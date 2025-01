Prezident Trump je zosobněním odmítnutí demokracie

20. 1. 2025 / Boris Cvek

Myslím, že v den nástupu Donalda Trumpa do funkce prezidenta, nesmíme zapomenout na dvě prosté věci. Ten člověk neuznává výsledek svobodných voleb z roku 2020. To samo o sobě musí být pro každého, kdo bere demokracii vážně, naprosto nepřijatelné.

Nic takového se nikdy minimálně v poválečné historii USA nestalo. A samozřejmě to slouží všem nepřátelům demokracie, aby zpochybnili demokratické volby jako takové. Co by za to dali Sověti, kdyby mohli argumentovat tím, že americký prezident neuznává demokratické volby!

Za pokusy o manipulaci voleb 2020 by Trump stanul u soudu, pokud by se nestal prezidentem. Nicméně mimo jakoukoli pochybnost je to, že ty volby prostě neuznává, protože byly podle něj zfalšované proti němu. Ale je tu ještě jeden strašnější fakt: násilný útok zfanatizovaného davu, přesvědčeného o neplatnosti voleb 2020, na Kapitol ze 6. ledna 2021. Tomuto útoku Trump říká „svátek lásky“.

Snad nikdy od dob občanské války nedošlo v USA k tak násilnému a přímému útoku na demokracii. A nový prezident USA tomu říká „svátek lásky“. Chápu, že mnoha tzv. demokratům po celém světě nezbývá vlastně nic jiného, než aby to přehlíželi, protože Trump prostě je prezidentem USA a USA potřebujeme. Nicméně realita se nedá změnit tím, že zavřeme oči. Co asi tak od Trumpa lze čekat, pokud jde o demokracii v USA i ve světě?

Výmluvný je seznam hostů, které si Trump pozval na svou inauguraci. Za EU jsou to zástupci Orbánovy frakce v EP. Kdyby si třeba někdo myslel, že to jen Elon Musk podporuje krajní pravici v Unii. Trumpovým miláčkem není Tusk, ale Orbán. Zdá se mi, že si to pořád v ČR naši „demokrati“ neuvědomují.







Trumpův den lásky:

https://www.bbc.com/news/articles/ckgnxej1dn0o







