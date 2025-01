Donald Trump by byl odsouzen kvůli pokusu udržet se u moci po volbách v roce 2020

14. 1. 2025

Zpráva zvláštního poradce Jacka Smithe uvádí, že důkazy „byly dostatečné k získání a udržení odsouzení“, kdyby Trump v roce 2024 nezvítězil ve volbách



Donald Trump by byl odsouzen za trestné činy kvůli svému neúspěšnému pokusu udržet se u moci v roce 2020, nebýt jeho vítězství v loňských prezidentských volbách v USA, sděluje zvláštní poradce, který ho vyšetřoval.



Zprávu Jacka Smithe, která podrobně popisuje zjištění jeho týmu o Trumpově snaze rozvrátit demokracii, zveřejnilo ministerstvo spravedlnosti v úterý brzy ráno.



Po vzpouře v americkém Kapitolu 6. ledna 2021 byl Smith jmenován zvláštním poradcem pro vyšetřování Trumpových snah o zvrácení voleb v roce 2020. Jeho vyšetřování vyvrcholilo podrobnou zprávou předloženou generálnímu prokurátorovi Merricku Garlandovi.

V ní Smith uvádí, že podle jeho názoru by důkazy stačily k odsouzení Trumpa v soudním procesu, kdyby jeho úspěch ve volbách v roce 2024 neznemožnil pokračování trestního stíhání.



„Názor ministerstva, že ústava zakazuje pokračovat v obžalobě a stíhání prezidenta, je kategorický a nezávisí na závažnosti obviněných zločinů, síle důkazů vlády ani na podstatě stíhání, za kterým úřad plně stojí,“ píše Smith.



„Skutečně, nebýt zvolení pana Trumpa a jeho nadcházejícího návratu do prezidentského úřadu, úřad vyhodnotil, že přípustné důkazy jsou dostatečné k získání a udržení odsouzení u soudu.“



Trump byl obviněn za svou roli při podněcování nepokojů z 6. ledna, obviněn kongresovou komisí z účasti na „mnohačetném spiknutí“ a nakonec obžalován ministerstvem spravedlnosti ve čtyřech bodech obžaloby, včetně „spiknutí s cílem podvést“ USA.



Trump všechna obvinění odmítl.



Po zveřejnění této zprávy Trump v příspěvku na své sociální stránce Truth Social označil Smithe za „trapného žalobce, který nebyl schopen dostat svůj případ před volbami k soudu“.



Případy označil za politicky motivované pokusy poškodit jeho kampaň a politické hnutí. Správně si spočítal, že by se mohl vyhnout zákonu tím, že by zinscenoval velkolepý politický comeback a znovu získal Bílý dům.



První svazek Smithovy zprávy pečlivě popisuje Trumpovy údajné kroky, včetně jeho snahy vyvíjet nátlak na státní úředníky, shromažďovat náhradní volitele a povzbuzovat příznivce k protestům proti výsledkům voleb.



Smith píše: „Pozoruhodné je, že volební požadavky vznášel pouze vůči státním zákonodárcům a vedoucím pracovníkům, kteří sdíleli jeho politickou příslušnost a byli jeho politickými stoupenci, a to pouze ve státech, které prohrál.“



Zpráva zdůrazňuje Trumpovo vytrvalé šíření „prokazatelně a v mnoha případech zjevně nepravdivých“ tvrzení o volbách v roce 2020. Ty sloužily jako základ jeho nátlakové kampaně a přispěly k útoku z 6. ledna.



Velká část důkazů uvedených ve zprávě byla zveřejněna již dříve. Obsahuje však některé nové podrobnosti, například že prokurátoři zvažovali obvinění Trumpa z podněcování útoku na Kapitol z 6. ledna podle amerického zákona známého jako zákon o vzpouře.



Prokurátoři nakonec dospěli k závěru, že takové obvinění představuje právní riziko a že neexistují dostatečné důkazy o tom, že Trump zamýšlel „plný rozsah“ násilí během výtržností, které byly neúspěšným pokusem davu jeho příznivců zabránit Kongresu v potvrzení voleb v roce 2020.



Obžaloba Trumpa vinila ze spiknutí s cílem bránit certifikaci voleb, podvést USA o přesné výsledky voleb a zbavit americké voliče jejich volebního práva.



Smithův úřad určil, že obvinění proti některým spiklencům obviněným z pomoci Trumpovi při realizaci plánu mohla být oprávněná, ale podle zprávy prokurátoři nedospěli k žádným konečným závěrům. Několik bývalých Trumpových právníků bylo již dříve označeno za spolupachatele, na které se obvinění odvolává.



Trump a jeho právní tým označili zprávu za „politický útok“, jehož cílem je narušit přebrání prezidentské funkce, a vedli vleklou právní bitvu, aby zabránili jejímu zveřejnění.



Smith, který minulý týden opustil ministerstvo spravedlnosti, se přímo vyjadřuje k obviněním Trumpa a jeho spojenců, že vyšetřování bylo politicky motivované. Tvrdí, že jeho tým pracoval výhradně na základě faktů a práva.



Smith píše: „Můj úřad měl jedinou prioritu: sledovat fakta a právo, kamkoli vedly. Nic víc a nic míň. Pro všechny, kdo mě dobře znají, je tvrzení pana Trumpa, že má rozhodnutí jako státního zástupce byla ovlivněna nebo řízena Bidenovou administrativou nebo jinými politickými aktéry, jedním slovem směšné.“



Smith uznává, že politika ministerstva spravedlnosti zakazuje stíhat úřadujícího prezidenta, což byl faktor, který nakonec vedl ke stažení obvinění proti Trumpovi po jeho vítězství v roce 2024. Zpráva se rovněž odvolává na rozhodnutí Nejvyššího soudu rozšiřující prezidentskou imunitu, které případ zkomplikovalo.



Smith však v dopise Garlandovi přiloženém ke zprávě napsal: „I když se nám nepodařilo dostat tyto případy před soud, věřím, že záleží na tom, že se náš tým postavil za právní stát. Věřím, že záleží na příkladu, který náš tým dal ostatním, aby bojovali za spravedlnost bez ohledu na osobní náklady.“



Druhá část zprávy podrobně popisuje Smithův případ obviňující Trumpa z nezákonného uchovávání citlivých dokumentů národní bezpečnosti po odchodu z Bílého domu v roce 2021. Ministerstvo spravedlnosti se zavázalo, že tuto část nezveřejní, dokud bude pokračovat soudní řízení proti dvěma Trumpovým spolupracovníkům obviněným v této kauze.





Trump, který bude v pondělí inaugurován jako 47. prezident, byl minulý týden odsouzen k nepodmíněnému trestu za 34 trestných činů falšování obchodních záznamů souvisejících s platbou za mlčení prostitutce během voleb v roce 2016.



