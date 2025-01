Bezpečnostní složky se rozhodly sečíst všechny LGBT osoby v Rusku

29. 1. 2025

čas čtení 3 minuty

Od konce roku 2023 zaměstnanci Ministerstva vnitra pátrají po LGBT Rusech a shromažďují jejich osobní údaje. Kampaň začala poté, co Nejvyšší soud Ruska uznal neexistující "mezinárodní veřejné hnutí LGBT" za "extremistickou organizaci", řekli Meduze zástupci LGBT, aktivisté za lidská práva a mluvčí na ministerstvu vnitra. Od konce roku 2023 zaměstnanci Ministerstva vnitra pátrají po LGBT Rusech a shromažďují jejich osobní údaje. Kampaň začala poté, co Nejvyšší soud Ruska uznal neexistující "mezinárodní veřejné hnutí LGBT" za "extremistickou organizaci", řekli Meduze zástupci LGBT, aktivisté za lidská práva a mluvčí na ministerstvu vnitra.

Shromažďování osobních údajů probíhá při raziích proti návštěvníkům gay klubů a večírků, kteří jsou po zadržení umístěni pod dohled okresních policistů. Desítky takových nájezdů byly zorganizovány v nejméně 18 regionech – od Moskvy a Petrohradu až po Jakutsko a Zabajkalský kraj. Také někteří organizátoři večírků začali spolupracovat s bezpečnostními složkami. "Pokud je některý z hostů zajímavý, dám jim ucelené informace: kdy u nás byl, co dělal, co se mu líbilo a co preferoval," řekl Meduze jeden z organizátorů swingers party. Kromě toho bezpečnostní síly získávají přístup do uzavřených chatů provozoven. Zaměstnanci ministerstva vnitra zjišťují údaje o těch, kteří přestávají chodit na veřejná setkání, pomocí provokací na sociálních sítích a seznamovacích aplikacích. Například operativci ve Stavropolu zvou mladé muže na "falešná rande", říká Jaroslav Rasputin z projektu Kluci Plus. Podle něj se policie v první řadě zajímá o "muže, kteří žijí ve dvojicích".

Na tomto pozadí ministerstvo vnitra na jaře 2024 diskutovalo o vytvoření registru s údaji LGBT Rusů, aby je bylo možné sledovat, sdělily zdroje rezortu Meduze. Zejména byla zvažována možnost veřejné databáze, "aby si každý mohl ověřit přítele nebo nevěstu," řekl jeden z partnerů. "V příslušných oblastech by mělo dojít k administrativním přestupkům - například pokutám za 'gay propagandu'," vysvětlil. Zatím však nebylo možné projekt realizovat, protože kvůli válce na Ukrajině "nejsou peníze ani lidé na vytvoření a údržbu základny", uvedl zdroj Meduzy. "Nedostatek zaměstnanců Ministerstva vnitra je nyní více než 60 %. Samotné centrum "E" jako takové už neexistuje, protože ve všech jeho regionálních pobočkách zůstali dva lidé," dodal.

Ty, kteří se již stali terčem pozornosti úřadů, se bezpečnostní síly snaží udržet pod dohledem. Zejména "prostřednictvím Centra "E" vydali "rozkazy k péči o nový "kriminogenní prvek" na území [jim podřízeném]," říká zdroj na ministerstvu vnitra. Zdrojů pro takovou práci je ale také málo. "Zbývá jeden okresní policista pro šest okresů… Nepůjdou klepat na byty se slovy: "Tak jak se kurva hodláte přihlásit?" řekl zdroj blízký policii. Podle aktivistů za lidská práva však okresní policisté pravidelně přicházejí k potenciálním "účastníkům" zakázaného "hnutí" po celé zemi. Návštěvy vysvětlují potřebou prokázat zapojení člověka do LGBT kruhů.

Zdroj v ruštině: ZDE

0