Americký kapitalismus právě dostal do huby

28. 1. 2025

čas čtení 2 minuty

Myslel jsem, že vás bude zajímat, proč se v pondělí ráno americký akciový trh propadl, píše Robert Reich.



Koncem minulého týdne málo známý čínský start-up zabývající se umělou inteligencí s názvem DeepSeek odhalil, že přišel s pokročilejší umělou inteligencí než americké velké technologické společnosti, a to za nepatrný zlomek nákladů - dokonce i bez přístupu k vyspělé americké čipové technologii.



A aby toho nebylo málo, DeepSeek svou technologii zpřístupnil jako „open source", tedy všem.



Z toho plyne poučení, že Microsoft, Amazon, Meta a Google se staly příliš velkými tlustými, než aby zůstaly dostatečně inovativní. Namísto neotřelých vynálezů se specializovaly na okrajová vylepšení.



Naproti tomu čínské technologické korporace mezi sebou tvrdě soutěží. Díky tomu se dostaly na špičku - a proto Čína dokázala přijít s překvapivými inovacemi (nejen v oblasti umělé inteligence, ale i v elektromobilech, bateriích, dokonce i v TikToku a mnoha dalších).



Tajnou omáčkou Číny nebyly velké dotace od čínské vlády, které by vytvořily obří „národní šampiony“. Byla to intenzivní konkurence.



Lina Khanová, Bidenova předsedkyně Federální obchodní komise - která žalovala velké technologické firmy za monopolizaci trhu - loni v březnu správně upozornila, že Spojené státy nemohou zůstat na špici, když se budou spoléhat na obří „národní šampiony“.



V dnešní době se argument „národních šampionů“ často objevuje v souvislosti s našimi dominantními technologickými firmami. Často slýcháme, že vedení antimonopolních řízení proti těmto firmám nebo jejich regulace oslabí americké inovace a přenechá globální scénu Číně. Tyto rozhovory často předpokládají závody ve zbrojení podobné studené válce, kdy firmy jednotlivých zemí usilují o dominanci s nulovým součtem...



Historie a zkušenosti ukazují, že byrokracií a byrokratickou setrvačností zahlcené monopoly nemohou přinést převratný technologický pokrok, který obvykle vytvářejí hladové začínající firmy. Právě tyto průlomové objevy umožnily Americe využívat špičkové technologie a učinily z naší ekonomiky zemi, kterou nám závidí celý svět. Abychom si udrželi globální náskok, nepotřebujeme chránit naše monopoly před inovacemi - musíme chránit inovace před našimi monopoly. Musíme dát přednost konkurenci před národními šampiony.



Co se tedy v pondělí ráno stalo s akciovým trhem?



Velká část jeho nedávného zhodnocení byla založena na gigantických sázkách na umělou inteligenci - v rámci kterých velké technologické firmy investovaly stovky miliard dolarů do datových center a energetických kapacit, o kterých předpokládaly, že je potřebují k dosažení nové generace umělé inteligence.



Omyl.



Amerika bude muset přehodnotit celý svůj přístup k technologiím. Možná budeme muset přehodnotit i náš přístup ke kapitalismu.

