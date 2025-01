Zatracená bigotnost

31. 1. 2025

Trump ze čtvrteční tragické letecké nehody ve Washingtonu obvinil bývalé prezidenty Joea Bidena a Baracka Obamu, kteří usilovali o začlenění černochů a Latinoameričanů do federálních pracovních sil, píše Robert Reich.



„Oni vlastně přišli s direktivou - 'příliš bílí',“ zuřil v pátek Trump ve svém vyjádření k čtvrtečnímu leteckému neštěstí, při kterém zahynulo 67 lidí. Ale „my chceme lidi, kteří jsou kompetentní“.



Na otázku, proč si myslí, že DEI (politika podporující rozmanitost, rovnost a začlenění) má s havárií něco společného, Trump odpověděl: „Protože mám zdravý rozum. A ten bohužel spousta lidí nemá.“



Svůj bigotní názor přidal i nový Trumpův ministr obrany Pete Hegseth. „Éra DEI je na ministerstvu obrany pryč,“ řekl, “a my potřebujeme ty nejlepší a nejchytřejší - ať už jde o naše řízení letového provozu, nebo o naše generály, nebo o celou vládu.“

Viceprezident JD Vance se nenechal překonat v oblasti fanatismu: „Když nemáte ty nejlepší standardy pro to, koho přijímáte, znamená to na jedné straně, že ve vládě nemáte ty nejlepší lidi. Ale na druhou stranu to zatěžuje lidi, kteří tam už jsou.“



Co si o tom má Amerika myslet? Že základní příčinou včerejší tragédie bylo to, že ve vedení nebylo dost bílých lidí? Že „kompetentní“ lidé - „nejlepší a nejchytřejší“ - „nejlepší lidé“ - nejsou černoši nebo Latinoameričané?



Je teď otevřená sezóna pro takové rasistické kecy?



Ne. Nedovolíme neofašistům, aby obětními beránky byli barevní lidé.



Víme, co dělají a proč.



Chtějí nás rozdělit. Chtějí, aby běloši obviňovali černochy a Latinoameričany z každé tragédie, každého problému, každé újmy. A chtějí, aby černí a Latinoameričané reagovali nejen ublížením, ale i oprávněným hněvem.



Je to součást Trumpovy strategie „rozděl a panuj“: Rozhněvat nás proti sobě natolik, abychom se nedívali vzhůru a neviděli, kam se podělo všechno bohatství a moc.



Neznám příčinu včerejší tragédie, ale vím, že systém řízení letového provozu je už léta brzděn nedostatečným financováním, stejně jako mnoho dalších věcí, na kterých je veřejnost závislá.



Vím také, že velkou příčinou nedostatečného financování je to, že průměrná pracující rodina si nemůže dovolit platit vyšší daně, protože její platy už čtyřicet let stagnují, zatímco bohatí - kteří mají rekordní podíl na celkovém národním bohatství - si vylobbovali a dostali obrovské snížení daní (naposledy sám Trump ve svém prvním funkčním období).



Neobviňuji z toho bohaté. Obviňuji systém, který stále nedostatečně financuje to, co potřebuje naprostá většina Američanů.



Znovu opakuji, že nevím, co způsobilo včerejší krach. Ale hanba Trumpovi, Vanceovi a Hegsethovi, že z toho viní nebělochy.

