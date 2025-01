Nejtypičtější diktátor na světě

31. 1. 2025

Salvadorský prezident ztělesňuje všechny hlavní trendy moderního autoritářství. Salvadorský prezident ztělesňuje všechny hlavní trendy moderního autoritářství.

Salvadorský prezident Nayib Bukele byl nazván "prvním diktátorem tisíciletí" (ale není jediný: například Kim Čong-un je také mileniál). Jeho profil na Twitteru kdysi uváděl: "Nejúžasnější diktátor na světě." Pravice, zejména ve Spojených státech, obdivuje jeho úspěchy v boji proti zločinu. Pro levici představuje globální obrat k pravicovému autoritářství. Bukeleho příklad je zajímavý i pro ty, kteří mají k latinskoamerické politice daleko: nějak se stalo, že on sám může vykázat všechny hlavní trendy, které politologové pozorují v různých autokraciích po celém světě.

Co udělal Nayib Bukele

Do roku 2019, kdy se Bukele stal prezidentem Salvadoru, byl Salvador jednou z nejvíce znevýhodněných zemí na světě. Malý stát ve Střední Americe byl "proslulý" především násilnou kriminalitou a nejvyšším počtem vražd na světě (na svém vrcholu, v roce 2015, to bylo 105 na 100 tisíc obyvatel). Více než třetina země žila ve Spojených státech v postavení pracovních migrantů, remitence od nich byly nejdůležitější položkou národního důchodu.

Politický život byl charakterizován ostrou konfrontací mezi dvěma stranami: pravicovou Nacionalistickou republikánskou unií a levicovou Frontou národního osvobození Farabunda Martího.

Bukeleho otec byl významným podnikatelem a dlouhodobým sponzorem Fronty národního osvobození. Bukele Jr. tento závazek zdědil. Věnoval se obchodu - hlavně reklamě, ale také pěstování kávy a dalším věcem. Jakmile mu bylo 30 let, vstoupil do Fronty, s její podporou byl zvolen starostou nejprve malého města Nuevo Cuscatlán a poté hlavního města země San Salvadoru. V pátém roce své politické kariéry, v roce 2017, založil vlastní stranu Nové myšlenky a v sedmém se stal prezidentem.

Prezident Bukele se v první řadě pustil do boje proti zločinu. Zapojil do toho dokonce i armádu. Byly organizovány vojenské operace proti salvadorským zločineckým skupinám a celé městské části byly osvobozeny od jejich moci ozbrojenou silou. Země postavila největší vězení na světě - pro 40 tisíc vězňů, a to navzdory skutečnosti, že celková populace Salvadoru činí asi 6,5 milionu lidí. Podle Amnesty International byla v polovině roku 2022 uvězněna 2 % všech dospělých Salvadorců – a to v podmínkách mučení.

Míra násilné kriminality výrazně klesla. Bukeleho kritici však poukazují na to, že úpadek existoval ještě před jeho nástupem k moci. Kromě demonstrativních vojenských operací zjevně existovaly zákulisní dohody se zločineckými skupinami, které zahrnovaly propuštění některých odporných zločineckých bossů.

Dalším opatřením, kterým se Bukele proslavil ve svém prvním funkčním období, bylo prohlášení bitcoinu za zákonné platidlo. Salvador nemá národní měnu od roku 2001 - ta je nahrazena americkým dolarem. Od roku 2021 se bitcoin stal druhou oficiální měnou. Stát v něm drží více než 100 milionů dolarů a přesvědčuje občany, aby přešli na vypořádání v kryptoměnách. Zatím z velké části bez úspěchu.

Od té doby, co se Bukele dostal k moci, jeho popularita nikdy neklesla pod 80 %. V Salvadoru je patrné hospodářské oživení a stavební boom. A obvinění z masivního porušování lidských práv, pronásledování opozice a nezávislých novinářů nemohou Bukeleho popularitou otřást.

Eroze demokracie

Již dlouho je třeba poznamenat, že v 21. století se nové autokracie objevují jen velmi zřídka v důsledku revolucí, převratů, pučů a podobně. Základní scénář je úplně jiný: populární politik vyhraje volby a pak postupně rozloží systém brzd a protivah, upevní moc a promění se v autokrata.

S Bukelem bylo všechno přesně takhle. Ve volbách v roce 2019 se postavil do pozice outsidera, alternativy ke dvěma stranám, které dominovaly salvadorské politice po tři desetiletí a voliče stejně nudili. A získal 53 % hlasů.

Když parlament na začátku roku 2020 odmítl schválit jeho rozhodnutí půjčit si 109 milionů dolarů na přezbrojení policie, svolal mimořádné zasedání – a přišel na něj se 40 ozbrojenými vojáky. Kvorum se tehdy nesešlo a rozhodnutí stále nebylo učiněno. Ale mělo to účinek: Bukele získal pověst rozhodného vůdce a stal se ještě populárnějším mezi těmi, kteří byli unaveni politickým manévrováním a intrikami.

Bukeleho strana Nové myšlenky získala v roce 2021 v parlamentu absolutní většinu – a první věcí, kterou udělala, bylo, že odvolala pět soudců ústavní komory Nejvyššího soudu. V návaznosti na to nové složení Nejvyššího soudu uznalo Bukeleho právo ucházet se o druhé funkční období. Ústava to výslovně nezakazuje, ale obsahuje jednu matoucí pasáž, která byla dříve interpretována jako zákaz zastávat úřad prezidenta po dvě po sobě jdoucí funkční období.

V roce 2023 Bukele snížil počet obcí z 262 na 44 a počet křesel v parlamentu z 84 na 60, čímž výrazně usnadnil kontrolu nad zákonodárným sborem a místní samosprávou.

A konečně v roce 2024 Bukele vyhrál své druhé prezidentské volby, když získal více než 84 % hlasů. V Salvadoru není žádná síla, která by se mu mohla vážně postavit.

Politika bez ideologie

Bukele se nestaví do pozice levičáka nebo pravičáka, ale pragmatika. Přiznává však, že se přiklání spíše doprava, protože levicové hnutí po celém světě podle něj ztratilo sílu a jasnou vizi budoucnosti.

I když byl členem levicové Fronty národního osvobození, někteří členové strany ho jako milionáře obviňovali z pokrytectví. A v únoru 2024, krátce po svém znovuzvolení, Bukele vystoupil na Agentura CPAC, největší výroční konferenci amerických konzervativců, a publikum ho oslavovalo "jako rockovou hvězdu".

El Faro, největší nezávislá publikace v Salvadoru, vysvětluje Bukeleho postoj jednoduše: jeho ideologií je oportunismus. Kdysi se vyslovil na podporu LGBTQ+, ale když se ukázalo, že mu to podporu levice nezaručuje, "konvertoval" k náboženskému a sociálnímu konzervatismu – a získal podporu náboženské a konzervativní většiny Salvadorců. Kdysi horlivě hájil princip dělby moci, ale jakmile se sám postavil do čela státu, ukázalo se toto "náhle" jako nepřijatelné omezení vůle lidu.

Kritici označují Bukeleho ideologickou mobilitu za bezskrupulózní. Zastánci trvají na tom, že je to svoboda od zastaralých dogmat.

Populismus a kult osobnosti

Slovo "populismus" je už dlouho politickou nadávkou. Pokud v ní zůstal nějaký obsah, je to opozice vůči institucionalismu.

Řečeno bez obalu, institucionalismus je víra v systém: v oddělení moci, v brzdy a rovnováhy, v běžné procedury, v zákony, pravidla a normy. Bezpečnost, blahobyt a pokrok nejsou vytvářeny vůlí jednotlivců, ale fungováním systému. Veřejné požadavky, ať už jde o snižování cen, vytváření pracovních míst, boj proti zločinu nebo ochranu "tradičních hodnot", jsou pro systém přitažlivé. Konkrétní úředník, až po hlavu státu, kterému je taková žádost osobně adresována, není ničím jiným než funkcí systému. Je to, jako by neměl žádnou osobnost, žádné přesvědčení a záliby – existuje pouze autorita a kompetence nebo neschopnost.

Bukele je opakem. Systém je podle něj zkorumpovaný, jeho jediným účelem je udržet status quo. Všechna pravidla a procedury byly vytvořeny bohatými a mocnými – a nastavily je tak, aby zůstali bohatí a vlivní. Proto je zbytečné požadovat spravedlnost od systému. Garantem obecného dobra není systém, ale konkrétní osoba, která může tento systém správně řídit.

Salvadorský učenec a publicista Oscar Picardo tvrdí, že ideologie Bukeleho režimu a jeho strany je nahrazena prezidentovým kultem osobnosti a jediným významným politickým přesvědčením je loajalita k němu a ochota sdílet jakékoli myšlenky, které vyjádří.

Postironie a trolling

Poté, co obnovený Nejvyšší soud v září 2021 umožnil Bukelemu kandidovat na druhé funkční období v řadě, začaly v Salvadoru protesty. Nebylo jich mnoho. Prezident byl nazýván diktátorem. V reakci na to změnil svůj životopis na Twitteru na "Nejúžasnější diktátor na světě". Jen na pár dní - ale světový tisk si toho samozřejmě všiml. Nyní se Bukele na Twitteru představuje jako "král filozofů" - to je odkaz na nikoho menšího než Platona.

Pozorovatelé, kteří takové eskapády popisují, upozorňují na skutečnost, že Bukele dříve pracoval v reklamě - a nyní tyto dovednosti využívá k budování vlastní image. I když obecně zde nemusíte být inzerentem. Stačí být člověkem narozeným v roce 1981, který strávil většinu dospělého života na internetu a pro kterého je kultura sociálních sítí, blogů, image facebooku a komentářů přirozená.

Bukele má špatné vztahy s tiskem. Neustále ho nazývá autokratem a raději se neptá na úspěchy, ale na porušování lidských práv. Prezident má však na Twitteru více než sedm milionů sledujících (více než počet obyvatel Salvadoru) - a má všechny příležitosti budovat vztahy s veřejností podle svých vlastních podmínek. Rozhovory poskytuje jen zřídka a pouze zahraničním publikacím. Protože raději neodpovídá na otázky a námitky, ale vede monolog.

Zdroj v ruštině: ZDE

