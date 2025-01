Channel 4 News: Prozatím válka skončila?

19. 1. 2025

Moderátor, Channel 4 News, neděle 19. ledna 2025: Dnes, alespoň prozatím, válka skončila. První rukojmí a zajatci jsou propuštěni, protože začíná platit příměří. Jak dlouho však vydrží? V Izraeli i v Gaze panuje radost a úleva, ale jak se lidé vracejí domů a přichází pomoc, rozsah zkázy je obrovský. Dobrý večer a vítejte ve Washingtonu.

V Gaze nastal liminální den, křehký přechod mezi válkou a mírem, kdy vstoupilo v platnost, byť se zpožděním, zamýšlené 42denní příměří, Hamás propustil první tři rukojmí a Izrael propustí 90 Palestinců.

Mohla by nyní dlouhá válka skončit? Nebo se jedná pouze o přestávku? Zde ve Washingtonu se nacházíme v posledních hodinách a minutách před nástupem nového prezidenta a nové éry. Může to být za Trumpa pokračování, ale mohlo by se v druhé sezóně pro Ameriku a nejen pro ni všechno změnit?

Nyní nejprve na Blízký východ, kde Hamás několik hodin po vstupu v platnost příměří propustil tři izraelské rukojmí. Jeho začátek se opozdil o téměř tři hodiny a během té doby izraelské bombardování v Gaze pokračovalo. Bylo hlášeno osm mrtvých. Z izraelských věznic má být propuštěno přibližně 90 Palestinců. V reakci na to nyní informuje z Tel Avivu náš zahraniční zpravodaj Secunder Kermani.











Reportér: Před autem stojí bojovníci Hamásu a obrovský dav, uvnitř 3 izraelská rukojmí s Červeným křížem na cestě zpět ke svým rodinám po více než roce v zajetí.





V Tel Avivu se shromáždili, aby sledovali vývoj dějin.





„Nemohu uvěřit, že tento den je konečně tady a že už také dávno nepřišel. Jen si nedokážu představit, čím si ty dívky prošly, a nemůžu se dočkat, až je budeme mít zpátky v náručí. Nedokážu vysvětlit, co cítíme. Nedokážeme. Jsme jako, prostě jako velká rodina. Jediné, co můžu. Neznám je, ale jsou jako moje sestry.“





„Neumím to vysvětlit. Je to šílené.“





Mezi dnes osvobozenými je i Emily Demariová, britská Izraelka s dvojím občanstvím. a fanoušek Tottenhamu Hotspur unesená sedmého října z kibucu Kaifa Raza.





„Vítězství“ křičí tito chlapci. Jedny z nejširších úsměvů na tvářích zdravotníků z Gazy. Posledních 15 měsíců byli svědky nesnesitelné hrůzy. Nyní izraelské bomby alespoň na chvíli utichly.





Je konec, křičí. V ulicích se také promenádují bojovníci Hamásu, kteří předvádějí show, samozřejmě navzdory krveprolití se snaží prezentovat skutečnost, že stále stojí na nohou, jako vítězství.





„Zůstáváme! Netanjahu je neúspěch na smetišti dějin,“ hlásá bojovně tento muž.





Mnohé v Gaze však nyní připomíná apokalyptickou pustinu. Vysídlené rodiny se dnes začaly vracet na sever pásma, divoká izraelská ofenziva v posledních měsících zanechala zkázu, kam až oko dohlédne. Sami Barakat se přišel podívat, co zbylo ze tří bytů, které kdysi s rodinou vlastnil.





Prakticky všichni obyvatelé Gazy byli vyhnáni ze svých domovů. Sammyho dcera Aya přemýšlí, zda si z trosek jejich domu postavit stan.









„Jsem tady vedle svého zničeného domu. Dívám se nalevo i napravo a nevidím nic, co by se dalo zachránit. Nejsem schopná popsat ty pocity. Žádný člověk to nedokáže. Kde budeme žít? To je otázka, na kterou nemáme odpověď.“









Budou všichni zde v Izraeli na náměstí Rukojmí doufat, že se sem příští týden opět vrátí? Tehdy má být propuštěna další várka izraelských rukojmích. Mezitím v současné době na okupovaném Západním břehu Jordánu probíhá propouštění asi 90 zadržovaných Palestinců, dnes jsme již viděli desítky kamionů s pomocí, které vjíždějí do Gazy a dodávají tolik potřebné životně důležité zásoby pro tamní lidi.





V současné době se rodiny v Gaze, které byly vysídleny na jih, zatím nemohou vrátit na sever. Budou tak moci učinit příští týden, ale stále existují obavy, jak dlouho toto příměří vydrží, zejména zda dosáhne přesáhne první šestitýdenní fázi. Ultranacionalisté zde v Izraeli trvají na snaze porazit Hamás vojensky, ať už to znamená cokoli. Na dnešních záběrech je však vidět, že skupina je stále velmi silně na místě.





***









Moderátor: Jsme zpět ve Washingtonu. Přípravy na návrat Donalda Trumpa do Oválné pracovny jsou v plném proudu. Za mnou je připravena scéna pro přehlídku. Přísaha byla přesunuta do budovy Kapitolu, kvůli klesajícím teplotám. Trump oznámil, že jednou z jeho priorit pro první den v úřadu bude podepsání exekutivního příkazu, kterým se odkládá zákaz aplikace TikTok poté, co zde ve Spojených státech byl vypnut Naše washingtonská korespondentka Siobhan Kennedyová přináší nejnovější informace:





Reportérka: Ještě není v úřadu, ale některé atributy moci už má. Poté, co Donald Trump strávil zimu a přijímal své obdivovatele na svém panství Mar-a-Lago, objednal prezidentské letadlo, které opustilo floridské teplo a vydalo se do pronikavého chladu Washingtonu pod bodem mrazu. A nikdy nebyl více vítán. Nejde jen o ohňostroj na jeho golfovém hřišti. Ani kýčovité hudební doprovody. Ve Washingtonu je taková zima, že inaugurace je poprvé po čtyřiceti letech organizována uvnitř. Ale mrazivé teploty nevadí, podstatné teplo pro Donalda Trumpa se vrací do Washingtonu. Triumfálně se právě teď vyhřívá v naprosté kontrole Kongresu. Podpora korporátní Ameriky a samozřejmě nekonečná loajalita věrných MAGA, proměna je pro mnohé nepochopitelná. Hněv a vzdor vůči Donaldu Trumpovi při jeho prvním příchodu do Bílého domu v roce 2017 se alespoň navenek rozplynul. Místo toho ho nahradil unavený pocit rezignace a kapitulace.





Přinejmenším prozatím bude zrušená inscenace venku zvolenému prezidentovi dělat jen malé starosti. Jeho inaugurační výbor získal od dárců, včetně kdysi nepřátelských technologických gigantů, jako je Microsoft, 150 milionů dolarů. Google Meta a Uber. Vedle všudypřítomného Elona Muska se objevují miliardářští šéfové Facebooku, Amazonu a Applu, aby vzdali hold.





A pro jednu z technologických firem, kterou si nově zvolený prezident oblíbil, nemůže jeho nástup do funkce přijít dost brzy. Tik Tok v USA byl vypnut poté, co Nejvyšší soud potvrdil zákon, který tuto nesmírně populární videoaplikaci fakticky zakázal, pokud ovšem Trump hned první den nepodepíše exekutivní příkaz, který tento zákaz odloží. Titáni techniky se připojují k seznamu hostů, který je zčásti konvenční a zčásti zcela bezprecedentní. Ale místo hrstky zahraničních velvyslanců pozvaných ze zdvořilosti, jako vzdálení bratranci na svatbě, pozval Trump smetánku světové krajní pravice a nacionalistických vlád, jako je italská Georgia Meloniová.





Trump: „Každý chce být mým přítelem.“





Přátelství však může být ve washingtonském světě transakčních dohod a ve světě politiky obecně vrtkavé. Ano, zítra vstoupí do Bílého domu s Republikánskou stranou, Kongresem a byznysem v hrsti. Muž, kterého nahradí, ví, jak rychle se to všechno může změnit. Rozhodl se strávit svůj poslední celý den v úřadu tím, že odjede z města a zamíří do Jižní Karolíny, státu, který Bidena před pěti lety, v době, kdy on potřeboval přátele, vynesl k demokratické prezidentské nominaci.





Moderátor: A Siobhan je tu teď se mnou. Tento Tik Tok. Byznys je jen jednou z mnoha věcí, které má Trump první den na programu. Ale je to opravdu zajímavé, že?





Reportérka: Ano. A očividně je to pro něj priorita. A zdá se, že Tiktok ho má na své straně. Jak jsme říkali v reportáži, Trump zítra hodlá podepsat exekutivní příkaz, který v podstatě umožní Tik toku aby pokračoval tak dlouho, jak bude potřeba, než bude zajištěna dohoda, která bude v zájmu amerických národních bezpečnostních zájmů.





Moderátor: Donald Trump chce, aby Tiktok fungoval s pompou a okázalostí během jeho inaugurace. Nechce, aby o ni přišel. Zná sílu a dosah této platformy, stejně jako pro něj byla tak zásadní pro jeho znovuzvolení. Zajímavé však je, že navrhuje, aby USA potenciálně vstoupily do společného podniku, který by vlastnily. TikTok, společného podniku v poměru 50:50, buď s novým vlastníkem, nebo se stávajícím vlastníkem, kterým je samozřejmě čínská firma. Čínu samozřejmě budoucí ministr zahraničí Marco Rubio tento týden označil za nejsilnějšího a nejnebezpečnějšího protivníka Ameriky.





* * *





Moderátor: Nyní, v posledních hodinách jeho prezidentství, spisovatelka a politická konzultantka Susan Plattová byla šéfkou štábu Joea Bidena, když byl senátorem. Susan, vím, že jste byla v týmu Kamaly. Nebyla jste příliš nadšená ze znovuzvolení Donalda Trumpa, ale na co si dáváte pozor zítra během této inaugurace a během jeho projevu?





Susan Platt: No, zítra bude samozřejmě první den vítání našeho hlavního zločince a velitele chaosu. Byly to úžasné čtyři roky bez chaosu z Bílého domu. Biden měl uklidňující postoj. Někdo by řekl, že až příliš, ale myslím, že se nám po tom bude zítra stýskat, až budeme poslouchat Trumpův projev. Měl velmi temnou kampaň, jak všichni víme, bude mluvit o jednotě a spravedlnosti. Jeho lidé říkají, ale nejsem si jistá, co je spravedlivého na rušení programů rozmanitosti, rovnosti a inkluze. Zákaz knih, odebírání práv ženám, deportace milionů přistěhovalců. Počkejte a uvidíte. Slyšela jsem, že se chystá přijmout přes 100 exekutivních příkazů hned první den. Uvidíme, jak to dopadne, ale vězte, že přijde čas, kdy se to všechno zvrtne.





Moderátor: Je zajímavé, že jste k němu stále dost kriticáý, protože mnoho vašich přátel a kolegů z Demokratické strany, včetně některých velkých osobností a Silicon Valley, se Donaldu Trumpovi velmi klaní a dává mu spoustu peněz do jeho inauguračního fondu, jezdili do Mar-al-Lago líbat prsten. Dochází zde k obecnému přeskupení mezi těmi, kteří mají pocit, že byli ve volbách poraženi, aby se s Trumpem smířili?





Susan Platt: Určitě ne. Myslím, že máme pauzu, ale myslím, že demokraté, stejně jako všichni Američané, chceme dosáhnout něčeho, co bude dobré pro celou zemi, ne pro oligarchy, ne pro miliardáře. To je to, co teď dělá Donald Trump, obklopuje se miliardáři, kteří ovládají naše média, ovládají naše zprávy.





Donald Trump opravdu dělá, že je pokrokový a a pro všechny, ale ve skutečnosti mu jde jen o to, aby byl pro mocné a oligarchy. Chceme tuto zemi posunout kupředu, ale vidíme, že se dostává mimo koleje. Určitě se budeme bránit ještě tvrději než dosud.





Moderátor: Předtím jste mluvil o chaosu. Ale na druhou stranu tu bylo Trumpovo angažmá v Izraeli. Gaze, které nakonec vedlo k této dohodě, kterou jsme dnes viděli uskutečnit.





Susan Platt: Řekněme, že vítězství má hodně matek, a nezapomeňme, že to byl plán, který v květnu předložil Joe Biden. Myslím, že v tom hrálo roli mnoho věcí, v neposlední řadě to, že mnoho vůdců Hamásu je pryč. Lidé byli unavení a ano, Bidenovi lidé s Trumpem mluvili, jak měli. Ale opět, vítězství má spoustu matek.







Moderátor: Je to začátek nové éry v americké politice? Bude k nepoznání? Nebo ne?





Susan Platt: Mohlo by to tak být. A toho se obávám a jsem moc ráda, že o tom Joe Biden ve svém projevu mluvil. Teď je řada na nás. A co s tím uděláme?





* * *



Propuštěn byl také Doron Steinbrecher, veterinární ošetřovatel, opět z Kaifa Raza. A Romy Goninová postřelená a unesená na hudebním festivalu Nova. Mluvili jsme s její matkou poté, co zkrachovala předchozí dohoda o příměří.V Gaze dnes začalo platit příměří. Úsměvy, selfie a především pocit úlevy. Zde se zpívají vlastenecké písně.„Je to zničené, jako by to zasáhlo zemětřesení nebo sopka. Je to nepopsatelné, tahle ulice bývala nejkrásnější ulicí. v oblasti Džabalia.“Někteří zde sotva poznávají místa, kde kdysi stály jejich domovy. Jiní se probírají troskami a hledají jakýkoli majetek, který mohou najít.Přesto se uprostřed toho všeho objevuje i vzdor. Navzdory obléhání a ničení, říká Mina, vztyčíme vlajku Palestiny bez ohledu na cenu a zvítězíme. Pro obě strany tohoto strašného konfliktu nyní existuje nová naděje.Hlavní zpráva dnešního večera: Tři izraelští rukojmí, které Hamás držel 15 měsíců, byli propuštěni několik hodin poté, co začalo platit příměří v Gaze. Mezi nimi byla i britská Izraelka Emily Damariová, která se znovu setkala se svou matkou. Vysídlení lidé v Gaze se začali vracet do toho, co zbylo z jejich domovů, a nákladní automobily ss daly do pohybu. A to je od nás z Washingtonu vše.