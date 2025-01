Obrázky zbitých a obtěžovaných deportovaných se obracejí proti Trumpově image

V Mexiku úřady v pátek odmítly přistání amerického vojenského letadla s migranty. Letadlo nikdy neodstartovalo, pravděpodobně proto, že jeho letový plán nebyl schválen. Důvod odmítnutí mexických úřadů však nebyl bezprostředně jasný. Mexická vláda připravuje na hranicích se Spojenými státy devět přijímacích středisek, která budou přijímat Mexičany deportované ze sousední země, uvedla prezidentka Claudia Sheinbaumová.





Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová na sociálních sítích oznámila, že od Trumpovy inaugurace bylo zatčeno 538 nelegálních přistěhovalců různého původu - včetně jednoho podezřelého teroristy, čtyř členů gangu Tren de Aragua a dalších osob odsouzených za sexuální delikty proti nezletilým.



Brazilská vláda v neděli zveřejnila oficiální zprávu o situaci deportovaných osob ze Spojených států, které v pátek dorazily do Brazílie. Podle této nóty byli vystaveni „ponižujícímu zacházení“, neboť jim byla při repatriačním letu spoutána chodidla a ruce.



Je snadné souhlasit s myšlenkou deportace nelegálních zločinců. Pobyt v zemi bez víza je vážná věc a každý stát má samozřejmě právo chtít deportovat ty, kteří v jeho zemi nemají právo žít. Pokud se nelegální osoba navíc dopustila trestného činu, je spravedlivé ji poslat zpět. První deportace administrativy Donalda Trumpa však ukazují, že skutečným důvodem deportací je prvek explicitního rasismu a nejde jen o přijatelnou logiku, že v USA nechcete kriminální nelegální přistěhovalce.



Příjezd skupiny 88 Brazilců spoutaných řetězy a pouty, jako by šlo o nebezpečné zločince, Brazilce vyděsil. Dokonce i mnohé z těch, kteří Trumpovi fandili.



Během jedné ze svých posledních a nejznámějších předvolebních kampaní se Trump objevil v McDonaldu, kde se podávaly hamburgery. Na videu, které kampaň použila, se Trump objevuje při servírování Big Macu ženě, která říká: „Jsem Brazilka, potřebujemeTAM prezidenta, jako jste vy“. Tato žena, která je příznivkyní krajní pravice a podporovatelkou bývalého prezidenta Jaira Bolsonara, zveřejnila na sociální síti odmítavý vzkaz k zacházení s jejími krajany. Jinými slovy, i na někoho, kdo Trumpovi a jeho politice fandí, negativně zapůsobily obrázky, díky nimž si mnozí uvědomují, že vůči těmto přistěhovalcům bude pácháno zbytečné násilí.



Právě takovéto přehánění v zacházení s nelegálními přistěhovalci a menšinami podnítí odpor proti těmto drakonickým krokům, které Bílý dům podniká.



Žádný z 88 deportovaných Brazilců nebyl nikdy obviněn ze spáchání trestného činu na území USA. Někteří z nich se snažili svou situaci legalizovat. Manželé, kteří vlastní malou restauraci v Texasu, byli předvoláni k návštěvě imigračního úřadu a šli tam v domnění, že učiní další krok v procesu legalizace, protože plnili všechny pokyny úřadů k legalizaci své situace. Když však dorazili, byli spoutáni a na 40 hodin nesměli jít na toaletu, museli ležet obličejem k zemi a bylo jim znemožněno vrátit se domů pro své věci.



Americké vojenské letadlo mělo technické potíže a před příletem do Brazílie muselo třikrát přistát kvůli mechanickým úpravám. Během letu americké úřady deportované zastrašovaly, že některé z nich budou muset vyhodit z okna, aby letadlo nespadlo. Rodiče plačících dětí byli biti za to, že nedokázali zastavit pláč svých dětí. Muži, který se pomočil do kalhot, bylo svlečeno oblečení, během cesty byl nucen stát nahý vedle dětí a poté byl několikrát zbičován počítačovou šňůrou za to, že nedokázal zadržet moč.



Téměř všichni deportovaní muži byli během téměř desetihodinového letu bezdůvodně a bez varování napadeni. Jeden z cestujících tvrdí, že byl nucen k orálnímu sexu s jedním z vojáků. Všichni popisují cestu jako hororového filmu, s rasistickými a xenofobními urážkami, fyzickými útoky a více než dvěma dny bez vody, jídla a práva na použití toalety.



Všechny diktatury mají další prvek, který vytváří lidská přirozenost: nižší vrstvy využívají svobody, kterou jim dávají vyšší vrstvy, a rozpoutávají agresi. Policisté a příslušníci ozbrojených sil na nejnižších úrovních často přehnaně uplatňují represivní politiku, kterou jim jejich vůdci umožnili. Ve vojenských diktaturách, které v minulosti ovládly Jižní Ameriku, se největšího týrání nedopouštěli generálové u moci, ale policisté na nárožích ulic. I v Afghánistánu představuje největší nebezpečí policista na rohu, který má touhu uplatňovat oficiálně povolenou represi.



To, co se stalo Brazilcům, je důsledkem toho, že Trump dal Američanům zelenou, aby otevřeně projevovali své předsudky. Napadená skupina se nedopustila žádného trestného činu, pouze neměla víza k práci a pobytu ve Spojených státech. Neexistuje tedy žádný konkrétní důvod k jejich urážení, kromě čirého rasismu a xenofobie, která již existuje v srdcích agresorů.



Lynčování a hony na čarodějnice vždy sjednotily masy, protože není nouze o občany, kteří své předsudky a agresivitu drží pod kontrolou jen proto, že je společnost odsuzuje. Když jim společnost dovolí dát průchod svým pocitům, uvolní se Pandořina skříňka hrůz.



Nicméně navzdory osobnímu dramatu, kterým si mnozí kvůli těmto extrémním a násilným opatřením Trumpovy administrativy projdou, jsou to právě tyto nespravedlnosti, které, pokud se dostanou do očí a uší obyvatelstva, mohou změnit vítr souhlasu s těmito opatřeními i se samotným prezidentem, přinejmenším v dostatečném počtu, aby to vedlo k budoucímu odmítnutí jeho politiky v příštích volbách.