Trump a delirium Poslední hranice: Groteskní fraška o připojení Kanady jako 51. státu USA

Trumpova posedlost Kanadou vyvolává hlubší otázku: Proč nás hranice stále fascinují? V době klimatických katastrof, pandemií a virtuálních světů se idea anexe území zdá archaická jako telegraf. A přece tu jsme, sledujeme miliardáře, jak dychtí po sousedově trávníku jako předměstský Don Quijote. Tento spektákl odhaluje chudobu Trumpovy představivosti... a naší.



Hranice nejsou jen čáry na mapě; jsou psychologickou hrází proti Jinému. Pro Trumpa Kanada představuje hrozbu právě proto, že není hrozbou. Je tichou odpovědí na jeho vidění světa, místem, kde jsou imigranti vítáni, zdravotní péče je právem a lídři se omlouvají bez ponížení. Anexe tedy není o expanzi, je o zničení. Pohltit Kanadu by znamenalo vymazat živý protiklad k MAGA snu.



Ale nemylme se, nejde jen o ideologii. Trumpův skutečný projekt je demolicí samotného smyslu. Tím, že požaduje nemožné (připojení suverénního spojence), destabilizuje realitu a vytváří mlhu, kde se pravda a lži proplétají. V této mlze bloudí jeho stoupenci, odpoutaní od reality, a přísahají věrnost absurdnu. Kanadský manévr je symptomem společnosti, která ztratila spojení se skutečností, kde politika již není o vládnutí, ale o ovládnutí narativu, jakkoli šíleného.



Kde jsou hlasy rozumu? Demokratická opozice, stále opatrná, chodí po špičkách kolem Trumpovy nejnovější provokace, protože se bojí reakce „vlastenecké“ fringe. Média, závislá na adrenalinu pobouření, zesilují jeho bludy bez kontextu a proměňují vládu v



Ale lítost nestačí. Trumpova kanadská fantazie, jakkoli směšná, je zátěžovým testem demokracie. Ptá se: Kolik absurdity může národ snést, než se jeho instituce zhroutí? Kolik lží mohou lidé spolknout, než zapomenou chuť pravdy? Odpověď, zdá se, je psána ve větru, větru, který vane z Mar-a-Laga na sever a nese pach rozkladu. Trumpova posedlost Kanadou vyvolává hlubší otázku: Proč nás hranice stále fascinují? V době klimatických katastrof, pandemií a virtuálních světů se idea anexe území zdá archaická jako telegraf. A přece tu jsme, sledujeme miliardáře, jak dychtí po sousedově trávníku jako předměstský Don Quijote. Tento spektákl odhaluje chudobu Trumpovy představivosti... a naší.Hranice nejsou jen čáry na mapě; jsou psychologickou hrází proti Jinému. Pro Trumpa Kanada představuje hrozbu právě proto, že není hrozbou. Je tichou odpovědí na jeho vidění světa, místem, kde jsou imigranti vítáni, zdravotní péče je právem a lídři se omlouvají bez ponížení. Anexe tedy není o expanzi, je o zničení. Pohltit Kanadu by znamenalo vymazat živý protiklad k MAGA snu.Ale nemylme se, nejde jen o ideologii. Trumpův skutečný projekt je demolicí samotného smyslu. Tím, že požaduje nemožné (připojení suverénního spojence), destabilizuje realitu a vytváří mlhu, kde se pravda a lži proplétají. V této mlze bloudí jeho stoupenci, odpoutaní od reality, a přísahají věrnost absurdnu. Kanadský manévr je symptomem společnosti, která ztratila spojení se skutečností, kde politika již není o vládnutí, ale o ovládnutí narativu, jakkoli šíleného.Kde jsou hlasy rozumu? Demokratická opozice, stále opatrná, chodí po špičkách kolem Trumpovy nejnovější provokace, protože se bojí reakce „vlastenecké“ fringe. Média, závislá na adrenalinu pobouření, zesilují jeho bludy bez kontextu a proměňují vládu v WWE smackdown . Mezitím svět přihlíží, pobavený i zděšený.Ale lítost nestačí. Trumpova kanadská fantazie, jakkoli směšná, je zátěžovým testem demokracie. Ptá se: Kolik absurdity může národ snést, než se jeho instituce zhroutí? Kolik lží mohou lidé spolknout, než zapomenou chuť pravdy? Odpověď, zdá se, je psána ve větru, větru, který vane z Mar-a-Laga na sever a nese pach rozkladu.



Nakonec Trump Kanadu nepřipojí. Ale to není podstatné. Řeči o anexi nejsou politickým návrhem - jsou podobenstvím. Odhalují hnilobu jádra národa, který si kdysi říkal „zářící město na kopci“, ale teď se plazí v příkopu autoritářského kýče.



Kanada, věčně zdvořilá, toto poslední příkoří přetrpí. Pošle pečlivě formulované memorandum, obnoví závazek k NATO a tiše posílí vazby s Evropou a Čínou. A Amerika? Zůstane uvězněna v Trumpově ego-funhauzu, kde zrcadla překrucují a východy mizí. Anexe Kanady je metaforou toho, co Amerika už provedla sama sobě: pohltila své ideály, vyměnila důstojnost za dopaminové injekce vzteku a stala se z ní dutá slupka řvoucí do prázdnoty.



Zatímco nad Albertou tančí polární záře, lze si představit duchy Manifest Destiny, jak se smějí - suchým, chraptivým smíchem. Vědí, že říše se nehroutí invazí, ale vlastními ranami. Trumpova Amerika, ve svém zoufalém záchvatu velikosti, se stala varovným příběhem: impériem, které anektovalo samo sebe.

Abychom pochopili Trumpovu posedlost připojením Kanady, musíme se vrátit do zaprášených stránek americké mytologie. Doktrína Manifest Destiny z 19. století - víra, že Bůh sám určil expanzi USA od oceánu k oceánu - byla vždy spíše o chamtivosti, násilí a vymazání druhých než o božském poslání. Trump, tento oranžový Narcis hledící do rybníku historie, se vidí jako dědic tohoto odkazu. Ale na rozdíl od svých předchůdců, kteří zahalovali imperialismus do poetického osudového závoje, je Trumpova expanzivita prostoduchá fraška. Pokud může Putin anektovat Krym, proč by USA nemohly zabrat Kanadu? Nevadí, že Krym byl geopolitickou tragédií; v Trumpově mysli je zahraniční politika hrou Monopoly, kde se majetky zabavují hodem kostky a s úšklebkem.Jeho úvaha, pokud to tak lze nazvat, osciluje mezi dětinskými stížnostmi a megalomanií. „Jsme na ně moc hodní!“ burácel a stěžoval si na obchodní deficit USA s Kanadou. „Berou nám práci, prodávají nám levné dřevo a jejich premiér má lepší účes než já!“ Zde promlouvá id národa: země, která kdysi poslala lidi na Měsíc, nyní redukovaná v dětskou scénu. Ale pod trapně komickými výstupy se skrývá temnější pravda. Anexe není o ekonomice ani strategii, je o odkazu. Trump, tento Sisyfos ješitnosti, ví, že jeho prezidentství se rozplyne v mlze skandálů. Jaký lepší způsob, jak se zvěčnit, než naplnit americké „nedokončené dílo“: postavit pozlacenou Trump Tower na yukonské tundře...Není to rok 1812, kdy americká vojska vypálila Toronto (tehdy York) při neúspěšném pokusu o zabrání území. Moderní Kanada se svým multikulturním étosem a globálními ambicemi představuje vše, co Trump nenávidí: toleranci, klimatické akce a vládu, která nezneužívá Twitter jako zbraň.Přesto Kanaďané nejsou jen zdvořilí, jsou pragmatičtí. Pravda je, že nejsilnější kanadskou zbraní proti anexi může být její obyčejnost. Na rozdíl od Mexika, démonizovaného jako zdroj „násilníků a drog“, je Kanada americkým mírumilovným alter egem – zrcadlem odrážejícím její lepší stránky. Napadnout Kanadu by znamenalo napadnout samu sebe, freudiánskou noční můru sebekanibalismu.Přesto Trumpova základna si tuto fantazii užívá. To je podstata trumpismu: koloniální impulz převlečený za dobročinnost, víra, že americká velikost vyžaduje vymazání suverenity druhých. Ironie je dokonalá. Hnutí, které brojí proti „globalismu“, teď touží pohltit národ 38 milionů lidí, jako by přidání hvězd na vlajku mohlo zaplnit prázdnotu, kde kdysi doutnala americká duše.