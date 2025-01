"Nechápe, co se děje." Bývalý "ministr mládeže" oznámil neúspěch Putinovy čtvrtstoletí trvající vlády

13. 1. 2025

Vasilij Jakemenko, bývalý šéf Federální agentury pro záležitosti mládeže (Rosmoloděž) a zakladatel prokremelských mládežnických hnutí Ti kdo jdou spolu a Naši, v rozhovoru s blogerem Stanislavem Roženkovem vyjádřil názor, že Vladimir Putin nechápe, co a jak jako prezident dělá. Vasilij Jakemenko, bývalý šéf Federální agentury pro záležitosti mládeže (Rosmoloděž) a zakladatel prokremelských mládežnických hnutí Ti kdo jdou spolu a Naši, v rozhovoru s blogerem Stanislavem Roženkovem vyjádřil názor, že Vladimir Putin nechápe, co a jak jako prezident dělá.

"Ano, je mi ho tak líto. Nechápe, co se děje. Upřímně nerozumí tomu, co se děje. Je to takový rozhodný muž, chce něco udělat, ani nechápe, kde a co dělá špatně. A když si všichni ti kluci, kteří žijí ve vesmíru, sednou naproti němu, začnou mu dávat rady, jeden hloupější než druhý. A tady sedí a ptá se sám sebe: "Takže jsem u moci 30 let. Co jsem udělal, co jiného mohu udělat? Ať vytáhnete cokoli, nic z toho nevyjde,"" řekl Jakemenko.

Současná situace je podle něj způsobena systémovými problémy, včetně nekompetentnosti či korupce úředníků. "A tady sedíte nahoře a máte úplnou iluzi, že něco dokážete. A ukázalo se, že vše, co můžete udělat, je postavit silnici a plácnout tyto betonové bloky… Ano, to je vše, co (Putin) udělal, je to noční můra. Ale noční můra nespočívala v tom, nýbrž v tom, že nemohl dělat nic jiného. Člověk může dělat něco jen sám se sebou. A myslím, že mu to teď pomalu dochází, ale co bude dělat? Už je to 30 let," dodal Jakemenko.

Vasilij Jakemenko také řekl, že hlavním úspěchem jeho vlastní práce u moci byly peníze a nemovitosti. Na otázku, zda považuje své počínání ve státní správě za nesmysl, bývalý úředník odpověděl: "No, jak je to nesmysl? Vydělal jsem spoustu peněz. Mluvíte se mnou teď z velké části proto, že jsem měl tento příběh za sebou. Postavil jsem si dům, a ne sám. Byla to docela významná událost."

Kromě toho poznamenal, že práce na vysokých pozicích mu poskytla cenné zkušenosti a pochopení povahy moci. "Kdybych neměl tak hlubokou zkušenost, tak by se mi zdálo, že někde v nějakých vrstvách jsou nějací lidé, kteří jsou úplně jiní. Ne, mohu říci, že tam nejsou žádné úrovně, žádní zvláštní lidé, všichni jsou naprosto stejní," vysvětlil Jakemenko.

Vasilij Jakemenko zahájil svou politickou činnost v roce 2000, kdy nastoupil do funkce vedoucího oddělení pro vztahy s veřejnými organizacemi Odboru vnitřní politiky prezidentské kanceláře. Ve stejném roce se stal známým neobvyklou akcí na podporu generálního prokurátora Jurije Skuratova, když zorganizoval demonstraci za účasti prostitutek.

V květnu 2000 Jakemenko založil hnutí "Ti kteří jsou společně". Obhajoval zákaz knih Viktora Pelevina, Venedikta Jerofějeva, Vladimira Sorokina a kritizoval hudební skupiny "Ruce vzhůru", "Něžný květen" a Olega Gazmanova.

V roce 2005 Jakemenko založil a vedl mládežnické hnutí "Naši". Hnutí pořádalo "antifašistické" akce, organizovalo provládní pochody a také fóra, včetně jezera Seliger. V letech 2007 až 2012 Jakemenko stál v čele federální agentury Rosmolodež.

Po odchodu z veřejné služby v roce 2012 se Vasilij Jakemenko pustil do podnikání. Založil řetězec kaváren Jíš piroh a v roce 2015 založil spolu se svou manželkou Natalií Ursu, bývalou aktivistkou hnutí Naši, projekt Advokát těla, zaměřený na sportovní trénink. V roce 2017 Jakemenko společně s politickým stratégem Jefimem Ostrovským spustil projekt Škola velkých knih, který je založen na principech síťového marketingu.

Zdroj v ruštině: ZDE

