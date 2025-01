Svět na pokraji zkázy (nebo možná ne)

17. 1. 2025

čas čtení 5 minut

píše Andrew Stroehlein, mediální ředitel lidskoprávní organizace Human Rights Watch.

Jak shrnout celý rok? Konkrétně, jak vzít všechny nejstrašnější věci, které vlády lidem provedly během dvanácti měsíců, a shrnout je do jedné výroční zprávy?

A jak to udělat, aniž byste se dostali do velké deprese ze stavu světa?



Dnes vychází 35. výroční zpráva organizace Human Rights Watch o světě. Na 546 stranách je popsána situace v oblasti lidských práv ve více než 100 zemích.



Jak se dalo očekávat, je to ponuré čtení. Ve většině zemí světa se rozšířily a prohloubily represe ze strany vlád, které zasahují proti politickým oponentům, aktivistům a novinářům. Ozbrojené skupiny a vládní síly nezákonně zabíjely civilisty, vyhnaly miliony lidí z jejich domovů a zablokovaly přístup k humanitární pomoci.



Mírové cesty ke změně byly zablokovány, zkorumpovány nebo se jinak ukázaly jako neúčinné. V mnoha z více než 70 celostátních voleb v roce 2024 získali autoritářští vůdci převahu díky zlovolné diskriminační rétorice a politice.



Výkonná ředitelka HRW Tirana Hassanová ve své úvodní eseji k letošní Zprávě o světě upozorňuje na Trumpovo vítězství v USA, které hrozí návratem k porušování lidských práv z jeho prvního funkčního období - nebo ještě něčím horším. Všímá si také toho, jak v loňských evropských volbách dosáhly krajně pravicové strany významných zisků díky tomu, že podněcovaly protiimigrační nálady, které podkopávají demokratické normy.



Autoritářští vůdci navíc upevnili svou moc v zemích, jako je Rusko, Salvador a sahelské země Mali, Burkina Faso a Niger. Čína pod vedením prezidenta Si Ťin-pchinga pokračovala v neúprosné represivní kampani, jejímž cílem je vynucovat loajalitu ke státu jedné strany.



V roce 2024 se však objevilo i několik nadějných příběhů.



Brutální syrský diktátor Bašár Asad byl konečně odstaven od moci.



V Bangladéši přerostly studentské protesty v celonárodní hnutí, které nakonec svrhlo dlouhodobě represivní vůdkyni, premiérku Šejch Hasínu.



Smysluplnou demokratickou odolnost jsme viděli také v Indii, kde premiérovi Naréndrovi Módímu jeho nenávistné projevy v kampani nezajistily vytouženou volební většinu.



V Jižní Koreji selhaly pokusy prezidenta Yoon Suk Yeola vyhlásit stanné právo, protože protestující a zákonodárci se rychle postavili na obranu demokracie.



Z toho plyne poučení: i tváří v tvář systémovým problémům může demokracie na domácí scéně kontrolovat moc.



V zahraniční politice v roce 2024 některé vlády, které tvrdí, že se zasazují o lidská práva - a občas své závazky i dodržují -, v loňském roce velmi zjevně selhaly, pokud šlo o porušování lidských práv ze strany spojenců.



Nejzřetelnějším příkladem byl dvojí metr, který prokázaly mnohé západní země. Německo, USA a další země nadále dodávají zbraně Izraeli, přestože v Gaze dochází k rozsáhlému porušování mezinárodního práva, a zároveň odsuzují Rusko za podobné porušování na Ukrajině.



Přinejmenším zvěrstvům v Izraeli/Palestině a ruské invazi na Ukrajinu se v roce 2024 dostalo mediální a diplomatické pozornosti. Ne tak dalším konfliktům plným zvěrstev jinde, například v Etiopii, Myanmaru a Súdánu.



Naše výroční zpráva o světě - i když je v ní uvedeno i několik vítězství a světlých bodů - se svým zaměřením na týrání a zvěrstva po celém světě není příjemným čtením. Může se zdát, že není ničím jiným než vyčerpávajícím důkazem, který přispívá k zoufalství, jež mnozí pociťují nad stavem dnešního světa.



Ale to není smyslem Zprávy o světě organizace Human Rights Watch. Její poselství je dvojí: ano, taková je chmurná realita, ale nemusí být. Situace se může zlepšit - a také se zlepšuje - když lidé bojují za dodržování lidských práv.



Tváří v tvář rostoucímu autoritářství, represím a ozbrojeným konfliktům je potřeba respektovat a bránit univerzální lidská práva naléhavější než kdy jindy. Občanská společnost by měla i nadále neochvějně hnát vlády k odpovědnosti.



Jednotlivci by neměli podléhat sklíčenosti a přijímat týrání a krutosti jako jaksi „nevyhnutelné“. Žádná lidská činnost - žádné vládní zločiny, žádné represe, žádná válka - není nevyhnutelná a osobní rezignace na pomyslný „nevyhnutelný“ útlak utlačovatelům pouze pomáhá.



Události roku 2024 ukázaly, že i v těch nejtemnějších dobách se najdou lidé, kteří se odváží vzdorovat útlaku a projeví odvahu usilovat o pokrok. Vezměte si z toho inspiraci. Ať už si myslíte, že se svět ubírá jakýmkoli směrem, boj proti nespravedlnosti začíná každý den znovu. S vámi i se mnou.



Pokud chcete do naší nové Zprávy o světě nahlédnout blíže, poslechněte si nejnovější díl našeho podcastu Rights & Wrongs, ve kterém moderátorka Ngofeen Mputubwele hovoří s výkonnou ředitelkou Human Rights Watch Tiranou Hassan.



Během zhruba 30 minut spolu diskutují o stavu lidských práv v roce 2024 - od konfliktů v Gaze, na Ukrajině a v Súdánu až po změny ve vedení Sýrie a Spojených států - a o tom, co to znamená pro rok 2025.

