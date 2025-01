Prezident Petr Pavel může posunout spor o úložiště

16. 1. 2025

čas čtení 4 minuty



Tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti



Platforma proti hlubinnému úložišti uvítala informaci, že se prezident republiky Petr Pavel zajímá o problematiku hledání konečného hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů a při své nynější návštěvě Jihočeského kraje se setká a poobědvá se starosty čtyř dotčených obcí z lokality Janoch u Temelína.

Prezident by mohl pomoci změnit dnešní rozhodování o této stavbě nehledící na názor obyvatel a samospráv dotčených oblastí na rozhodování, kdy bude tento respektován. Hluboká nad Vltavou, tak Temelín, Dříteň i Olešník deklarovaly, že jsou proti záměru navěky odložit v této jaderným průmyslem již dosti zatížené lokalitě jaderný odpad. Temelín, Olešník a Hluboká nad Vltavou se také odvolaly proti stanovení průzkumného území pro geologické práce a tyto tak nemůže Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) zahájit.



Stejně jako na lokalitě Janoch, i obce dalších tří, na které se zaměřilo SÚRAO, tedy Březový potok v Pošumaví, Hrádek na Jihlavsku a Horka na Třebíčsku se brání povolení geologických průzkumů. Obce z lokality Horka navíc podaly stížnost pro porušení mezinárodní Aarhuské úmluvy, kterou je Česko vázáno a komise sledující dodržování práv veřejnosti se bude stížností proti České republice zabývat.



Případné vybudování a provoz hlubinného úložiště navždy výrazně změní budoucnost života obcí ve vybraném regionu. Takové rozhodnutí by nemělo být prosazeno východoevropským způsobem silou státní moci s argumentem, že menšina musí ustoupit zájmům většiny, ale vyjednáváním a získáním souhlasu těch, na které rozhodnutí dopadne nejvíce. Jestliže je dáváno za vzor již zprovozňované úložiště ve Finsku a nedávno povolené hlubinné úložiště ve Švédsku, vždy k tomu došlo po souhlasu dotčených komunit, které možnost stavbu zamítnout mají v obou zemích zajištěnu v zákonech.

Apelujeme proto na prezidenta Petra Pavla, aby v rámci svých pravomocí prosazoval právě tento demokraticky poctivý způsob. A také aby sledoval, zda snaha rychle skrýt nebezpečné odpady pod zem neodvádí pozornost od možných alternativ, jak s vyhořelým jaderným palivem nenaložit zcela jinak.



Zveme tímto pana prezidenta srdečně k návštěvě i na ostatních lokalitách, kde s ním rádi pohovoří nejen starostky a starostové, ale též aktivní občanská společnost.



Zdeněk Souček, mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti a starosta obce Rudíkov z lokality Horka na Vysočině řekl: „Pan prezident se zajímá o téma hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů, což je dobře. Případná stavba by negativně ovlivnila minimálně dvě generace tisíců lidí, kteří se do dnešního dne nemají jak stavbě bránit, přičemž současná vláda se vyloženě v programovém prohlášení vlády zavázala k posílení práva dotčených obcí při případném rozhodování o umístění hlubinného úložiště. Že se tak do dnes neděje, ukazuje i nedávné vyhodnocení přípustnosti stížnosti ke komisi pro porušování Aarhuské úmluvy, kterou obce podaly. Pevně věříme, že pan prezident postupně navštíví všechny čtyři zvažované lokality a vládě bude připomínat její slíbené závazky vůči dotčeným obcím.“



Platforma proti hlubinnému úložišti, která sdružuje 58 členů (40 obcí a měst a 18 spolků), usiluje o prosazení změny v přístupu státu k nakládání s vyhořelým jaderným palivem a dalšími radioaktivními odpady, který se nebude omezovat jen na hlubinné úložiště. Platforma dále prosazuje, aby rozhodnutí o výběru lokality pro případné ukládání bylo podmíněno předchozím souhlasem dotčených obcí. www.platformaprotiulozisti.cz



Další informace může poskytnout:

Zdeněk Souček, mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti a starosta obce Rudíkov

e-mail: starosta@rudikov.cz

