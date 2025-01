Channel 4 News: Nemocné a zraněné malé děti, jejichž odvoz do nemocnic v zahraničí Izrael blokuje

"Pořád se ptá na svou matku. Kde je maminka? Říkám, že to je to nejtěžší, protože bez ohledu na to, jak moc jsem jim pomáhala a starala se o ně, nikdy jim matku nenahradím."





Hannan zoufale touží znovu chodit. Jsou jí jen tři roky, nedokáže pochopit nespravedlnost své ztráty.