Putin bude při jednání s Trumpem požadovat stažení NATO od ruských hranic

13. 1. 2025

Při případných jednáních s Donaldem Trumpem bude pro Vladimira Putina hlavním tématem přítomnost NATO v blízkosti ruských hranic. Tým nově zvoleného amerického prezidenta se přitom ještě nerozhodl, jak k těmto jednáním přistoupit, a lhůta pro ukončení konfliktu se posunula z jednoho dne na šest měsíců. Při případných jednáních s Donaldem Trumpem bude pro Vladimira Putina hlavním tématem přítomnost NATO v blízkosti ruských hranic. Tým nově zvoleného amerického prezidenta se přitom ještě nerozhodl, jak k těmto jednáním přistoupit, a lhůta pro ukončení konfliktu se posunula z jednoho dne na šest měsíců.

Trump ve čtvrtek řekl, že jeho tým začal připravovat schůzku s Putinem, aby prodiskutovali možnosti ukončení války. Pro Putina je hlavním cílem jakýchkoli rozhovorů uzavřít nové bezpečnostní dohody, podle kterých Ukrajina nikdy nevstoupí do NATO a samotná aliance částečně omezí svou přítomnost v blízkosti ruských hranic, řekl Financial Times bývalý vysoký představitel Kremlu a další osoba, která o této otázce diskutovala s ruským prezidentem. Tento činitel novinám řekl:

"On (Putin) chce změnit pravidla mezinárodního řádu, aby eliminoval hrozby pro Rusko. Velmi se obává, jak bude svět vypadat po válce."

"Trump chce v každém případě omezit NATO," dodal zdroj FT, čímž myslel, že pohrozil stažením Spojených států z aliance nebo nepomůže zemím, které utrácejí příliš málo na obranu. "Svět se mění, stát se může cokoliv."

V prosinci 2021, v předvečer invaze na Ukrajinu, předložil Kreml západním zemím ultimátum a zejména požadoval návrat vojenské infrastruktury NATO k hranicím z roku 1997.

Trump ve čtvrtek neupřesnil, kde by se setkání s Putinem mohlo uskutečnit, řekl pouze, že "se chce setkat a my to zařídíme". Vyzval, aby počkali na podrobnosti jeho oficiální inaugurace jako prezidenta Spojených států 20. ledna.

Mezitím dva evropští představitelé řekli FT, že diskuse s Trumpovým týmem v posledních týdnech ukázaly, že se ještě nerozhodli, jak konflikt vyřešit, a podpora Ukrajiny po 20. lednu bude pokračovat. "Celý Trumpův tým je posedlý silou a vypadá silně, takže přetváří přístup k Ukrajině," řekl jeden z úředníků. Nová administrativa se podle něj také obává srovnání s ukvapeným stažením amerických vojsk z Afghánistánu za Joea Bidena a Trumpův tábor by si takový vývoj na Ukrajině nepřál.

Během volební kampaně Trump slíbil, že válku ukončí "do 24 hodin", a dokonce ještě před nástupem do úřadu. Minulý týden uvedl "šest měsíců" jako realističtější cíl. Jeho zvláštní vyslanec pro Ukrajinu Keith Kellogg řekl Fox News, že na "osobní a profesionální" úrovni si stanovil cíl pokusit se najít řešení konfliktu do 100 dnů od Trumpovy inaugurace. V prosinci Kellogg uvedl, že konflikt by mohl být vyřešen do konce roku 2024.

Trump chce ukončit válku na Ukrajině "co nejdříve", ale nehodlá dělat ústupky Putinovi, dodal Kellogg. A italská premiérka Giorgia Meloni, která se setkala s Trumpem v jeho rezidenci Mar-a-Lago na Floridě, vyloučila možnost, že by Washington "opustil" Ukrajinu. "Nepředpokládám, že by USA odstoupily" od podpory Ukrajiny, řekla. Trump prokázal, že je schopen kombinovat diplomacii a odstrašování, dodala Meloni:

"Trump může být tím, kdo posune vpřed v otázce mírového urovnání, ale nemyslím si, že to znamená vzdát se podpory Ukrajině."

