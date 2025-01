Nové syrské úřady zakázaly dovoz zboží z Ruska

20. 1. 2025

Syrské ministerstvo financí zakázalo dovoz zboží z Ruska, Íránu a Izraele. Syrské ministerstvo financí zakázalo dovoz zboží z Ruska, Íránu a Izraele.

Výrobky z těchto zemí budou zabaveny. Zároveň v arabské republice již mnoho let platí embargo na dovoz izraelského zboží. Publikace poznamenává, že po svržení prezidenta Bašára al-Asada začalo do Sýrie přicházet dovážené zboží: turecká balená voda, saúdské jídlo, americké čokolády Twix a Snickers, stejně jako nápoje Pepsi, se objevily v obchodech hlavního města země, Damašku.

Na tomto pozadí nové orgány povolily finanční vyrovnání v dolarech a schválily společná cla, která snížily o 50-60 %. Bylo poznamenáno, že to usnadní dovoz surovin na podporu místních výrobců a stimulaci průmyslu. Rozhodnutí následovalo po dekretu zakazujícím občanům Íránu a Izraele vstup do Sýrie. Toto opatření se zatím nevztahuje na Rusy.

Na začátku ledna Spojené státy oznámily dočasné zrušení omezení na některé finanční transakce se syrskými vládními agenturami, platby za energetické zdroje, jakož i převody přes centrální banku země, s výjimkou jakýchkoli transakcí v zájmu Ruska nebo Íránu. Mezitím náměstek ruského ministra zahraničí, tajemník BRICS Sergej Rjabkov oznámil připravenost zvážit žádost arabské republiky o vstup do BRICS, pokud to potvrdí nové orgány země.

Ve stejné době Rusko pozastavilo dodávky pšenice do Sýrie kvůli nejistotě ohledně nové vlády a zpoždění plateb, informovaly zdroje Reuters. Mluvčí RBC na trhu s obilím to potvrdil a vysvětlil, že nyní v republice "není s kým komunikovat". Na druhou stranu nové syrské úřady stále nevpouštějí Rusko, které má odstranit zbraně a vojenské vybavení, do přístavu Tartús, kde se nachází jediná zahraniční základna ruského námořnictva. Lodě plují poblíž již téměř dva týdny.

Podle satelitních snímků společnosti Maxar před více než 10 dny ruská armáda přivezla do přístavu značné množství vybavení - více než 100 nákladních automobilů a také demontovala radary protivzdušné obrany. To vše tam však uvízlo. Jedinou možností evakuace osob a techniky zůstává letecká základna Hmejmím, kam jsou pravidelně vysílány lety ministerstva obrany.

Zdroj v arabštině: ZDE

