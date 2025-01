HRW: Trumpovy nové exekutivní příkazy

23. 1. 2025

čas čtení 4 minuty



Téměř okamžitě po pondělním složení přísahy jako prezident USA vydal Donald Trump jeden exekutivní příkaz za druhým, p93e Andrew Stroehlein, mediální ředitel organizace Human Rights Watch.



Pokud jde o lidská práva, bylo to jako zapnout ohnivou hadici příšerných politik, která do morku kostí poškodila každého, kdo měl ještě alespoň malou naději, že Trumpovo druhé funkční období nebude tak strašné jako jeho první.



Tento Daily Brief se nepochybně bude některými z těchto politik zabývat v příštích týdnech a měsících, ale právě teď vám přinášíme přehled těch nejznepokojivějších.



Za prvé, soubor exekutivních příkazů týkajících se imigrace zničil právo žádat v USA o azyl a další formy humanitární ochrany.



Zde je důležité si uvědomit, že navzdory veškeré předvolební rétorice o „nelegální imigraci“ Trump útočí také na legální cesty. Online aplikace CBP-One, kterou museli žadatelé o azyl používat k domlouvání schůzek s americkými úřady, byla zrušena. Téměř okamžitě po pondělním složení přísahy jako prezident USA vydal Donald Trump jeden exekutivní příkaz za druhým,Pokud jde o lidská práva, bylo to jako zapnout ohnivou hadici příšerných politik, která do morku kostí poškodila každého, kdo měl ještě alespoň malou naději, že Trumpovo druhé funkční období nebude tak strašné jako jeho první.Tento Daily Brief se nepochybně bude některými z těchto politik zabývat v příštích týdnech a měsících, ale právě teď vám přinášíme přehled těch nejznepokojivějších.Za prvé, soubor exekutivních příkazů týkajících se imigrace zničil právo žádat v USA o azyl a další formy humanitární ochrany.Zde je důležité si uvědomit, že navzdory veškeré předvolební rétorice o „nelegální imigraci“ Trump útočí také na legální cesty. Online aplikace CBP-One, kterou museli žadatelé o azyl používat k domlouvání schůzek s americkými úřady, byla zrušena.



Dokonce i uznaným uprchlíkům, kteří byli na cestě do USA - lidem prchajícím před válkou a pronásledováním, kteří již byli americkými úřady bezpečnostně prověřeni - bude vstup do země zablokován.



V rámci svého celkového protiimigračního tažení se Trump rovněž snaží omezit občanství, podle kterého se každý, kdo se narodí v USA, automaticky stává občanem USA. Další příkazy používají válečný jazyk, kterým se snaží ospravedlnit zapojení americké armády do potlačování imigrace. Bude se také více využívat zadržování imigrantů a zrychlené deportace bez řádného soudního řízení.



To vše zahrnuje jen některé z nových exekutivních příkazů zaměřených proti migrantům a žadatelům o azyl.



Další prezidentské dekrety se zaměřují na transsexuály. Opět jim má být zakázáno sloužit v americké armádě. V ještě odpornější nové politice má být transsexuálům znemožněno, aby je americká vláda vůbec uznala za transsexuály.



Když přejdeme od domácích záležitostí k mezinárodním, vydal Trump také řadu exekutivních příkazů, které budou mít pochmurný globální dopad.



Vyhlásil pauzu v zahraniční rozvojové pomoci USA. To bude mít dalekosáhlé důsledky pro mezinárodní humanitární a rozvojovou pomoc a naruší životně důležitou pomoc milionům lidí. Rovněž to ohrozí mnoho obránců lidských práv po celém světě a lidí, které pomáhají chránit, protože jejich práce je na této podpoře závislá.



Trump také odstoupil od pařížské dohody o klimatu, což má dopad na všechny obyvatele planety. To by mohlo zvýšit devastaci lidí a komunit na nesčetných místech, která souvisí s klimatem.



Exekutivní příkazy stále přicházejí, ohnivá hadice stále tryská. Tento krátký přehled z nich pokrývá sotva malý zlomek.



Je toho mnohem víc, co je třeba prozkoumat, a tento zpravodaj se tomu bude v následujících měsících věnovat: nejen hrozným politikám a jejich škodlivým dopadům, ale snad i některým řešením.







Stručně:







Řecko: Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že Řecko porušilo práva žadatele o azyl v rámci „systematické praxe ‚odsunu‘ státních příslušníků třetích zemí řeckými orgány, a to od oblasti Evros až po Türkiye“. Soud poukázal na „značný počet, rozmanitost a shodu relevantních zdrojů“, které svědčí o protizákonných řeckých deportacích uprchlíků na hranicích.









Zdroj v angličtině ZDE

0

206

Úřady zahájily další kolo soudního pronásledování předního obhájce práv Hossama Bahgata. Ten je výkonným ředitelem Egyptské iniciativy pro osobní práva (EIPR), jedné z mála zbývajících skupin pro lidská práva v Egyptě. Bahgat byl předvolán k výslechům na základě absurdních obvinění, která vyplynula ze zprávy EIPR o hrozivých podmínkách ve vězení.