnější změny pracovního práva za celou generaci.



Vláda Keira Starmera se dostává pod rostoucí tlak, aby našla způsoby, jak zvýšit ekonomický růst poté, co týden turbulencí na finančních trzích způsobil, že výpůjční náklady Spojeného království dosáhly nejvyšší úrovně za poslední desetiletí.



Ministryně financí Rachel Reevesová požádala své kolegy z kabinetu o vypracování plánů na podporu ekonomického růstu v obavách, že růst výpůjčních nákladů spolu se slabým výhledem ekonomiky a tvrdohlavou inflací by ji mohl donutit porušit vlastní fiskální pravidla.



Reevesová se minulý týden sešla s vedoucími představiteli podniků, aby zdůraznila svou prioritu „partnerské spolupráce“ s firmami. Vysoce postavený zdroj z ministerstva financí uvedl, že firmy byly rovněž požádány, aby předložily své představy o růstové politice předtím, než kancléřka koncem tohoto měsíce vystoupí s významným projevem.



Odboroví předáci se obávají, že by vláda mohla čelit tlaku průmyslových skupin, aby oslabila balíček reforem práv zaměstnanců jako „bezplatnou“ možnost pomoci podnikům zvládnout nebezpečné ekonomické vyhlídky.



Vedoucí představitelé podniků v posledních týdnech zesílili lobbování v této otázce a stěžují si, že od nástupu labouristů k moci se s nimi zachází jako s „dojnou krávou“. Uvedli, že pracovní místa a růst budou zasaženy zvýšením odvodů na národní pojištění placených pro zaměstnance zaměstnavateli o 25 miliard liber a zvýšením minimální mzdy, které bylo oznámeno v rozpočtu.



Paul Nowak, generální tajemník TUC, vyzval labouristy, aby se „drželi svého“, pokud jde o reformy práv zaměstnanců, které zahrnují zákaz smluv na nulovou pracovní dobu a zavedení ochrany od prvního dne zaměstnání.





Představitelé odborů se domnívají, že zvýšení zaměstnaneckých práv by zvýšilo produktivitu britské ekonomiky tím, že by pracovníci měli větší jistotu v zaměstnání a zároveň by měli v kapsách více peněz na nákup zboží a služeb.





„Každý pracovník si zaslouží důstojné živobytí. Mnoho pracujících domácností se však potýká s problémy,“ dodal Nowak. „Proto je vládní program 'aby se práce vyplatila' tak důležitý.“







Zdroj v angličtině ZDE

„Po 14 letech toryovského chaosu a stagnace naléhavě potřebujeme zvýšit životní úroveň a dostat více peněz do kapes lidí. To je životně důležité pro zaměstnance i pro místní ekonomiky,“ řekl Nowak. „Nemůžeme pokračovat ve stejném nefunkčním statusu quo.“Růst průměrné mzdy v uplynulém roce překonal inflaci, což pomáhá pracujícím domácnostem napravit jejich finanční situaci po největším poklesu životní úrovně, od 50. let minulého století.Ceny potravin, energií a základních potřeb však zůstávají výrazně vyšší než před vypuknutím krize životních nákladů. Růst mezd za posledních 15 let rovněž zhoršil situaci zaměstnanců, než kdyby mzdy nadále rostly tempem, které bylo zaznamenáno před finanční krizí v roce 2008.Podle TUC rostly reálné mzdy za vlády konzervativců pouze o 0,3 % ročně, zatímco v letech 1997-2010 to bylo o 1,5 %. Zároveň prudce vzrostla chudoba pracujících a počet lidí s nejistým zaměstnáním se mezi lety 2011 a 2023 zvýšil o 1 milion na 4,1 milionu.