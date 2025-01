Letecká katastrofa ve Washingtonu: Jak to vypadá u Reaganova letiště?

31. 1. 2025

čas čtení 5 minut

Moderátor, BBC Radio 4, pořad PM, čtvrtek 30. ledna 2025, 17 hodin: Vraťme se nyní ke srážce letadel ve Washingtonu, při níž ve středu večer zahynulo 64 lidí na palubě letadla společnosti American Airlines. Přistávalo na letišti Ronalda Reagana a tři vojáci byli ve vrtulníku Black Hawk. Příčina selhání, které vedlo k havárii, zatím nebyla stanovena, mluvil jsem s Danielem Elwellem, který působil v první Trumpově vládě jako zástupce správce Federálního úřadu pro letectví. Mluvil jsem s ním před odpolední tiskovou konferencí prezidenta. Pan Elwell má patnáctileté zkušenosti s létáním z Reaganova letiště a já jsem se ho zeptal, jak to tam vypadá.



Daniel Elwell: Jak si asi dovedete představit, v těsné blízkosti letiště je Bílý dům, Kapitol, jsou to velmi citlivé oblasti a vše protíná řeka. Je tam velký vojenský provoz, jak výcvikový, tak skutečná doprava, a řeku využívají, aby se drželi dál od citlivých chráněných zón a také kvůli snížení hluku. A letecká doprava dělá totéž. Sledujeme Potomac. My se držíme nad řekou a funguje to docela dobře. No, výjimečně dobře. Přistání na jihu a přistání na severu, protože vrtulníkový provoz se v podstatě drží na východním břehu řeky. Kde to může vyžadovat větší napětí, jsou to chvíle, kdy jsou menší letadla, jako je CRJ 700, požádána z dopravních důvodů o přistání na dráze 33, a to je jediná chvíle, kdy letadla skutečně přelétávají z jedné strany řeky na druhou a pak dělají 40° zatáčku doleva. A překonávají celou šířku řeky, aby mohli přistát na dráze 33. A to se stalo včera večer. Když se to stane, z věže se vydávají dopravní pokyny a byly vydány dva pro vrtulník, aby se ujistili, že všichni všechny vidí. A, víte, většinou se vyhýbají a míjí. Nikdy to není problém. Včera večer se to nějak stalo problémem.











Moderátor: Do jaké míry se řídící letového provozu spoléhají na to, že vrtulníky vidí letadlo na vlastní oči? Za jasné noci je na zemi a v okolí tolik světel. Znamená to spatřit světla a to může být docela obtížné získat perspektivu, zjistit, jak blízko jste?





Daniel Elwell: Přesně tak. Věci, které se piloti učí při výcviku a s přibývajícími zkušenostmi, jsou přesně to, co jste řekl. V noci je těžké čemukoli věřit, a proto se i za jasné noci spoléhejte co nejvíce na přístoje. A máte pravdu, pokud se snažíte vizuálně identifikovat letadlo, které je superponováno proti světlům města, je to velmi obtížné. V noci také v podstatě neexistuje hloubkové vnímání, takže se můžete dívat na světla letadla, ale nepoznáte, jestli je vzdálené půl míle nebo dvě míle. A můj odhad je, že v tomto případě. Letadlo buď vrtulník vidělo a slyšelo pokyn k průletu zezadu a pak se soustředilo na své přistání, nebo vrtulník vůbec nevidělo.





Moderátor: Existuje technologie, která má zabránit tomu, aby se letadla a letouny v blízkosti srazily, ale vojenské vrtulníky ji na palubě nemají. Myslím, že letadla civilní ji mít musí.





Daniel Elwell: Komerční letadla ji mít musí. Nevím, jestli byl tento letoun vybaven tímto T Cassem. Je to systém pro vyhýbání se dopravním kolizím a při normálním letu ne v blízkosti přistávací dráhy dá vám ústní varování. Řekne vám, abyste stoupali, nebo zatáčeli, abyste se vyhnuli tomu, co považuje za nebezpečné, ale těsně před přistáním tento výstražný systém vypnete do ticha. Protože jakmile se přiblížíte k letišti, jsou tam desítky a desítky letadel, které by spustily varování, a to by vás při pokusu o přistání velmi rozptylovalo. Přistání je zcela vizuální manévr tak, jak přistávali, a vrtulníky nejsou na přístrojích. V té době jsou zcela vizuální, takže. Byla to mimořádně vzácná událost a my na to přijdeme, co se stalo. Učiníme ji ještě vzácnější.





Moderátor: Obavy tu byly, že? Vliv pandemie? Když došlo k hromadným problémům při pandemii v cestovním ruchu, spousta zaměstnanců byla propuštěna a s nimi odešel i výcvik, který všichni absolvovali, zkušenosti, které všichni měli, a vy se vrátíte a zjistíte, že máte odvětví, řízení letového provozu, letectví obecně, které je teď mnohem méně zkušené, než bývalo?





Daniel Elwell: To bych řekl a souhlasil s vámi v roce 2021, kdy jsme, víte, začali znovu létat a znovu budovali. Ale teď už několik let létáme na úrovni přetížení, které jsme měli před covidem nebo se mu blíží. Takže to, o co usilujeme, je nulové problémy, a zhruba za dva týdny to bude 16 let od poslední havárie. Něco kolem 8 miliard lidí přepravených v USA bez smrtelné nehody. Doufejme, že do té příští uplyne také alespoň 16 let.







Zdroj v angličtině ZDE

