Trump omilostnil protipotratové aktivisty, kteří blokovali vchody do klinik

24. 1. 2025

čas čtení 3 minuty

Celá řada amerických států vedených republikány připravuje zákaz potratů i pro nezletilé



Omilostnění se podíleli na blokádě washingtonské kliniky v roce 2020, při níž byla zraněna zdravotní sestra





Donald Trump ve čtvrtek oznámil, že udělí milost protipotratovým aktivistům odsouzeným za blokování vchodů do potratových klinik. Trump to označil za „velkou čest, že to mohu podepsat“.



„Neměli být stíháni,“ řekl, když podepisoval milosti pro ‚pokojné pro-life protestující‘.



Omilostněné osoby se podílely na invazi a blokádě washingtonské kliniky v říjnu 2020. Donald Trump ve čtvrtek oznámil, že udělí milost protipotratovým aktivistům odsouzeným za blokování vchodů do potratových klinik. Trump to označil za „velkou čest, že to mohu podepsat“.„Neměli být stíháni,“ řekl, když podepisoval milosti pro ‚pokojné pro-life protestující‘.Omilostněné osoby se podílely na invazi a blokádě washingtonské kliniky v říjnu 2020.



Lauren Handyová byla odsouzena k téměř pěti letům vězení za to, že vedla blokádu tím, že řídila blokádníky, aby se spojili zámky a řetězy a zablokovali dveře kliniky. Zdravotní sestra si vyvrtla kotník, když do ní jedna osoba strčila při vstupu na kliniku, a jedna žena byla obtěžována jiným blokádníkem, když měla porodní bolesti, uvedla prokuratura. Poté, co byla Handyová obviněna, našla policie v jejím domě pět plodů.



Trump Handyovou a jejích devět spoluobviněných omilostnil.



V prvním týdnu Trumpova prezidentství zesílily výzvy zastánců potratů, aby Trump omilostnil protestující obviněné z porušení zákona o svobodném přístupu ke klinikám, který má chránit potratové kliniky před obstrukcemi a výhrůžkami. Zákon z roku 1994 byl přijat v době, kdy se protesty a blokády klinik rozrůstaly, stejně jako násilí proti poskytovatelům potratů, jako byla vražda doktora Davida Gunna v roce 1993.





Obhájci potratových práv Trumpovi vyčetli, že jeho omilostnění je důkazem jeho odporu k přístupu k potratům, a to navzdory jeho nejasným a rozporuplným prohlášením k této otázce, když se v rámci kampaně snažil najít střední cestu mezi spojenci proti potratům a většinou Američanů, kteří potratová práva podporují.



„Donald Trump se v kampani snažil mít obojí - chlubil se svou rolí při zrušení rozsudku Roe versus Wade a zároveň tvrdil, že v otázce potratů nehodlá jednat,“ řekl Ryan Stitzlein, viceprezident pro politické a vládní vztahy národní organizace Reproductive Freedom for All, která se zabývá právy na potraty. „Nikdy jsme nevěřili, že je to pravda, a toto nám ukazuje, že jsme měli pravdu.“



Marjorie Dannenfelserová, prezidentka organizace SBA Pro-Life America, poděkovala Trumpovi, že „okamžitě splnil svůj slib“ a protestující omilostnil, přičemž argumentovala, že jejich stíhání bylo politické.



Právní skupina Thomas More Society v lednovém dopise Trumpovi tvrdila, že obžalovaní z Face Act, které zastupovala, byli „uvězněni nespravedlivě“. Skupina podle dopisu obžalované ujistila, že Trump jejich případy přezkoumá a po nástupu do funkce je omilostní.



„Dnes v našem velkém národě zvoní svoboda,“ uvedl Steve Crampton, hlavní poradce Společnosti Thomase Mora, a dodal: „To, co se jim stalo, nelze nikdy vymazat, ale dnešní omilostnění je obrovským krokem k obnovení spravedlnosti.“



Republikánský senátor Josh Hawley, který patří mezi Trumpovy nejvěrnější stoupence, označil stíhání protestujících proti potratům za „groteskní útok na principy této země“ a vyzval Trumpa, aby je omilostnil, zatímco ve čtvrtek na půdě Senátu četl příběhy těchto protestujících proti potratům. Vyzdvihl Evu Edlovou, která se v roce 2021 zapojila do blokády kliniky v Tennessee a jejíž příběh vzbudil pozornost největších národních protipotratových skupin.







Zpráva o omilostnění přichází před pátečním každoročním protipotratovým protestním Pochodem pro život ve Washingtonu, kde by měl prezident promluvit k davu na videu.







Zdroj v angličtině ZDE

0