Muž, kterého by žádný rozumný člověk nepověřil péčí o veřejné zdraví

29. 1. 2025

Ve středu předstoupí Robert F. Kennedy Jr. před finanční výbor amerického Senátu na první ze dvou slyšení ke schválení Trumpova kandidáta na post ministra zdravotnictví a sociálních služeb, píše Robert Reich.



Jedná se o velkou událost. Kennedy Jr. je blázen a konspirační teoretik s rasistickými sklony.

Pokud bude potvrzen, bude mít rozsáhlou kontrolu nad 18 agenturami, které mají zásadní význam pro zdraví amerického národa, včetně Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, Národního ústavu zdraví a Centra pro zdravotní péči a služby Medicare a Medicaid.

Při slyšeních o jeho jmenování sledujte tyto tři důležité otázky:

Vakcíny

Kennedy Jr. senátory ujistil, že nechce Američanům odebrat vakcíny, ale chce pouze vrhnout více „slunečního světla“ na vědecké poznatky, které za nimi stojí.

Jeho historie, kdy se zasazoval proti očkování, však způsobila, že těmto slibům lze jen těžko uvěřit.



Za posledních pět let Kennedy Jr. více než stokrát zopakoval nepravdivé tvrzení, které spojuje vakcíny s autismem - teorii vyvrácenou desítkami let vědeckého výzkumu.



Tvrdil, že vakcína proti covidu-19 byla „cíleně zaměřena na bělochy a černochy“ a že „nejvíce imunní jsou aškenázští židé a Číňané“.



A že „Číňané vynakládají stovky milionů dolarů na vývoj etnických biologických zbraní a my vyvíjíme etnické biologické zbraně. Sbírají ruskou DNA. Oni sbírají čínskou DNA, abychom se mohli zaměřit na lidi podle rasy“.



Byl předním propagátorem dezinformací o vakcíně proti covidu-19 , která mylně naznačovala, že vakcína zabila více lidí, než jich zachránila.



Ve své knize z roku 2021 The Real Anthony Fauci : Gates, Big Pharma a globální válka proti demokracii a veřejnému zdraví , bez věrohodných důkazů tvrdil, že doktor Fauci prováděl „genocidní experimenty, sabotoval léčbu AIDS a spikl se s Billem Gatesem, aby potlačil informace o COVID-19“. To je pomlouvačný nesmysl.



Dezinformace RFK Jr. o vakcínách nadále ohrožují veřejné zdraví.



Jmenování Kennedyho ml. přichází v době, kdy klesá proočkovanost amerických dětí. Podle neziskové skupiny KFF , která se zabývá výzkumem otázek zdravotní politiky, obdrželo ve školním roce 2023-2024 všechny státem požadované vakcíny méně než 93 % dětí v mateřských školách, zatímco ve školním roce 2019-2020 to bylo 95 %.



Ministr zdravotnictví a sociálních služeb se také dělí s generálním chirurgem o nejvyšší národní řečnickou tribunu, na níž se vyjadřuje ke zdravotnictví. To znamená, že Kennedyho juniora jeho antivax zaujatost pravděpodobně odradí více rodičů od toho, aby nechali své děti očkovat.



Dobrou zprávou je, že jsme tyto nemoci z velké části eliminovali. Špatnou zprávou je, že jsme odstranili vzpomínku na tyto nemoci. Rodiče jsou tedy nyní náchylnější k obavám o bezpečnost vakcín.



Kennedy se postavil proti povinnému očkování - včetně toho, aby děti mohly navštěvovat školy. Mohl by nařídit Centru pro kontrolu nemocí, aby zrušilo požadavky, aby děti dostávaly určité vakcíny, a ponechat rozhodnutí na rodičích nebo opatrovnících.



Zastavil také ochranu výrobců a poskytovatelů vakcín proti covidu před právní odpovědností - což by vyvolalo vlnu soudních sporů kvůli údajným zraněním způsobeným očkováním.



Ptačí chřipka



Virus ptačí chřipky H5N1 řádí v Americe. Podle údajů ministerstva zemědělství bylo k 16. lednu infikováno přibližně 928 stád dojného skotu v 16 státech .



Odborníci se obávají, že ptačí chřipka má potenciál vyvolat další pandemii, pokud by zmutovala a snadno se šířila mezi lidmi. Dosud bylo zjištěno nejméně 67 případů u lidí, většinou pracovníků na farmách. Jeden člověk na virus zemřel.



Ve Spojených státech nebyly, alespoň doposud, zaznamenány žádné případy přenosu ptačí chřipky z člověka na člověka.



Kennedy Jr. bude dohlížet na CDC, která zvládla velkou část epidemie a sledovala riziko pro lidi, a také na Správu pro strategickou připravenost a reakci, což je agentura odpovědná za správu národních zásob vakcín proti chřipce, které v současné době zahrnují dvě kandidátní vakcíny proti ptačí chřipce.



Měl by také pravomoc nad Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), který by musel vakcíny schválit, než by mohly být použity u lidí.



Vzhledem k jeho antivax propagaci není důvod věřit jeho úsudku v jakékoli z těchto otázek.



Veřejné zdravotní pojištění



V případě potvrzení by Kennedy Jr. dohlížel také na Medicare, Medicaid a zákon o dostupné zdravotní péči. Tyto tři programy dohromady poskytují zdravotní pojištění více než polovině americké populace.



Mnozí republikáni v Kongresu chtějí nechat vypršet platnost dotací, díky nimž je pojistné v rámci Obamacare dostupnější. Vyjádřili také zájem zavést pracovní požadavky pro nárok na Medicaid. Trumpův kandidát na post ředitele Centra pro Medicare a Medicaid, Dr. Mehmet Oz, se již dříve vyjádřil pro privatizaci Medicare.



Názory Kennedyho mladšího na nic z toho neznáme, ale jsem opatrný.



Širší pohled



Kennedy Jr. není jen blázen. Je také určeným zabijákem v úsilí oligarchie dostat vládu z veřejného zdravotnictví - a donutit Američany, aby se místo toho spoléhali na soukromé ziskové korporace, pokud jde o zdravotní pojištění, hospitalizaci, vakcíny a léky.



Tyto korporace se nadále spojují do obřích ziskových monopolů a oligopolů.



Připomeňme, že kandidaturu Kennedyho ml. na prezidenta podpořil miliardář Timothy Mellon - vnuk Andrewa Mellona a dědic bankovního jmění Mellonů -, který věnoval 15 milionů dolarů na Kennedyho ml. superkomisi. (Mellon byl také významným dárcem PAC podporujících Trumpa.)



Přátelé, znal jsem Roberta F. Kennedyho a pracoval jsem pro něj. Robert F. Kennedy mladší není Robert F. Kennedy. Robert F. Kennedy se vášnivě zasazoval o sociální spravedlnost. Nikdy by nenavrhl, aby byl smrtící virus zaměřen na určité rasy.



V roce 1962, kdy byl Robert F. Kennedy generálním prokurátorem prezidenta Johna F. Kennedyho, podepsal JFK zákon o podpoře očkování, aby, slovy zprávy CDC , „dosáhl co nejrychleji ochrany populace, zejména všech dětí předškolního věku ... prostřednictvím intenzivní očkovací činnosti“.











