Hoax s obřími fény, mařiči energie

Druhým velkým důvodem (už významnějším) je vyrovnání nečekaných výpadků, které v síti nastávají a mohou být i docela velké. Například před cca dvěma měsíci došlo k nečekanému a okamžitému výpadku temelínského reaktoru (1000 MW), přičemž ten druhý taky nejel (plánovaná odstávka). I na to systém výkonové rovnováhy musí být připraven - a zvládl to. Výpadky s velkým dopadem nastávají na velkých rozvodnách: opět, nemá to nic společného s OZE, jsou to složité systémy, poruchy se stávají a stávat budou.





Doladění směrem shora (tedy ono “maření”) tu je už odedávna - například se používají elektrokotle, použitelné je to též ve velkých, průmyslových mrazírnách (prostě "rychle zamrazíte víc"). Tato zařízení ale jedou jen jednotky, max desítky hodin ročně, jen vyrovnají to drobné zakolísání. I celkové množství energie je malinké, takže by se v žádném případě nikomu nevyplatilo stavět někde "obří fény", to by dělal jen blázen. (A pokud si to postaví, jeho problém, prodělá kalhoty). Informace o "gigawattových fénech" je nepochopením spekulačně vyblokovaného výkonu, který v praxi nebude použitý.





Otázka pak je, co se situacemi, kdy fotovoltaiky vyrábějí, není pro to využití a ceny na spotu jsou padají do záporu? S nimi si poradí trh: vyrábět elektřinu a ještě za tuto výrobu někomu platit je nesmysl. Zrealizuje se tedy postupně jednak smysluplné využití této vyrobené elektřiny, případně zabránění přetoků do sítě (to se ostatně už děje dnes). Pořád lepší mít "nulu" než ještě za to platit, nejlepší je ovšem nalézt cestu k smysluplnému využití.