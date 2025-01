Channel 4 News: Desetitisíce lidí se houfně pěšky navracejí na sever Gazy

28. 1. 2025

Českou televizi zajímá jen osud hrstky izraelských rukojmích. Opakuje jen mechanicky izraelskou propagandu. Na rozdíl od ČT, svět se zajímá i o osud statisíců palestinských civilistů v Gaze:



Moderátor, Channel 4 News, pondělí 27. ledna 2025, 19 hodin: Co zbylo z jejich domovů po patnácti měsících izraelského bombardování? Severní Gaza byla Izraelem odříznuta již na počátku války a často nesla hlavní tíhu bombardování. Nyní se epickým záběrům tolika lidí, kteří se vracejí zpět, vyrovná jen dechberoucí zkáza toho, co nacházejí po příjezdu.

Co budou dělat, kde budou spát, jak budou žít, natož aby začali s obnovou?



To všechno jsou v tomto druhém týdnu příměří nevyzpytatelné otázky. Rodiny se však znovu setkávají, v sutinách se hledají mrtví a pohřešovaní. Přišlo to ve chvíli, kdy Hamás potvrdil to, co si Tel Aviv myslel, že osm z 33 izraelských židů, kteří měli být propuštěni v této první fázi dohody o příměří, je mrtvých.

Moderátor: Byl to den plný emocí a nezapomenutelných záběrů v Gaze. Statisíce Palestinců proudily na sever, aby našly to, co zbylo z jejich domovů, a shledaly se s příbuznými, jakmile jim Izrael konečně dovolil vrátit se z jihu, kde se měsíce tísnili v příšerných podmínkách, poté, co Hamás ve čtvrtek souhlasil s propuštěním dalších tří Izraelců. Reportáž připravil Harry Fawcett.





Reportér: Za téměř černobílého rána na pobřeží Gazy začala epická masová migrace na sever. Pro Palestince mají černobílé obrazy vysídlení již dlouho mocnou sílu. Obyvatelé dnes hodinu po hodině místo toho přicházeli v barevných obrazech návratu v přímém přenosu, které jsou jistě určeny pro stejnou kolektivní historii. A pro každého člověka, který se dnes vydává na cestu na sever, nese ten návrat mnoho břemen této války, vysídlení, odloučení, zármutek. Spolu s tím, co ještě mohou nést, co se může hodit mezi starými, zničenými čtvrtěmi. Navzdory tomu všemu, možná tím ještě zesílený. A také dusno radosti.





Kluci: „Chceme vidět mámu a tátu. Neviděli jsme je patnáct měsíců. Chceme tam jet a teď tam jedeme.“





Muž: „Vítr ze severu se vrátil. Vítejte u lidí ze severu. Jsem šťastný. Co na to říct? Jsem šťastný. Díky Bohu.“





Muž: „Člověče, když mě vypustíte v raketě, tak poletím. To je to, co chceme. Chceme se vrátit do svých domovů, vrátit se ke svému životu. V táboře bylo tak těsno, že jsme nemohli spát. Nemohli jsme sedět. Chci sedět na svých troskách. Chci sedět na svých troskách a odpočívat.“









To vše se mělo odehrát v sobotu, ale Izrael nechal kontrolní stanoviště zavřená poté, co Hamás nepropustil civilního rukojmí Arbela Yahudovou. Podle nové dohody bude nyní ve čtvrtek propuště

a jeden další zajatec. Kromě propuštění plánovaných na sobotu. Hamás rovněž poskytl úplný seznam 33 Izraelců, kteří mají být předáni v této první fázi příměří.





Izraelský mluvčí: „Seznam od Hamásu se shoduje se zpravodajskými informacemi Izraele, takže se s vámi o něj mohu podělit. Pětadvacet našich rukojmích je naživu a osm jich Hamás zabil."





Reportér: Izraelský premiér dnes opět stanul před soudem kvůli procesu s korupcí. Úřad Benjamina Netanjahua, který prosazuje jako úspěch brzký návrat tří rukojmích tento týden, ale je si také vědom, že izraelští odpůrci příměří z krajní pravice z obcí kolem Gazy kritizují návrat Palestinců na sever.





Žena: "Když dáte teroristům volnou ruku, 7. říjen se vrátí. Ne teď, ale v budoucnu."





Reportér: Jedním z opatření, které Izrael prosazuje, je zákaz činnosti Agentury OSN pro palestinskou pomoc UNRWA, což přinejmenším brzdí její schopnost pomáhat při obnově v Gaze.





Od října loňského roku izraelská armáda zcela zpustošila nejzazší sever Gazy a opakovala návrhy na vytvoření vylidněného nárazníkového pásma z trosek. Pro mnohé z těch, kteří stále proudí na sever, jsou však tyto trosky domovem a jsou odhodláni získat je zpět.





Moderátor: Hovořil jsem s Amande Bazerolle z organizace Medicines sans Frontier, která je v Chán Unis na jihu Gazy. A začal jsem tím, že jsem se jí zeptal, jak je reálné zřídit nemocnice nebo polní kliniky v oblastech na severu, které byly zničeny.





Amande Bazerolle: Je to velmi obtížné, hledáme, potřebujeme nějaký prostor a a to je věc, která v tuto chvíli ve městě Gaza chybí, zejména s množstvím lidí. Ale my se tam teď přesouváme. Takže se díváme na možné rozšíření toho, co zbylo z některých nemocnic, s nějakými přestavbami, ale to bude obtížné. A tak je to, že potřebují také nějakou primární zdravotní péči, která je velmi důležitá.





Moderátor: A dostáváte teď do Gazy zdravotnický materiál?





Amande Bazerolle: Tak zlepšilo se to, ale stále nemáme povolené některé položky, kterým Izraelci od začátku brání ve vstupu. Mluvíme o operačním stole, mluvíme o materiálu, abychom mohli sterilizovat nástroje. Mluvíme o berlích, takže to všechno stále není povoleno. Takže co se týče množství, pokud jde o léky a spotřební materiál, konečně se nám podařilo dovoz zvýšit. Ale stále je tu spousta položek, které se tam nesmí dostat, a my opravdu tlačíme na to, abychom se je tam pokusili dostat.





Moderátor: Teď, když bombardování prozatím ustalo. Jsou psychologické dopady války výraznější?





Amande Bazerolle: Určitě, jako je očekávání těch lidí, jak jsem vám říkala, některých z nich, že budou moci navštívit to, co bývalo jejich domem, a to bude obrovský šok, když se tam vydají a uvidí, co z některých míst zbylo. Už teďjsem mohli navštívit Rafah a tam není možné vědět, kde byly ulice, nejsou tam žádné orientační body. Člověk ani neví, kde je. Takže je tam spousta lidí z jihu. Já jsem navštívila Rafáh a oni se vrátili do centrální části v Gaze, protože tam není kde bydlet. A není tam žádné vybavení. Není tam nic. Není tam voda, takže to chce čas, aby tam humanitární organizace mohla všechno zřídit. Je toho hodně ke zpracování a bude to trvat velmi dlouho.





Moderátor: Myslíte si, že se spousta těch lidí, kteří se stěhují na sever, nakonec vrátí, protože tam pro ně nic není?





Ale všude také důkazy patnácti měsíců utrpení a ztrát. Dva synové Chálida Džamála byli zabiti, zatímco jeho rodina byla vysídlena ,spolu s jeho sestrou, jejím manželem a jejich dcerou. Jsou to slzy štěstí, říká, když míří domů. Dodává: „Nechal jsem své děti na jihu.Vnitrozemská hlavní severojižní tepna Gazy je vyhrazena pro automobilovou dopravu, každé auto a vůz musí být prohledány kvůli zbraním, nikoliv izraelskými silami, ale údajně americkou bezpečnostní společností. OSN uvádí, že devět z deseti domů v Gaze bylo poškozeno nebo zničeno. Zoufalá touha vrátit se domů je však nezmenšená.Pobřeží na jižním okraji města Gazy, nyní první pohled na míru zkázy, která je čeká, brzy však zastíní shledání za shledáním. Emoce pramenící nejen z dlouhého odloučení, ale i ze samotného přežití.Ibrahim a Mahmúd jsou dvojčata. "Můj bratře, můj bratře! Chyběl jsi mi, říká Mahmúd. Bože, jak moc jsi mi chyběl."Je to možnost, v tuto chvíli je velmi těžké vědět, co ti lidé chtějí a kam se přesídlí. Víme, jak moc jsou připoutáni k místu, odkud pocházeli. Takže budeme muset zjistit, co budou dělat. Takže jsme v očekávání. Takže počítáme s jakýmikoliv možnostmi, aby se vrátili. Kde máme veškeré zázemí, ale pak abychom byli schopni zřídit zázemí tam, kam jdou, naším primárním záměrem je následovat ty lidi tam, kam jdou.