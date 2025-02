Trumpova vláda je postavena na utajování

3. 2. 2025

Převládající názor na první dva týdny Donalda Trumpa v úřadu je, že je, abychom si vypůjčili klišé, zaplavením zóny – vypouští proud informací, který přemůže i toho nejzkušenějšího politického pozorovatele.

Skutečný příběh Trumpa 2.0 je přesně opačný.

Operace Bílého domu byly až dosud definovány nikoli reflektory, které přikazoval, ale utajením, které zavedl. Lidé ve vládě i mimo ni jsou zmateni ohledně toho, kdo personálně obsazuje – nebo dokonce vede – agentury. Federální zaměstnanci byli uvrženi do stavu paranoie ohledně stavu svých pracovních míst. Dokonce i zákonodárci říkají, že jsou naprosto v nevědomosti, protože se nemohou spojit s kontakty ve federálních agenturách, aby získali klíčové informace o tom, které části vlády fungují a které ne.

"Není jasné, které federální fondy jsou zmrazené a které zůstávají nedotčené," řekl republikán Ritchie Torres v rozhovoru pro The Bulwark. "Nejsem si vědom žádného kongresmana, který by byl – jakýkoli demokratický člen Kongresu – který by byl informován o rozsahu exekutivního příkazu."

Kryptičnost je výrazný rozdíl mezi Trumpem 1.0 – často neukázněným, bezcílným a velmi veřejným zmatkem – a Trumpem 2.0. A uvrhla velkou část Washingtonu, D.C. do chaosu, protože zákonodárci, státní úředníci, státní a místní vlády, neziskové organizace, společnosti a dokonce i zahraniční vlády se snaží zjistit, jak dramaticky se naše vládní instituce mění nebo úplně ruší.

Trumpův tým vstoupil do Bílého domu 20. ledna s cílem rychle prosadit svou agendu dvěma způsoby: náhlým zastavením velkých vládních operací a tlakem na to, aby federální zaměstnanci (které považují za překážku) rezignovali. Aby dosáhli obojího, centralizovali operace, často vytlačením již existujícího vedení, a udržovali externí komunikaci omezenou a vágní.

První náznak tohoto přístupu se objevil v prvních dnech, kdy skupiny, které se spoléhají na vládní granty, náhle zjistily, že nemají přístup k portálům ani nemohou kontaktovat úředníky, kteří sloužili jako kontaktní místa. O několik dní později vydal Úřad pro řízení a rozpočet dvoustránkové memorandum, ve kterém se uvádí, že veškeré financování federálních grantů bude zmrazeno. Toto memorandum bylo následně zrušeno. Původní exekutivní příkaz, který pozastavil různé oblasti federálních výdajů, však zůstává v platnosti. Stejně tak se stalo zmrazení externí komunikace.

Jeden úředník ze skupiny Meals on Wheels, která pracuje na zmírnění hladu mezi seniory, řekl, že "neslyší nic od našich typických kontaktů uvnitř" ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb. Na otázku, kam se obracejí pro radu, úředník odpověděl: "Jen zprávy a uniklé poznámky." Další úředník, který pracuje se Správou sociálního zabezpečení v kanceláři mimo hlavní město, řekl, že jejich terénní úředník "nemá ponětí, co se děje" a nedostal žádné přímé pokyny ohledně politiky návratu do práce, přestože Bílý dům trvá na tom, aby se každý zaměstnanec vrátil do kanceláře. Vysoký kongresový asistent řekl, že kanceláře na Capitol Hill se snaží rozluštit tweety tiskové mluvčí Bílého domu Karoline Leavittové, jako by to bylo protoindické písmo.

Není neobvyklé, že nastupující administrativy zruší některé vládní funkce a vymění personál. Samotný rozsah a nedostatek transparentnosti kolem současného přechodu je však bezprecedentní.

Úzkost, fámy a narážky vyplnily vakuum vzniklé absencí vládní komunikace. V rozhovorech v průběhu týdne představitelé nevládních organizací a různých vládních agentur sdíleli obavy, že vládní webové stránky budou vyřazeny z provozu a bude ztracena kriticky důležitá práce. V pátek odpoledne se některé z těchto obav naplnily: Ministerstvo zemědělství začalo ze svých webových stránek odstraňovat zmínky o klimatických změnách. Asistenti Elona Muska údajně blokovali zaměstnance z jejich počítačových systémů v Úřadu pro personální management. Domovská stránka Úřadu pro sčítání lidu zhasla asi na hodinu. A Centra pro kontrolu a prevenci nemocí začala odstraňovat publikované studie ze svých webových stránek. Vše z toho se stalo bez veřejného vysvětlení, což přispělo k pocitu neprůhlednosti kolem operací administrativy.

"Otázka, kterou jsem položil, je, zda tyto stránky dočasně nefungují?" řekl jeden obhájce ve vědecké výzkumné komunitě. "Je to dočasné stažení, abyste mohli vyčistit DEI [reference] a pak je vrátit zpět? Nebo je to takhle: 'Je to na dně a je to těžké, vypořádejte se s tím'?"

Uvnitř státní správy nebylo hledání spolehlivých informací o nic méně zběsilé. Federální zaměstnanci se shromáždili na fórech Reddit, aby se podělili o pokyny, které obdrželi, a diskutovali o tom, jak jednotlivé úřady reagují.

Jedno memorandum zaslané v rámci Agentury pro ochranu životního prostředí získané The Bulwark identifikovalo příjemce jako novější zaměstnance, kteří byli pravděpodobně ve "zkušební době", a proto požívali menší ochrany. Zdálo se, že dopis byl navržen tak, aby donutil příjemce k "odložené rezignaci". A mezi těmito příjemci to vyvolalo strach, že se stanou terčem. Představitel Americké federace vládních zaměstnanců, odborového svazu, který zastupuje federální zaměstnance, signalizoval, že i oni hledají informace o memorandu a dalších podobných. Jediné, co řekli, bylo, že viděli memorandum "přinejmenším od jedné agentury".

Jinde byla komunikace zasílaná zaměstnancům tak vágní a zlověstná, že zaměstnanci začali očekávat jejich příchod (pozdě odpoledne z e-mailové adresy, kterou neznali) s obavami. Existovala dvě memoranda "Fork in the Road" od údajně Muskem ovládaného Úřadu pro personální management. A v pátek začala ministerstva posílat následnou zprávu od OPM, která trvala na tom, že původní nabídka na získání placené dovolené je "platná, zákonná a bude respektována". Bulwark byly přeposlány dva takové e-maily – jeden z ministerstva obchodu, druhý z ministerstva spravedlnosti.

Následná opatření zanechala u některých pracovníků dojem, že Trump a Musk (který se zdá být zodpovědný za většinu čistek) nedosahují výsledků, které chtějí. A skutečně, řada zaměstnanců řekla The Bulwark, že pokus přimět je k odchodu je učinil odhodlanějšími zůstat ve svých zaměstnáních.

"Ti, se kterými jsem mluvil, nevěří, že je to legitimní nabídka," řekl jeden zaměstnanec federální vlády, který odmítl prozradit své jméno nebo místo výkonu práce ze strachu z odvety.

Ale co když zamýšleným výsledkem nebylo jen zažehnutí masového exodu, ale vytvoření kultury nejistoty, neklidu a tajnůstkářství – nikoli vyprázdnění vlády, ale její ochromení? Na této frontě, říkali někteří, byla nová administrativa zjevně úspěšná.

"V práci teď nevěříte nikomu. Nevěřím žádným spolupracovníkům a spolupracovníci si nedůvěřují navzájem. Lidé mažou soubory," řekl jeden federální zaměstnanec. "Jsou velmi tajnůstkářští. Doslova to vypadá, jako by hledali své spojence interně s lidmi z kariéry a používali je k tomu, aby interně vytvořili tuto novou policii. Je to děsivé. Je to psychologické mučení."

Zdroj v angličtině: ZDE

